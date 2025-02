Kilós turkálót nyitott az Auchan: potom pénzért vehetsz márkás, használt ruhákat a hiperekben

A korábbi koncepciót némileg megváltoztatva, kilós turkálót nyitott az Auchan több hipermarketjében Magyarországon. Az áruházlánc korábban a fenntarthatósággal magyarázta az új irányt, amely feltehetően máig sem változott, ugyanakkor az iparágra rálátó szakértők szerint a koncepcióváltást most az egzisztenciális problémák is indokolhatták.

Még 2022-bnen, az "Új Élet by Auchan" névre keresztelt koncepció keretében vezette be az áruházlánc, hogy használt ruhák is bekerültek a szortimentbe. Akkor úgy nyilatkoztak: hogy jó minőségű ruhadarabok lesznek náluk elérhetők széles választékban, a baba- és gyerekruhákról, a női és férfi ruházatig. Továbbá azt is hozztették még 202-ben, hogy160 márka termékeit kínálják, de nem turkáló lesz: a holmikat előzetesen ellenőrzik, válogatják, fertőtlenítik, majd egyenként becsomagolják és címkézik.

Most azonban úgy tűnik, hogy 2025-ben némileg megváltozott a koncepció. A használt ruhák maradtak az áruházláncban, viszont az egyenként becsomagolt tételek helyett a klasszikus, hazánkban népszerű modellre álltak rá. Mint arról a közösségi médiumokban is egyre több poszt tanúskodik, a használt ruhák nagy halmokba rendezve várják a kilós turik bányászait. Az alábbi videóhoz fűzött kommentek szerint szerte az országban megtalálhatóak az ömlesztett ruhahalmok. Íme:

Ahogy az látható, a koncepció neve maradt a régi, így az Auchan vélhetően továbbra is tartja eredeti célkitűzését, miszerint a lehetőséggel a túlzott mennyiségű ruhagyártás környezetszennyező hatása ellen kívánnak fellépni. Ugyanakkor a teljes hazai piacra rálátó iparági forrásaink arról számoltak be, hogy a koncepcióváltást akár azzal is lehet magyarázni, hogy egyre több család küzd egzisztenciális problémákkal. Mivel korábban az egyes használt ruhák darbjáért 600-3300 forintot kért el az áruházlánc, így

a kilós árral sokat spórolhatnak a türelmes ruhabányászok; a fenti videó tanúsága szerint ugyanis most 1 kg használt ruha 3890 forintba kerül az Auchan áruházaiban.

Nagyon pörög a használt ruhabiznisz Magyarországon

A használt, elsősorban vintage ruhák iránti kereslet növekedése nem csak a kisvállalkozások számában mérhető, hanem sokkal inkább a nagykereskedők elszaporodásában mutatkozik meg. Ennek legfőbb oka az, hogy a fiatalok és az általuk követett sztárok egyre inkább előnyben részesítik a vintage stílust, amely mostanra komoly piaci trenddé vált. Erről beszélgetett korábban a CashTag stábja Kátai Tamással, a 'Throw us back' ruhabolt tulajdonosával, aki vintage ruhák felkutatásával és adásvételével foglalkozik (amiket ráadásul már előszeretettel hamisítanak is). Íme a Pénzcentrum vlogjának epizódja:

Ugyanakkor nem csak a különleges, egyedi márkás, vintage darabokért őrülnek meg Magyarországon, és nem kizárólag a fiatalok keresik a használt ruhákat. A nagy szolgáltatók, mint például a Háda is jól teljesít ezen a részpiacon, de akadnak magán kezdeményezések is szép számmal. Budapesten például hosszú évek óta szervezik a Gardrób közösségi vásárt, míg Szombathelyen már évek óta nagy sikerrel fut a szombathelyi Hacuka közösségi vásár, amelyről az alapító, Németh-Gellai Ildikó mesélt korábban a HelloVidéknek.