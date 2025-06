Ezek Magyarország legjobb pizzái 2025-ben: egyre több a vidéki étterem a szűk toplistán

A pizzázás ma már jóval több, mint egy gyors harapnivaló. A tökéletesre kelesztett tészta, a minőségi alapanyagok, a kreatív feltétek, a precíz sütés egyszerre teszik komfortétellé és kulináris kalanddá. Felismerve a hazai pizzakultúra látványos fejlődését, a Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz idén először külön toplistán rangsorolta Magyarország TOP 50 legjobb pizzáját.

A Dining Guide legújabb pizza válogatása azt is bizonyítja, hogy a minőségi pizza nem csupán a főváros kiváltsága: a legjobbak között több vidéki étterem is helyet kapott, köztük a toplista élén szereplő encsi Anyukám Mondta is. Íme a toplista:

TOP 10 pizza 2025-ben a Dining Guide Top 100 Étteremkalauz szerint:

Anyukám Mondta

IGEN

Circo Pizza

Belli di Mamma

Fermento Pizzéria

Digó Pizza

MANU+

Pizza Manufaktúra – Víg utca

Avalon Ristorante

Zsigmond Terasz & Pince

Anyukám Mondta

Dudás Szabolcs és Dudás Szilárd olaszországi tapasztalata és szenvedélye formálta az ország egyik legkiemelkedőbb pizzáját. Könnyed, légies, magas hidratációjú tésztájuk receptje egyenesen a Garda-tó mellől érkezett. Pályájuk elején, egy drói étteremben háromszáz pizzát sütöttek és szolgáltak fel minden este. Később Encsen, ahogy Sarok Caféból először Pizza Sarokká, majd a bűvös Anyukám Mondta étteremmé bővültek, igazi ikonná vált letisztult, mélyen kidolgozott ízvilágú pizzakínálatuk. A Dudás testvérek háza táján szüntelenül visszaköszön a folyamatos fejlődésre való igény, az elszántság, az örök kíváncsiság, az egyedileg épített kemence melege, és a közönséggel való együtt menetelés szépsége. A Gundel Károly-életműdíjas testvérpárt nem hiába becézik „encsi olaszoknak”: pizzáik és számtalan más ételük is a mediterrán lazaságot, jókedvet, kifogástalan minőséget hozzák.

IGEN

Az IGEN-ben minden falat a nápolyi pizzázás szabadságáról szól: légies, mégis karakteres tészták, gyönyörű szélek, mediterrán ízek. Vidó Nóri pizzázója nem csak a szigorú AVPN-szabályokat tiszteli, de közben felszabadult, laza hangulatot is teremt, ahol a pizza egyszerre hétköznapi és ünnepi élmény.

Circo Pizza

A Circo egy laza eleganciával megálmodott kulináris tér, ahol a nápolyi pizzák karakteres tésztái izgalmas feltétek kel és ötletes ízpárosításokkal találkoznak. A természetes atmoszférát natúr borok teszik teljessé – ebédhez, vacsorához, vagy csak úgy, egy kellemes koccintáshoz.

Belli di Mamma

Olasz életérzés modern köntösben: a Belli di Mamma a klasszikus nápolyi pizzériák hangulatát frissíti fel fiatalos lendülettel. Hosszú érlelésű tésztájuk és autentikus alapanyagaik révén letisztult, mégis izgalmas pizzák születnek – őszinte vendégszeretet mellett.

Fermento Pizzéria

A Fermento nemcsak a vízivárosi, de a budapesti pizzaszíntér egyik legüdébb színfoltja: tésztájukat olasz mesterektől tanulták, kínálatukban pedig nápolyi klasszikusok, arancini, fritta és vegán, gluténmentes opciók is helyet kapnak – mindez állandó megújulás és valódi olasz szenvedély mellett.

Digó Pizza

A Digóban a valódi nápolyi pizzaélményé a főszerep: kézzel gyúrt, hagyományos eljárással készülő tészta, négyszázötven fokos fatüzelésű kemence és prémium olasz alapanyagok találkozása. A Kazinczy utcai hely indusztriális, mégis barátságos, a pizzák mellé antipasti, saláta és koktél is dukál.

MANU+

A MANU+ pizzái az ötszáz fokos kemencében másodpercek alatt sülnek tökéletesre. A Vámház körúti új helyszínen pörgős hangulat, autentikus nápolyi tészták és gazdag pizzakínálat várja a vendégeket. A gondosan kelesztett tésztától vékony és ízletes végeredmény születik, az élmény pedig maga a tradíció és a modernitás egyensúlya.

Pizza Manufaktúra – Víg utca

A Pizza Manufaktúra a pizzakedvelő közönség állandó budapesti kedvence. Több mint húszféle, levegős tésztájú pizza készül itt kompromisszummentes alapanyagokból. A laza, játékos hangulat és személyes kiszolgálás teszi törzshellyé az egységet. A ropogós-légies tengelyen vetekszik Erkel utcai testvérével.

Avalon Ristorante

Az Avalon Ristorante a Bükk szívében készíti autentikus, légies nápolyi pizzáit a világ egyik legmodernebb Morello Forni kemencéjében. A friss, helyi alapanyagok és a mediterrán lazaság különleges harmóniája prémium gasztronómiát képvisel. Az étterem elegáns, mégis családias atmoszférája a pizzák terén is igazi kulináris élvezetet kínál.

Zsigmond Terasz & Pince

A Zsigmond Terasz & Pince a tatai várnál kínál pazar panorámát és nápolyi ihletésű pizzákat. Ételeik a tatai hagyományokat ötvözik, miközben prémium olasz és magyar alapanyagokból, gondosan válogatott feltétekkel készülnek. A terasz hangulata tökéletes kiegészítője az ízletes élménynek, így a hely nem csupán gasztronómiai, de vizuális élményt is nyújt minden látogatónak.