Itt a 2025-ös Pizza index: erre senki sem számított a nyári szezonban

A magyarok 2025 nyarán is előszeretettel költöttek nyári kedvenceikre: 6300 forintra nőtt a kártyafizetéssel bonyolított átlagos pizza-, 3700 a lángosvásárlás. A turisztikai főszezonban való költés az éves inflációt lényegesen meghaladó módon növekedett - az adatokat ráadásul az utószezon jó időjárása a következő hetekben felülírhatja. A kártyaelfogadási szolgáltató Teya Magyarország először hozott nyilvánosságra a turisztikai szezon vásárlói döntéseivel kapcsolatos adatokat.

A Magyarországon mintegy 20 ezer vállalkozás kártyaelfogadó (Teya lime POS) terminálját üzemeltető Teya Magyarország adatfeldolgozása a 2025. év turisztikai szezonjában az alábbiakat mutatta:

A magyarok átlagosan 6300 forintért vásároltak pizzát kártyahasználati alkalmanként.

2022-2025 között évi 11-27%-os emelkedést mutatnak a lángosra fordított kiadásaink.

Az éttermi szektorban megfigyelhető kosárérték növekedés alapján egyre többet költünk kártyával.

A Teya Magyarország 2020 óta aktív része a magyar kártyaelfogadási piacnak. A kkv-k választása alapján a hazai kártyahasználók egyre gyakrabban találkozhatnak a Teya lime színűtermináljaival a vendéglátóipari és a kiskereskedelmi egységekben is.

A kártyaelfogadó terminálok adatai egyértelműen azt mutatják, hogy nő a magyarok éttermi költése. A pizza és a lángos mára nem csupán a Balaton emblematikus ételei, hanem a többi régióban is a vásárlók nyári kedvencei voltak az idei turisztikai szezonban

– mondta Dencz Bálint Ákos, a Teya Magyarország ügyvezető igazgatója, hozzátéve: „Az időjárás rendkívül erősen befolyásolja a fogyasztói szokásokat: egy-egy esős napon akár kétszámjegyű visszaesést is tapasztalhatunk a forgalomban. Ha azonban kitart az indián nyár, az éttermek, pizzázók és lángosozók szezonja is jelentősen kitolódhat, ami komoly meglepetéseket hozhat a fogyasztási adatokban is.”

Éttermi szektor kártyahasználati szokásainak elemzése

A hazai éttermi szektorban a bankkártyahasználat az utóbbi években jelentős változásokon ment keresztül, amit a Teya által rögzített adatok is alátámasztanak.

Az alábbi elemzés az átlagos kosárérték évről-évre történő változását, valamint a tranzakciószám szezonalitását vizsgálja, és összeveti ezeket az inflációs trendekkel, piaci adatokkal.

Átlagos kosárérték alakulása és az infláció hatása

Az éttermi szektorban mért átlagos kosárérték (azaz, egy tranzakció során elköltött összeg) az elmúlt években folyamatosan emelkedett. A 2022-es év 4500 forint körüli értékről indult, majd 2023-ban 5000 forintra, 2024-ben 5400 forintra, végül 2025-ben 5800 forintra nőtt. Ez 4 év alatt közel 30%-os emelkedést jelent és nagy részben az infláció változásával magyarázható.

A hazai infláció 2022-ben 14,5%-os volt, ami 2023-ban 17,5%-ra, 2024-ben pedig 6%-ra mérséklődött, 2025-re pedig előreláthatólag 4% körül alakul. Az átlagos kosárérték növekedése 2022-2023-ban szorosan követte az inflációs rátát, különösen a 2023-as év kiemelkedő inflációs csúcsa idején. Azonban 2024-ben és 2025-ben a kosárérték növekedése (8-10%) meghaladta az infláció mértékét, ami arra utalhat az, hogy a többletköltés nem csak az inflációs drágulásnak tudható be, hanem valószínűleg a prémium szolgáltatások, magasabb árkategóriájú éttermek vagy extra szolgáltatások (pl. kártyás borravaló, kiszállítás) iránti kereslet is növekedett.

Ez a trend rávilágít, hogy a fogyasztók egyre inkább a kényelem és a minőség irányábamozdulnak el, még akkor is, ha ez magasabb költségekkel jár.

Az éttermi szektorban a bankkártyás fizetések arányának növekedése azt mutatja, hogy a készpénzhasználat továbbra is csökken, ami különösen a magasabb kosárértékű tranzakciók esetében figyelhető meg. Avendéglátóiparban tapasztalható jelenség az országos fizetési trendekben szintén megfigyelhető: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb fizetési jelentése szerint 2024-ben a fizetési tranzakciók már 42 százaléka elektronikusan zajlott, több mint 2,5 milliárd tranzakció keretében, összesen közel 20 ezer milliárd Forint értékben.

Tranzakciószám szezonalitása és piaci összehasonlítás

A tranzakciószám szezonalitását vizsgáló grafikon alapján egyértelműen kirajzolódik az éttermi szektor szezonális jellege. Ez a szezonalitás összefügg a turisztikai szezonnal (júniusaugusztus). Az éttermi szektor tranzakciószáma a turisták számával párhuzamosan nő, különösen a Balaton, Budapest és más népszerű úti célok környékén.

Összehasonlítva a turisztikai szektor adataival, a KSH szerint a külföldi vendégéjszakák száma 2023-ban 10%-kal, 2024-ben pedig további 8%-kal nőtt, ami összhangban van a tranzakciószám növekedésével. Ez arra utal, hogy a külföldi turisták jelentős mértékben hozzájárulnak az éttermi szektor bankkártyás fizetéseinek növekedéséhez.

Pizza index: 6300-on

A pizzázók átlagos kosárértéke 2022-ben 5,2 ezer forint körül alakult, majd 2023-ban 5,7 ezer forintra, 2024-ben 5,9 ezer forintra, és 2025-ben 6,3 ezer forintra emelkedett, ami évenként 7- 10%-os növekedést jelent. A lángosozók esetében az átlagos kosárérték 2022-ben 2,1 ezer forint volt, 2023-ban 2,6 ezer forintra, 2024-ben 2,9 ezer forintra, 2025-ben pedig 3,7 ezer forintra nőtt, ami 11-27%-os éves emelkedést mutat. Ez a különbség részben a lángosozók szezonális jellegével és a turisztikai területeken való elterjedtségével magyarázható.

Az éttermi szektorra vonatkozó kimutatások, például a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024-es jelentései és a KSH adatai, szintén az átlagos kosárérték növekedését mutatják a vendéglátásban, különösen az infláció hatására. Az MNB szerint a vendéglátás árai 2023-ban 17%-kal, 2024-ben 6%-kal emelkedtek, ami összhangban van a pizzázók és lángosozók kosárérték-növekedésével. Azonban a lángosozók esetében a növekedés mértéke meghaladja az inflációt, ami a turisztikai szezonális keresletre és a prémium termékek (pl. feltétes lángosok) iránti érdeklődésre utal.