Rendkívüli akciót hirdetett a Lidl: ingyen osztogatják a héten a húsvéti slágerterméket

A Lidl nagyon sok újdonsággal és különlegességgel készül az idei húsvétra. Emellett ajándékot is adnak egyes vásárlóknak.

A Lidl idén minden eddiginél gazdagabb húsvéti választékkal várja vásárlóit: összesen 17-féle sonkából válogathatnak, köztük hagyományos sertéshúsból és pulykahúsból készült termékekkel. A legnépszerűbb továbbra is a füstölt-főtt kötözött lapocka, amely évről évre vezeti az eladási listákat. Emellett idén újdonságként elérhető a Pikok Pure füstölt tarja is, ami új alternatívát kínál azoknak, akik különlegesebb ízekre vágynak az ünnepi asztalon.

A Lidl egy különleges újítással is készült az ünnepre: idén először friss bárányhús is rendelhető előre, kizárólag a Lidl Plus applikáción keresztül, a „Click&Pick” funkció segítségével. Ugyan a hús előrendelése április 11-ig volt elérhető, az átvétel április 12–16. között történik a kiválasztott áruházban.

Az előrendelési lehetőség most újabb termékekkel bővült: április 16-tól, azaz mától a kerti ülőgarnitúra és a PCM 125 A1 típusú betonkeverő is előrendelhető az alkalmazáson keresztül, így a tavaszi kertészkedéshez és otthoni munkálatokhoz szükséges eszközök is könnyedén beszerezhetők.

Fontos változás az akciós ajánlatokat illetően is: az ünnepre való tekintettel a Lidl ezen a héten kivételesen nem csütörtökön, hanem már szerdán, vagyis április 16-án elindította új áruházi akcióit. Érdemes tehát már ma ellátogatni a boltokba vagy átböngészni az aktuális kínálatot online, hiszen számos szezonális finomság, újdonság és praktikus termék válik mostantól elérhetővé.

Emellett számos húsvétkor hasznos terméket akcióznak, többek között az üzlet édesség sajátmárkájában 20%-os kupon keretében ad minden húsvéti tematikájú csokoládét.