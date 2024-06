Kincsek lapulnak a magyar ruhásszekrényekben: valakinek ez 100 forint se, de másnak 30 ezret ér

A vintage ruhák iránti kereslet növekedése nem csak a kisvállalkozások számában mérhető, hanem sokkal inkább a nagykereskedők elszaporodásában mutatkozik meg. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag legújabb adása az úgynevezett vintage ruhákkal foglalkozik, ugyanis látni most egy erős felfutást ezekért a termékekért. Ennek legfőbb oka az, hogy a fiatalok és az általuk követett sztárok egyre inkább előnyben részesítik a vintage stílust, amely mostanra komoly piaci trenddé vált. Ebből adódhat az is, lehet hogy valakinek az egyik saját használt pólója nem ér 100 forintot sem, de más akár 30 ezer forintot is fizetne érte.

„Ami nekem nem ér 100 forintot sem, az lehet, hogy valakinek 30 ezer forintot is ér” - mondta el a CashTag legújabb videójában Kátai Tamás, aki vintage ruhák kutatásával és adásvételével foglalkozik. A vállalkozó több mint 10 éve kezdte a régi ruhákkal való foglalkozást, mint mondta, maga is nagy kosaras volt, ezért anno egy NBA-mezt vásárolt egy amerikai adok-veszek oldalról, ám ami azóta történt történelem.

A Throw us back vintage ruhabolt tulajdonosa azt mondja, valóban érezhető most egy vintage-boom a piacon, ami nem is elsődlegesen az ezzel foglalkozó kisvállalkozások szaporodásában mérhető, hanem sokkal inkább a nagykereskedők számának növekedésében. Ahogy Kátai mondja, a fiatalok, és azok a sztárok, akiket ők követnek előszeretettel öltözködnek egyfajta vintage stílusban, ezért mára tényleg sokan keresik az ilyen ruhadarabokat.

A trend viszont nem néhány napos, néhány éve kezdődött el igazán felpörögni a re-sell, azaz az újra eladás, ráadásul elsődlegesen a sneakereknél. Hiszen amikor egyre többször jöttek ki limitált kiadású cipők, azokat gyorsan felvásárolták, majd a másodlagos piacokon akár 2-3-szoros áron értékesítették tovább. A szakértő szerint ugyanez figyelhető most meg a ruhadaraboknál is.

Már nem csak a maguknak kincseket keresők látogatják a klasszikus turikat, hanem azok is, akik haszonszerzés céljából adják erre a fejüket. Nem csoda tehát, hogy az alapárak is emelkednek

- mondta el a Pénzcentrum videóblogjában, a CashTag új részében Kátai Tamás.

Használt ruhák, de honnan?

Ahogy azt fentebb is írtuk, a hype miatt egyre több a nagykereskedő is, ezért aki nagyobban gondolkodik a használt ruhák irányába, jobban teszi, ha felveszi a kapcsolatot egy nagykerrel, akik akár még külön válogathatnak neki olyan ruhákat is, amilyenekre éppen szakosodott. Vannak persze más irányok is, van aki maga jár piacokra, és ott vadászik vintage cuccokra, majd amiket talál, különböző felületeken árusítja. A lehetőségek tárháza tehát a szakértő szerint gyakorlatilag kimeríthetetlen.

Kátai Tamást kérdeztük a Vinted jelentette veszélyről is, ami ténylegesen valós, hiszen ahogy a Pénzcentrumnak adott korábbi interjújában Várkonyi Balázs, a Vatera.hu és a Jófogás.hu vezérigazgatója elmondta, a Vinted veszélyes versenytárs ezen a területen, „ők például abban voltak ügyesek, „egy abszolút szűk szegmens irányába mentek, a használt ruhák ilyen méretű csereberélgetésének azért nem volt ekkora divatja... a Vinted viszont divattá tette” - nyomatékosított.

Kátai ugyanígy látja a veszélyt, hiszen ahogy fogalmaz, „a Vinted rontja a használt ruha kereskedők bizniszét”, részben viszont nem. Hiszen ilyen nagyobb piacterek mindig is voltak, és olyan emberek is voltak, akik szerettek hosszasan kutakodni, és így jobb/nyomottabb áron vásárolni. A szakértő szerint azonban nem mindegy, hogy két rosszabb minőségű képből kell-e eldönteni, hogy kell-e egy ruha, hanem be tudsz menni egy üzletbe, ahol biztosan jó minőséget kapsz. Ez azért biztonságosabb, és mindig más élmény lesz, mint az interneten vásárolni – vélekedett.

A vintage ruhákkal foglalkozó szakember a CashTag új videójában kiemelte azt is, hogy a 30-40 évvel ezelőtt gyártott ruhák egyszerűen jobb minőségűek, mind az anyaghasználatuk, mind az elkészítésük jobb minőséget mutat, mint a mai ruhák. Ezért azok még ennyi idő után is időtállóak, amit szeretnek is a viselőik. Arról nem is beszélve, hogy a használt ruhák hordása a környezetvédelmi elgondolásoknak is fontos segítője.

"Bőven elég ruha kering a földön, ha kevesebb olyan ember lenne, aki negatívan áll a használt ruhák vásárlásához, akkor is bőven fel lehetne öltözni minden alkalomra a most létező ruhákból" – tette hozzá. A ruhaipart ért erős kritikákról nemrégiben kérdeztük a Pirmark közép-kelet-európai vezetőjét is, aki elmondta, több mint egy évtizede dolgoznak azon, hogy fenntarthatóbbak legyenek, és nagy hangsúlyt fektetnek a gyártó országok üzemeinek oktatására. Ezen felül pedig arról sem szabad megfeledkezni, hogy bármekkora sufni ruhakereskedő lesz valaki, nem árt tisztában lennie, mikor kopogtathat nála emiatt a NAV.

