Pokoli húsvét várhat több százezer magyarra: kínlódhatnak a hétvégén, ha ezt elfelejtik

A csapadékos idő hatására a hét elején kissé lecsökken a pollenterhelés, a hét második felében azonban ismét megemelkedhet a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja - közölte az NNGYK friss pollenjelentésében. A platán és a nyír pollenkoncentrációja jellemzően a közepes - magas tartományban alakulhat, míg a ciprus- és tiszafafélék, a gyertyán, a fűz, a tölgy, a kőris, valamint a gyertyán virágporának koncentrációja országosan közepes, a juharé alacsony – közepes szintet érhet el.

Alacsony koncentrációban jelen van már a levegőben a bükk, a dió, a komlógyertyán és az ostorfa, illetve még a nyár, sásfélék, az éger, a mogyoró pollenje is. Szórványosan pedig már megjelent a csapdákban a pázsitfűfélék virágpora, koncentrációja jellemzően még alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony.

A tavaszi pollenszezon legerősebb időszakában egyre többféle allergén fa virágpora van jelen egyszerre a levegőben – a tavaszi fák pollenjére allergiásoknál fokozódhatnak az allergiás tünetek, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek - írták.

Mivel közeledik a húsvéti hosszú hétvége, a patikák nagy része zárva lesz. Aki pollenallergiás, készüljön fel előre a megfelelő szerekkel, főként ha kültéri programokat is tervez!

Millióan is élhetnek allergiával

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése, mely szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, más becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Arra is vannak tanulmányok, hogy az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, mely szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Bár a parlagfűszezon még messze van, rengetegen tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket a korán virágzó bokrok, fák, növények miatt március elejétől.

Általánosságban igaz, hogy sokan csak későn kapnak észbe, mikor már nagyon kínozza őket az allergia, és akkor rohannak a patikába gyógyszerért. Az ilyen "rohamok", még időszakos termékhiányt is okozhatnak az allergia elleni szerek esetében! Ezért a szakemberek szerint érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről.

Nagy probléma lehet az orrsprayfüggőség

Egy kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van az allergiaszezonban ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve!