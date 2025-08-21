Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket

Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) figyelmeztetést adott ki bizonyos Walmart áruházakban forgalmazott fagyasztott garnélarák fogyasztásával kapcsolatban, miután radioaktív szennyeződést találtak az indonéz beszállító más szállítmányaiban- írta meg a CNN.

Az FDA kedden arra kérte a lakosságot, hogy ne fogyasszanak bizonyos Walmart áruházakban kapható fagyasztott nyers garnélarákot, miután az azonos indonéz beszállítótól (BMS Foods) származó más termékekben radioaktív cézium-137 izotópot mutattak ki.

A szennyezett szállítmányokat az amerikai kikötőkben (Los Angeles, Houston, Savannah és Miami) feltartóztatták, így azok nem kerültek forgalomba. Azonban mivel a Walmart fagyasztott garnélái ugyanettől a beszállítótól származnak, a hatóság szerint fennáll a veszély, hogy ezek a termékek is szennyeződhettek.

A kimutatott cézium szintje – körülbelül 68 becquerel kilogrammonként – jóval az FDA 1200 Bq/kg beavatkozási szintje alatt volt. Ennek ellenére a hatóság elővigyázatosságból kiadta a figyelmeztetést, hivatkozva a hosszú távú, alacsony dózisú sugárterhelés potenciális rákkockázatára.

A figyelmeztetés a 2 fontos (kb. 0,9 kg-os) Great Value márkájú fehér vannamei garnélarákra vonatkozik, amelyeken a 2027. március 15-i lejárati dátum szerepel. Ezeket legalább 13 amerikai államban forgalmazták, köztük Alabamában, Floridában, Texasban és Nyugat-Virginiában.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az FDA azt javasolja a fogyasztóknak, hogy dobják ki vagy vigyék vissza a termékeket. A hatóság közölte, hogy az indonéz tengeri élelmiszereket felügyelő hatóságokkal együttműködve folytatják a vizsgálatot. A Walmart megerősítette, hogy "azonnal visszahívta a termékeket az érintett üzletekből".