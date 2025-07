Durván megdrágulnak ezek a háztartási készülékek egy uniós szabály miatt: ez nem fog tetszeni

Az Európai Unió 2027-től betiltja az R32 hűtőközeget tartalmazó hőszivattyúk forgalmazását, ami már most jelentős változásokat hoz a piacon. A környezetbarátabb propángázzal működő berendezések 20-30 százalékkal drágábbak, és a kereskedők készletei az olcsóbb típusokból egyre korlátozottabbak.

A hőszivattyúkat forgalmazó cégek már most érzékelik a változást: bár a 2027-es határidő még messze van, az R32 hűtőközeget használó berendezésekből egyre kevesebb áll rendelkezésre. "A gyártók kérésének megfelelően ezeket hamar ki fogjuk vezetni a kínálatból, biztosan le is fogjuk akciózni" – nyilatkozta egy megkérdezett kereskedő - számolt be a G7.

A propángázzal működő hőszivattyúk nemcsak drágábbak, de nagyobbak és nehezebbek is. Egy átlagos, 150 négyzetméteres családi ház esetében a gázkazán hőszivattyúra cseréléséhez jelenleg 2-4 millió forint közötti berendezés szükséges, amihez még hozzáadódik a telepítés költsége. A propános változatra való átállás így 400 ezer és 1,2 millió forint közötti többletkiadást jelenthet a vásárlóknak.

Fontos különbség, hogy a köznyelvben légkondicionálónak nevezett berendezésekre (osztott levegő-levegő típusú lakossági készülékek) csak 2029-től vonatkozik az átállási kötelezettség. A mostani drágulás elsősorban a családi házakba tervezett hűtő-fűtő és melegvíz-előállító rendszereket érinti, függetlenül attól, hogy a hőt földből, vízből vagy levegőből nyerik ki.

Kovács Zsombor, a Daikin rendszerek szakértője, az A1 Solar partnere elmondta: "Általános vagy azonnali készlethiányról a hagyományos hűtőközeggel működő klímaberendezések és hőszivattyúk esetében nem beszélhetünk. A gyártók már most is fokozatosan bővítik az új típusú készülékek kínálatát, emiatt a hagyományos rendszerek választéka várhatóan csökkenhet, ez azonban nem jelent közvetlen készlethiányt, hanem inkább az új modellek térnyerését mutatja."

A szakértő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi R32-es berendezések forgalmazása teljesen legális a szabályozás hatálybalépéséig, és a már telepített rendszerek szervizelése, hűtőközeg-ellátása a teljes élettartam során biztosított marad.

A vásárlók számára a változás leginkább abban nyilvánul meg, hogy a piacon egyre inkább előtérbe kerülnek a modernebb, környezetbarátabb, de drágább készülékek. Mivel a gyártók a legújabb technológiákat építik a propános verziókba, a magasabb ár részben a fejlettebb műszaki tartalommal is indokolható.

A szakértő szerint nincs szükség pánikszerű beszerzésre, de érdemes tudatosan megtervezni a jövőbeli vásárlásokat. A légkondicionálók piacán a 2029-es átállás várhatóan nem okoz majd akkora egyszeri áremelkedést, mint ami most a hőszivattyúknál tapasztalható, köszönhetően a nagyobb eladott darabszámnak és az élesebb versenynek.