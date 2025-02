Profi hamisítók "márkás" ruhái lepték el az országot: sokan csak utólag eszmélnek, drága kamut vettek

A hamisított ruházati termékek egyre nagyobb teret nyernek az online piactereken – erről beszélt Kátai Tamás, a True Washback, Nem Olyan Turi tulajdonosa a CashTag legújabb epizódjában. Szerinte ma már annyi utánzat kering a piacon, hogy sok vásárló csak utólag jön rá, hogy egy drága hamisítványért fizetett. Juhászné Prantner Etelka, a NAV sajtóreferense arra figyelmeztet, hogy a hamis termékek nemcsak a fogyasztóknak, hanem a gazdaságnak is kárt okoznak, hiszen adóelkerüléshez és minőségi problémákhoz vezetnek. Éppen ezért fontos a tudatosság: érdemes ellenőrizni a címkéket, a márkák hivatalos kínálatát és gyanakodni a túl olcsó ajánlatokra.

Ezen a héten is a hamisítványok piaca volt a CashTag témája: a mai epizódban a kamu ruházati termékekkel foglalkoztunk. Ezek kapcsán Kátai Tamás, a True Washback, Nem Olyan Turi tulajdonosa megerősítette: határozottan több most a hamisítvány, mint 20-30 évvel ezelőtt, a '90-es, 2000-es években szinte nagyítóval kellett keresni a hamisított márkákat vagy termékeket, most ez ahhoz képest brutálisan felgyorsult.

Például NBA mezek esetében, konkrétan nagy kínai oldalakon, most nem mondom a nevüket, de mindenki ismeri őket, sokszor kötnek ki ott az emberek különböző online hirdetéseken keresztül. Konkrétan már az új NBA mez dizájnok hamarabb megjelennek, mint a hivatalos Nike NBA Store-ban sokszor. Vannak leakek online arról, hogy mi lesz a következő mez, és a kínaiak már az alapján megcsinálják az adott mez dizájnt, mielőtt még hivatalos merch-shopban kapható lenne, hogy az kijött volna a piacra

- magyarázta. Kiemelte, hogy az e-kereskedelemnek óriási szerepe van abban, hogy rengeteg a hamis termék, az ázsiai webshopok ráadásul jellemzően ingyen ki is szállítják ezeket. Szerinte úgy lehet a legkönnyebben kiszúrni a hamisítványokat, ha az ember egyébként eredeti ruházati cikkeket vásárol, mert egyből ki lehet szúrni a különbségeket. de még így sem túl egyszerű:

A tanácstalanság az mindenképpen szinte bármelyik piacot nézzük, nagyon hasonló mértékű azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami eredeti, és mi nem eredeti, és miket kell vizsgálni egy-egy termék esetében ahhoz, hogy biztos lehess abban, hogy te eredetit vásároltál

- fogalmazott. Sőt, sok esetben még a termékek ára sem lehet árulkodó, mivel a legnagyobb probléma azzal van, hogy bizonyos kereskedők megkeresik a legjobb kópiákat, és azokat gyakorlatilag az eredetihez közel árazva árulják, ebből jönnek ki azok a helyzetek, amikor a vásárló csak utólag döbben rá, hogy ő nagyon sok pénzt fizetett egy minőségben jóval szerényebb hamisítványért.

A saját területemen belül nagyon sok ilyennel találkoztam az előző 5-6 évben, és az a szerencsétlensége, a tragikuma ezeknek a helyzeteknek, hogy általában ilyenkor rajtad csattan az ostor. Tehát aki megtudja azt, hogy az általa vásárolt termék nem eredeti, az gyakorlatilag veled kezd el egy kicsit balhézni amiatt, mivel nyilván ez egy hatalmas csalódás abban a pillanatban számára. Úgyhogy te vagy a rossz hír hozója, ezért rajtad csattan ez az ostor. Mi az, hogy nem eredeti, meg én honnan tudom, meg én ne mondjam

- magyarázta hozzátéve: szerinte fizikai üzletekben kevés kereskedő meri bevállalni, hogy hamis dolgokat árul eredetiként, az online térben viszont már több lehet a hamisítvány, mint az eredeti termék. És az is veszélyes, hogy már a hamisítók is egyre fejlettebb módszerekkel dolgoznak, hihető darabokat gyártanak.

Juhászné Prantner Etelka, a NAV sajtóreferense a videóban tanácsokat adott a hamisítványok felismeréséhez. Elmondása szerint vannak olyan kamu termékek, akár színkombinációban, akár maga a termék, amit például egy adott márka nem is gyárt. Érdemes megnézni akár a címkét, akár a feliratot, próbáljuk meg összevetni az eredetiekkel, de nagy segítségünkre lehet a hamisításellen.hu weboldal is, ahol van egy külön fül a fogyasztók számára.

