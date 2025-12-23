Megszólalt 2025-ös évéről a rúdugrás királya: így lazít a mindennapokban Mondo Duplantis

Mondo Duplantis, a rúdugrás királya 2025-ben tökéletes szezont zárt: négyszer döntötte meg a világrekordot, megnyerte a fedett pályás és szabadtéri világbajnokságot, és mind a 16 versenyén győzedelmeskedett - írja a The Guardian.

A svéd klasszis a World Athletics év férfi atlétája és a BBC év külföldi személyisége díját is bezsebelte. "Nem feltétlenül létezik tökéletes szezon, de ez annyira tökéletes volt, amennyire csak lehet" - nyilatkozta Duplantis decemberben Monacóban.

A 26 éves sportoló az atlétika legnagyobb "termékének" számít jelenleg. A párizsi olimpián nemcsak világrekordot döntött, hanem miután átrepülte a lécet, átrohant a pályán, hogy szenvedélyesen megcsókolja menyasszonyát, Desiré Inglander modellt. A jelenet vírusként terjedt az interneten, és Duplantist globális sporthírességgé tette.

"Éjjel-nappal felismernek. Rengeteg ember ismer anélkül, hogy valójában ismerne, ami nagyon furcsa" - mondja a sportoló. Hangsúlyozza, hogy az ünneplés teljesen spontán volt, csak az adrenalin és a féktelen öröm hajtotta. "Nem volt megtervezve, egyszerűen megtörtént. Valószínűleg ezért terjedt el ennyire. Az emberek érezhették, mennyire őszinte volt."

A tokiói világbajnokságon Duplantis megismételte a bravúrt: utolsó ugrásával 6,30 méteres világrekordot állított fel, majd ismét megcsókolta menyasszonyát. Ebben segítségére volt egy szupergyors és tapadós cipő, amit ő csak "Karomnak" nevez. Elmondása szerint már készül egy még gyorsabb verzió, ami segíthet neki elérni a 6,40 métert is.

"Ez egyszerű fizika. Energia be és energia ki. Ha több energiát tudsz bevinni és gyorsabb vagy, akkor több energiát tudsz kihozni" - magyarázza. Duplantis szerint a futósebességben különbözteti meg magát leginkább a mezőnytől.

Az új cipőt nem ő maga teszteli, hanem barátja, Karsten Warholm 400 méteres gátfutó világrekorder és edzője, Leif Olav Alnes. "Őrült tudományos mániákusok" - mondja nevetve. "Vietnámba járnak szuperteszteket végezni. Én egyáltalán nem vagyok annyira elemző típus."

Duplantis mindössze 26 éves, és könnyen lehet, hogy a már meglévő 14 világrekordja mellé még 10-et hozzátesz. Valószínűleg újabb olimpiai címeket is szerez 33 éves koráig. Amikor felvetem, hogy Alexander Nagy is azért sírt ebben a korban, mert nem volt több meghódítandó világ, Duplantis határozottan rázza a fejét.

"Ó, nekem mindig lesz mit meghódítani. Az embernek kell, hogy legyen élete és ambíciója. Mindig arra fogom ösztönözni magam, hogy produktív legyek és találjak valami más értelmet is."

Hosszabb távon Duplantis a sportpolitikai karriert is fontolgatja. "Én leszek az új Seb Coe" - mondja mosolyogva, de nem teljesen komolytalanul. "Minél idősebb leszek, annál inkább érdekel. Most a rúdugrás a fő fókuszom, de szeretném az atlétikát minél jobban fejleszteni. Szóval mire 40-es éveimben járok, jó pozícióban lehetek ahhoz, hogy segítsem ezt a sportágat."

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöki pozíciója azonban még messze van. Különösen, amikor még mindig új világokat kell meghódítania abban a versenyszámban, amelyet teljesen uralt ebben az évtizedben. "Az éhség és a motiváció 100%-ban még mindig megvan" - ígéri. "És már megettem a főfogást, így most már csak a desszert van hátra."

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA