Ikonikus történelmi helyszínre építene áruházat a Lidl: rengeteg helyi lakos kiakadt rajta

A Lidl új áruházat tervez építeni Nyugat-Londonban egy történelmi jelentőségű helyszínen, ahol korábban egy második világháborús emlékhelyként is szolgáló pub működött. A tervek jelentős lakossági ellenállásba ütköztek, de az áruházlánc módosított javaslattal állt elő - írta a Harrow Online.

A Lidl 2024 decemberében jelentette be, hogy új üzletet kíván nyitni a ruislipi The Orchard helyén. A tervek azonban komoly ellenállást váltottak ki a helyi lakosság körében, mivel az építkezés miatt le kellene bontani a The Orchard pubot, amelyet a második világháború alatt rendszeresen látogattak a 303-as lengyel repülőszázad tagjai.

A Lidl és a Ruislip Residents Association március 17-i találkozóján aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Spitfire emlékmű és az emlékező kő jelentősége csökkenhet az épület lebontásával. A látványterveken sem az eredeti kő, sem a Spitfire emlékmű nem szerepel.

Kevin Davis kommunikációs szóvivő azzal indokolta a bontási terveket, hogy az épület nem műemlék, így bárki, aki a területet megvásárolja, lebonthatná azt. Az emlékművel kapcsolatban elmondta, hogy azt a Lengyel Pilóták Szövetsége elvitte felújításra, és egyelőre nem tudják garantálni annak visszahelyezését.

A Lidl továbbra is elkötelezett amellett, hogy emlékhelyet alakítson ki a területen, bár ennek pontos formája még nem dőlt el. A tervdokumentumok egy emlékkertet említenek padokkal és emléktáblákkal.

Az áruház tervezett külsejét is módosították, hogy jobban illeszkedjen a környezetbe, amely a Ruislip Village műemléki területen található. A Lidl eredeti elképzelése szerint a szokásos arculatot követték volna, de most olyan anyagokat fognak használni, amelyek megőrzik a helyi jelleget.

A helyszín nincs közel Ruislip fő közlekedési csomópontjához, így a város nagy részéből nem vezet közvetlen buszjárat a tervezett szupermarkethez. Tervezik újranyitni egy gyalogos bejáratot a Sharps Lane és az Ickenham Road kereszteződésénél, bár ezt korábban biztonsági okokból zárták le.

A módosított fejlesztési javaslatokat várhatóan 2025 június-július között tárgyalja majd a Hillingdon Tanács Tervezési Bizottsága.