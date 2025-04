Indul a húsvéti roham: ide menekülnek a magyar családok a hosszú hétvégén

A húsvéti hosszú hétvége remek alkalmat kínál arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, és feltöltődjünk egy wellness-szállodában. Idén április 17. és 21. között számos hazai szálláshely kínál kedvezményes húsvéti csomagokat ünnepi programokkal, svédasztalos vacsorával és pihentető fürdőzéssel. A SZÉP-kártya továbbra is népszerű fizetőeszköz a foglalásoknál, bár 2025-ben már nem használható élelmiszervásárlásra – így sokan inkább élményekre költik. Összegyűjtöttük a legjobb húsvéti wellness-akciókat!

Idén április 17–21. között ünnepeljük a húsvétot, és a tavaszi hosszú hétvége kiváló lehetőséget kínál egy rövid, de tartalmas pihenésre. A hazai wellness-szállodák látványos húsvéti csomagokkal készülnek, sok helyen ünnepi programokkal, animációval, extra gasztronómiai élményekkel és természetesen fürdőzéssel várják a vendégeket. Összegyűjtöttük a legjobb ár-érték arányú ajánlatokat az ünnepi időszakra.

A zalakarosi Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa például 3 éjszakás csomagot kínál húsvétra, félpanziós ellátással, közvetlen átjárással a Zalakarosi Fürdőbe. A csomag ára 2 fő részére összesen 244 000 forinttól indul. A gyerekeket külön animációs programokkal, a felnőtteket pedig zenés estekkel és ünnepi menüvel várják.

Szintén közkedvelt célpont a Hotel Karos Spa, ahol a húsvéti csomag tartalmazza a szállást, a félpanziót, ünnepi brunchot, locsolkodós programokat és élőzenés esteket. Egy 2 felnőtt + 1 gyerek felállású család itt kb. 340 000 forintért pihenhet 4 napig.

A gyógyvizeiről híres Bükfürdőn a Greenfield Hotel Golf & Spa különösen elegáns kikapcsolódást kínál: a húsvéti csomag tartalmazza a félpanziót, a wellnessrészleg használatát, valamint ünnepi programokat és gyerekklubot. Az ár 2 fő részére 3 éjszakára 278 000 forinttól elérhető.

A Kolping Hotel Spa & Family Resort Alsópáhokon szintén külön családbarát húsvéti csomaggal jelentkezik: a csomagban szerepel a reggeli, vacsora, belépés Boboországba (a családi élményközpontba), gyerekprogramok, húsvéti keresés, és természetesen wellnesshasználat. Az árak itt egy 2 felnőtt + 1 gyerek család esetében 385 000 forint körül alakulnak.

Aki a tavaszi természet közelségét keresi, annak a Thermal Hotel Visegrád is vonzó lehet: a húsvéti akciós csomag ára 2 főre 269 000 forint körül kezdődik, és tartalmazza a félpanziós ellátást, a wellnessrészleg korlátlan használatát, valamint tematikus húsvéti programokat – többek között kézműveskedést, tojásfestést és locsolkodást.

A legtöbb helyen jellemző, hogy a gyerekek számára díjmentes vagy kedvezményes szállás biztosított, és sok szálloda külön gyerekmedencével, csúszdával, animációval készül.

Indul a szezon

A belföldi turizmus az utóbbi években látványos növekedést mutat, és a hosszú hétvégék – mint amilyen a húsvéti is – különösen népszerűek a pihenni vágyók körében. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint 2024-ben több mint 15 millió vendégéjszakát töltöttek el belföldi szálláshelyeken a magyarok, és a trend 2025-ben is folytatódik. A húsvéti időszakban különösen keresettek a wellness- és gyógyfürdőhöz közeli szállodák, ahol a kikapcsolódás mellé ünnepi programokat is kínálnak.

Az utazási kedvhez a SZÉP-kártya rugalmassága is hozzájárul: bár az új szabályozás szerint a kártyát már lakásfelújításra is fel lehet használni, sokan továbbra is utazásra, szállásra költik az egyenlegüket. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2024 végére a SZÉP-kártyákon összesen több mint 360 milliárd forintot használtak fel, és ennek jelentős része a turizmusban hasznosult.

A húsvéti időszak ráadásul ideális időpont azok számára is, akik nem tudnak hosszabb nyaralásra menni, de szeretnének kiszakadni a mindennapokból. A tapasztalatok szerint már március végétől elkezdődik a foglalási dömping, így aki kedvező áron szeretne szállást találni, annak érdemes időben lefoglalni a csomagot – főleg a népszerű fürdővárosokban és családbarát hotelekben.