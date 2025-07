Ezért fizetsz annyit 2025 nyarán: kiszámoltuk, mennyit fogyaszt a klíma valójában

A nyári kánikula idején szinte nélkülözhetetlen a légkondicionáló, de sokan nem számolnak azzal, hogy a kellemes hűvös levegőnek bizony ára is van. A Pénzcentrum most utánajárt, hogy mennyit fogyasztanak a háztartási klímák, és mire érdemes figyelni, ha nem akarunk sokkot kapni a villanyszámlától.

Nemcsak a készülék típusa, hanem a használati szokások is nagyban befolyásolják a fogyasztást. Egy jól szigetelt lakásban, ahol napközben zsaluzással, sötétítővel védekeznek a meleg ellen, a klímának is kevesebbet kell dolgoznia – és így kevesebbet is fogyaszt.

Egyre népszerűbb a smart klímahasználat: időzíthető hűtés, távvezérlés, vagy akár csak a lakás egyes helyiségeinek célzott hűtése is sokat spórolhat.

Mi a legtakarékosabb?

Megkérdeztünk elektronikai cégeket is arról, hogy milyen kiadással lehet számolni egy nyári szezonban, ha valaki folyamatosan használja a klímát.

A Panasonic levelében úgy válaszolt, hogy a fokozatmentes inverteres szabályozás miatt egy 3,5 kW-os berendezés pillanatnyi energiafogyasztása hűtési igénytől függően kb 0,2 és 1,2 kW között mozog óránként. 37 Ft/KWh lakossági áramárral számolva ez folyamatos üzem esetén 7 – 44 Ft-ot jelent óránként.

Ha az energiabesorolásról szóló EU/626/2011. rendeletből indulunk ki, akkor egy csúcskategóriás A+++ besorolású 3,5 kW-os készülékük egy teljes nyári szezonban 130 kWh-t, míg egy A++ modellük 180 kWh áramot fogyaszthat, ami nagyjából 5000-7000 Ft-ot jelent összesen a nyári hónapok alatt.

Mire érdemes figyelni?

Gyakran felmerülhet kérdésként, hogy milyen tényezők befolyásolhatják egy klíma működését és áramfogyasztását. Karsai József műszaki szakértő szerint a következőkre kell figyelni.

A szigetelés és az ablakok minősége is nagyban befolyásolja a szükséges hűtési energiát. A kültéri hőmérséklet növekedésével a berendezések hatásfoka csökken, így végső soron emiatt is többet kell fizetnünk.

A karbantartás elmaradása is csökkentheti a hatékonyságot, és természetesen az sem mindegy, milyen klímánk van. Ezeken kívül az emberek teste gyakorlatilag fűtő radiátorként működik, ezért ha sokan vannak a helységben az is számít. Az elektromos berendezések is jelentős energiát tudnak a levegőbe juttattatni, így a számítógép, TV is. Nyilván ezeknek önmagukban nincs nagy fűtőteljesítményük, de összességében komoly kW-okkal tudják megnövelni a szükséges teljesítményt és fogyasztást.

Amire sokan nem gondolnak, az például a benapozás. Ha csak lehúzzuk a redőnyt, vagy behúzzuk a sötétítőt és nem engedjük be a napsugarakat azzal komoly energiát tudunk spórolni

– mondta a szerelvenybolt.hu szakértője.

A klíma gazdaságos és hosszú távú működtetésével kapcsolatban, mind a Panasonic, mind pedig a műszaki szakértő egyetértett: a legfontosabb az, hogy minden szezon elött ki kell takarítani a berendezést. Szét kell szedni, és rendesen ki kell tisztítani.

Fontos még tudni, hogy anyagilag sem érdemes extrém alacsony hőmérsékletre hűteni a helységet. Ha 22 fokra hűtjük a szobahőmérsékletet, és kint 40 fok van, akkor könnyen sokk érheti a szervezetünket és a pénztárcánkat is. Egészségesebb és olcsóbb is, ha 24-26 fok között hűtünk. Ilyen paraméterek mellett kb. 6-10%-kal lehet kevesebb a klíma fogyasztása, ha emelünk a hőmérsékleten 1°C-ot.

A sötétítőt és redőnyt érdemes behúzni, leengedni. A hűtési igény akár a felére is csökkenhet egy redőny esetében, amivel szintén rengeteg pénzt spórolhatunk.

Bár az utóbbi napokban jelentős mértékben lehűlt a hőmérséklet az elmúlt hetek forrósága miatt adódik a kérdés, hogy mekkora mértékben nőtt meg az igény a klímakészülékek vásárlására. A Panasonic szerint a korszerű inverteres berendezések hatékony fűtőkészülékek is, így a kereslet ma már nem korlátozódik a nyári hónapokra. A legkeresettebb modellek a magas oldalfali 2,5 – 3,5 kW-os kompakt méretű készülékek manapság. Szintén népszerű termék a beépített wifivel és a Panasonic NanoeX levegőminőség javító technológiával ellátott termékek.

Mi a helyzet a mobilklímákkal?

Ahogy arról a korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a mobilklímák kényelmesnek tűnhetnek, de sokkal kevésbé hatékonyak: gyakran 2–2,5 kWh-s óránkénti fogyasztással dolgoznak, tehát 8 órás napi működésnél akár 20 kWh-t is fogyaszthatnak – ez már 720 forint feletti napi költséget is jelenthet, havi szinten pedig bőven 20 ezer forint fölé is mehet.

Mint az látszik a légkondicionálás ma már nem luxus, hanem egyre inkább szükségszerűség – de tudatos használattal, korszerű készülékekkel és megfelelő szigeteléssel jelentősen mérsékelhető az energiafogyasztás. A nyár így nemcsak hűvösebb, de költséghatékonyabb is lehet.