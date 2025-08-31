Óriási változások élesednek holnaptól Magyarországon: ez sokaknak fájni fog

Szeptember elseje idén nemcsak a tanév kezdetét jelenti, hanem új szabályok és programok rajtját is. Az ősz első napjával elindul a 3 százalékos Otthon Start hitel, változnak a SZÉP-kártya szabályai, postázzák a nyugdíjas utalványokat, módosulnak a közjegyzői díjak, bevezetik az elektronikus ingatlan-nyilvántartást, sűrűbben járnak a BKK buszai, és a palackvisszaváltás rendszere is átalakul. Összegyűjtöttük, mi minden változik hétfőtől a pénztárcánkra és a mindennapjainkra nézve.

Ahogy az ősz első napjai beköszöntenek, nemcsak a tanév indul újra, hanem számos pénzügyi és társadalmi szabályozás is életbe lép, amelyek közvetlen hatással lehetnek a mindennapjainkra. Lakáshitel, SZÉP-kártya, nyugdíjas támogatás – csak néhány azok közül a változások közül, amelyekre érdemes időben felkészülni. Összegyűjtöttük a legfontosabb szeptemberi intézkedéseket.

Elindul az Otthon Start hitelprogram – 3%-os kamattal

2025. szeptember 1-jétől indul az Otthon Start program, amely fix 3%-os lakáshitellel segíti az első otthonukat vásárlókat – jelentette be Orbán Viktor még júliusban. A támogatás bárki számára elérhető lesz, függetlenül attól, hogy hol él, házas-e vagy sem. A hitel célja belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya, vagy birtokközpont vásárlása, építése.

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.

Változik a SZÉP-kártya használata

Hétfőtől életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint az ősz első napjától kezdve a SZÉP kártyáknak minden digitális platformon működnie kell, ami gyorsabbá, egyszerűbbé és egyben átláthatóbbá is teszi a költéseket. Az egyik kibocsátó bank adatai alapján a lakosság nyitott a digitális átállásra, augusztus végéig ugyanis közel 21 ezer SZÉP kártyát digitalizáltak a kártyabirtokosok a banknál.

Magkezdődik a nyugdíjas utalványok postázása

A Magyar Posta több mint 2,3 millió nyugdíjas részére az élelmiszer-utalványt 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesíti. A kézbesítés, illetve kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nyilvántartásban van. Ha a címzett a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül.

Közjegyzői díjszabás

A Magyar Közlönyben megjelent egy rendelet, amely átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást: szeptember 1-jén hatályba lépő rendelet szövege szerint a változtatás kettős célt szolgál: egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket, másrészt célzott kedvezménnyel támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start Program, az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása és az Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházása szerinti állami kamattámogatott kölcsönt vesznek igénybe. Részletesen itt írtunk róla:

Jön az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer Budapesten

Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert, amely a papír alapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

A kormányhivatal azt közölte az MTI-vel, hogy az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban - augusztus 29. és szeptember 5. - között szünetel a személyes ügyintézés a földhivatali ügyfélszolgálatokon (Budapest XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek - tették hozzá. Az átállás első napjaiban, augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni - jelezték, hozzáfűzve, hogy szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

Sűrűbben indulnak szeptember elsejétől a BKK járatai

Ismét a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai szeptember 1-től. Hétfőtől sűrűbben jár a 81-es trolibusz és kényelmesebb lesz a közösségi közlekedés Zuglóban, az 50-es villamos vonalán pedig ezentúl csak CAF-szerelvények közlekednek majd. A megnövekedett utasforgalom kiszolgálására a 160-as autóbusz délután csúcsidőben sűrűbben, 20 perc helyett 15 percenként közlekedik hétfőtől - tették hozzá. A BKK és a MÁV-csoport együttműködésének köszönhetően a 218-as autóbusz a dinamikusan fejlődő Üröm és Pilisborosjenő felé közlekedik a solymári áruház helyett, valamint az Aranyvölgy vasútállomásra érkező, illetve onnan induló vonatokhoz hangoltan alakították ki a menetrendet, javítva ezáltal Üröm és Pilisborosjenő elérését.

Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban

A MOHU 2025 július 31-én arról tájékoztatta partnereit, hogy 2025 szeptember 1-től új díjszabást alkalmaz, amely kevesebb, mint a felére csökkenti a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi egységeknek eddig járó palackonkénti díjat.