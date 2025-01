Komoly boltbezárási hullám jöhet itthon: sokakat érhet ez váratlanul, nem is sejtik mi áll a hátterében

A Pénzcentrum mai CashTag vlogjában folytatódik a Hamisítványok Piaca sorozat, ezúttal a parfümökre fókuszálva. Az illatszerekhez kapcsolódó üzletág tele van olyan szereplőkkel, akik a nagy márkák illatait másolják, miközben a klasszikus „piacos” és „táskából árulós” módszerek sem tűntek még el teljesen. A probléma azonban annyira elharapódzott már az üzletek szintjén is, hogy a közeljövőben akár tömeges boltbezárásokra is számíthatunk. De mi számít egyáltalán hamisítványnak? Mekkora károkat okoznak ezek a termékek az iparágnak és a gazdaságnak, és mi a helyzet azokkal, akik tudatosan választják a hamis luxusparfümöket? A mai adásból minden kiderül!

Magyarország kelethez vagy nyugathoz való tartozása már régóta húzódó vita tárgya. És bár mindkét oldal mellett felhozhatók érvek, a kereskedelem területén a hamis termékek tömeges jelenléte egyértelműen kelet felé billenti a mérleget – legalábbis ezt állítja egy, a CashTag által megszólaltatott szakértő.

Az állítást alátámasztja az az igen aggasztó jelenség is, hogy egyes világhírű márkák már nem is hozzák el termékeiket Magyarországra, mert túl nagy lett számukra a kockázata annak, hogy rövid időn belül a termékeiket utánzó hamisítványok árasztják el a piacot. Ez nemcsak az iparágnak, hanem az ország hírnevének is komoly károkat okoz.

A probléma pedig egyre súlyosabb: a hamis termékek térnyerése miatt már a tömeges boltbezárás sem kizárt. Hogy ez mit jelent pontosan a parfümök piacán, hogyan működnek a hamisítók, és milyen hatása van ennek a vásárlókra, azt szakértők segítségével elemeztük a CashTag legújabb adásában.

Rengeteg magyar vásárló dől be, és viszi haza a hamis termékeket

A hamisítványok kártékony hatása több szinten érvényesül, és számos piaci szereplőt érint. Elsősorban természetesen a vásárlókra gondolhatunk ilyenkor, aki hazaviszi a parfümöt, majd rájön, hogy az illata nem olyan erős, mint várta – sok esetben azért, mert egyszerűen felhígították.

– mondta el kérdésünkre Zólyomi Zsolt parfümőr, a Le Parfum szaküzlet tulajdonosa.

A szakértő hozzátette: semmi más nem történik ilyenkor, mint hogy egy olcsó hígítószert kevernek hozzá, így az eredetinél jóval gyengébb terméket kap a vevő.

Zólyomi kiemelte, hogy a parfümipar rendkívül profitábilis ágazat, ahol a várt haszon sokszorosan meghaladja a szokásos kereskedelmi rátákat.

Itt nem 5-10%-os nyereségről beszélünk – a legtöbb iparágban csak álmodoznak arról, hogy ekkora profitjuk legyen. Éppen ezért szinte boldog-boldogtalan szeretne parfümöt gyártani és eladni.

Az üzletág sajátossága, hogy a parfümök forgalmazását segítő, de nem közvetlenül az illatszerhez kapcsolódó elemek – mint például a csomagolás, a kartondoboz, a celofán, a márkajelzés, a dizájn, az üvegcse, a szórófej és a pumpa – ma már tömegfröccsöntött kínai áruként könnyen elérhetők – magyarázta a szakértő, majd hozzátette: ez nagyban megkönnyíti a hamisítók dolgát, hiszen minden szükséges eszköz a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy a megtévesztés tökéletes legyen.

Erre figyeljünk oda vásárláskor, hogy kikerüljük a silány minőségű árut

"A parfüm nemcsak az online térben és a közúti forgalomban, hanem sajnos üzletekben is felbukkanhat. A hamisítványoknál árulkodó lehet az ár, a feliratok és maga a csomagolás. Egy világmárkás parfüm soha nem engedné meg magának, hogy silány csomagolásban kerüljön forgalomba." – erről már Juhászné Prantner Etelka, a NAV Igazgatóságának sajtóreferense beszélt kérdésünkre.

Ha például a fólia összezsugorodott, vagy a celofán csomagolás illesztése elcsúszott, az gyanúra adhat okot. Emellett fontos odafigyelni a feliratok minőségére is. Egy világmárkás termék – legyen szó parfümről, ruházatról, óráról vagy napszemüvegről – mindig a presztízséhez méltó helyen kerül forgalomba és értékesítésre.

– tette hozzá.

Nem a profit az egyetlen oka annak, hogy ennyien próbálnak hamisítani

Néhány kattintás után bárki be tudja szerezni a világ leghíresebb parfümjeinek, receptúráinak a lebutított változatát – hívta fel rá a figyelmet Zólyomi Zsolt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pedig rossz hír a csalóknak, hogy a hamisítás ettől függetlenül sem egyszerű folyamat. Ennek sokszor még a legális eljárása is zavarba hozza a profi parfümkészítőket is.



Magam is adtam már el egy világhírű parfümmárka véglegesre kevert, de hibásan sikerült változatát. Egyszerűen elrontottuk. Ott állt több száz liter tömény parfüm – még hígítatlanul, alkohol hozzáadása nélkül –, ami az eredeti megrendelő számára használhatatlanná vált. Nem szégyelltem nevetséges áron továbbadni, hiszen máskülönben kárba veszett volna.

– utalt az eljárás nehézségeire Zólyomi.

A csalók szinte összes trükkjét ismeri már a NAV, rengetegszer le is csapnak

"A hamis parfümök gyakran felbukkannak a közúti áruforgalomban, elrejtve más termékek között, sokszor teljesen más néven feltüntetve. Nem ritka, hogy a fuvarlevélen például 'gyűjtőáru' vagy 'crossfit kiegészítők' szerepel, miközben valójában hamis termékeket szállítanak." – árulta el Juhászné Prantner Etelka.

Hozzátette: emiatt nem számolhatnak azzal a csalók, hogy ez majd megvédi őket a lebukástól. A szakértő szerint

A legtöbb esetben a szállított áru megnevezése köszönőviszonyban sincs a valós tartalommal. Emellett a piacokon is rendszeresen ellenőrzünk, és gyakran találkozunk hamis parfümökkel – ahogy olykor üzletekben is, ahová szintén beférkőznek ezek a termékek.

Jöhetnek a boltbezárások, sok munkaerő áramolhat el Magyarországról

Zólyomi Zsolt szerint a hamis termékek általánosságban is problémát jelentenek itthon. Mint mondta:

Hamarosan tömeges boltbezárások következhetnek be itthon – és nem csak a parfümiparban. Ez egy olyan piac, amelyre most mindenki rákapott. Ha egy márka egyértelműen úgy dönt, hogy nem szállít Kelet-Európába, mert nem tudja garantálni, mi történik a termékével, az mit jelent a vásárlóknak? Azt, hogy fogalmuk sincs, mit is vesznek meg valójában.

– hívta fel rá a figyelmet a parfümőr.

A teljes videó megtekinthető a Pénzcentrum YouTube csatornáján. Jövő héten is lesz CashTag, így aki hasonló érdekes témákról szeretne hallani, annak érdemes feliratkoznia is a csatornára.