Futőtűzként terjed az új fizetési rendszer Magyarországon: egyre többen vásárolnak így a boltokban

Gyors, biztonságos és kényelmes a hazánkban még csak ébredező qvik-rendszer, annak ellenére van ez így, hogy szeptember óta elérhető - ez hangzott el a rendszert fejlesztő és itthon meghonosító vállalat sajtóeseményén, melyen a Pénzcentrum is részt vett. Elhangzott az is, hogy a biztonságossá tétel kritikus fontosságú volt, ugyanis egyre több banki csalás történik, ez a rendszer azonban kizárja ennek lehetőségét.

2024. szeptember elsején indult el a qvik, a legújabb azonnali fizetési rendszer, amely hazai fejlesztés - kezdték a sajtótájékoztatót az Innopay munkatársai csütörtökön délelőtt. Elhangzott, hogy már más fizetési rendszerekkel is volt már összehasonlítás, de sok pontatlanságot tapasztaltak.

Katona István, az Innopay Zrt. vezérigazgatója személyes példát mesélt: neki a családtagok, barátok tettek fel sok kérdést, de a lényeg az, hogy csak egy okostelefon kell hozzá. A regisztrációt alkalmazások ráadásul Katona István szerint táptalaja lehet a különböző csalásoknak, a qvik pedig biztonságos rendszer.

Sárközi Zoltán, az Innopay vezérigazgató-helyettese szerint is nagyon fontos, hogy alapfogalmakat tisztázzanak a qvik rendszer kapcsán. Elmondta, hogy évekkel korábban olvasott először az azonnali fizetési rendszerekről, de a qvikhoz hasonló, QR-kódos fizetési rendszer nem igazán elterjedt Európában.

Az úgynevezett deeplink-rendszer keretében a qvik nem csak QR-kódot jeleníthet meg, NFC-n keresztül vagy push üzenetben is lehet küldeni valakinek. A Magyar Nemzeti Bank bátorította is, hogy ez a rendszer az innovatív mivolta okán minél hamarabb elindulhasson.

Katona István szerint már most is 25 ezer helyen lehet a qvikot használni - túlnyomó részben persze digitálisan. A vezérigazgató-helyettes azt is hozzátette, hogy fizikai boltban jelenleg csak a CBA-ban érhető még el a rendszer, de tud arról, hogy a kereskedekólem egyes szereplői már tesztelik a rendszert s gondolkodnak a bevezetésen. Hogy mikor terjedhet el széles körben, az azonban egyelőre nem tudható. A bankoknak ráadásul szeptember óta kötelező az ügyfelek rendelkezésére bocsátani, de ez nem mindenhol sikerült még.

Homlok Tamás, az üzletfejlesztési igazgatóság tagja elmondta, hogy a deeplink-alapú qvik-rendszernek rengeteg biztonsági standardnak kell megfelelnie, és gyakori auditálás kellett magától a jegybanktól is. Hozzátette, hogy az üzletszabályzatok és az előírások mind elérhetőek a jegybank honlapján - mindent szabályoznak, az ügyfélélménytől a biztonsági kérdésekig.

A Pénzcentrum szűk egy hónapja megkérdezte a legnagyobb hazai üzletláncokat, tervezik-e a qvik-rendszer bevezetését, és ha igen, akkor mikorra várhat. Nem mondhatni, hogy túlzottan lelkesednének: a legtöbb helyen vagy a felmérése zajlik ennek az igénynek, de van olyan boltlánc is, ahol egyáltalán nem gondolkodnak ezen.