Mindig figyelembe kell venni, akár továbbértékesítőt tekintünk, akár egy magánszemélyt, hogy egy eredeti világmárkát a presztízsének megfelelő helyen tudjuk megvásárolni, annak megfelelő értékben. Én mindenképpen azt mondanám, hogyha a vevői oldalt közelítjük meg, hogy szólaljon meg bennünk a vészcsengő, hogy hol értékesítik a terméket, mennyiért. Ami még a vészcsengő, és megszólalhat bennünk, a helyesírási hibák, ez főként a csomagolt termékeknél, gondolok itt mondjuk a hamis parfümre. De találkoztunk olyan esettel is, konkrétan egy budapesti piacot említenék, ahol maga a fogyasztó választhatott ki egy noname pénztárcát például, és ott helyben ráütötték neki azt a világmárkát, amit szeretne. Én azt gondolom, hogy ennél egyértelműbb dolog nincs is magán a vásárló számára

- magyarázta a NAV sajtóreferense. Kiemelte: a hamis termékek tulajdonképpen az összes gazdasági szereplőnek kárt okoznak. Csökkennek a költségvetési bevételek, hiszen ezek a termékek után nem fizetnek adót, van, amikor a foglalkoztatottat sem fizetik meg, illetve közben csökken a legális termékek forgalmazása. Kárt okoznak a jogtulajdonosoknak, hiszen ha belegondolunk, ahhoz, hogy egy terméket világszínvonalra tudjanak fejleszteni, rengeteg pénzt, időt, energiát fektetnek bele, vállalják a garanciát, legyen az minőségi garancia, vagy egészségügyi garancia.

Illetve arról sem szabad elfeledkezni, hogy ezeket a termékeket, amiket mi lefoglalunk, meg kell semmisíteni. A megsemmisítési költség szintén a magyar államot terheli, illetve kárt okoznak a fogyasztóknak, hiszen nem lesz hová fordulni, ha a termékkel valami probléma van. Okozhatnak egészségügyi kockázatot, úgy, ahogy beszéltük, nem tudjuk, milyen anyagokkal vannak festve, hogy gyártják

- tett hozzá Juhászné Prantner Etelka.

Rengeteg hamis parfüm fogy

Korábbi adásunkból kiderült, az illatszerekhez kapcsolódó üzletág tele van olyan szereplőkkel, akik a nagy márkák illatait másolják, miközben a klasszikus „piacos” és „táskából árulós” módszerek sem tűntek még el teljesen.

A hamisítványok kártékony hatása több szinten érvényesül, és számos piaci szereplőt érint. Elsősorban természetesen a vásárlókra gondolhatunk ilyenkor, aki hazaviszi a parfümöt, majd rájön, hogy az illata nem olyan erős, mint várta – sok esetben azért, mert egyszerűen felhígították.

– mondta el kérdésünkre Zólyomi Zsolt parfümőr, a Le Parfum szaküzlet tulajdonosa. A szakértő hozzátette: semmi más nem történik ilyenkor, mint hogy egy olcsó hígítószert kevernek hozzá, így az eredetinél jóval gyengébb terméket kap a vevő. Kiemelte, hogy a parfümipar rendkívül profitábilis ágazat, ahol a várt haszon sokszorosan meghaladja a szokásos kereskedelmi rátákat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az üzletág sajátossága, hogy a parfümök forgalmazását segítő, de nem közvetlenül az illatszerhez kapcsolódó elemek – mint például a csomagolás, a kartondoboz, a celofán, a márkajelzés, a dizájn, az üvegcse, a szórófej és a pumpa – ma már tömegfröccsöntött kínai áruként könnyen elérhetők – magyarázta a szakértő, majd hozzátette: ez nagyban megkönnyíti a hamisítók dolgát, hiszen minden szükséges eszköz a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy a megtévesztés tökéletes legyen.

A parfümök kapcsán Juhászné Prantner Etelka arról beszélt, a hamis termék nemcsak az online térben és a közúti forgalomban, hanem üzletekben is felbukkanhat. A hamisítványoknál árulkodó lehet az ár, a feliratok és maga a csomagolás. Egy világmárkás parfüm soha nem engedné meg magának, hogy silány csomagolásban kerüljön forgalomba - tette hozzá.

Az órák hamisítása is virágkorát éri

A hamisításos sorozatunk másik adásában az órák piacáról beszélgettünk Lakatos Zsolt óraszakértővel. Mint kiderült, eképesztő károkat okoznak nem csak a gyártóknak, hanem még a magyar államnak is azok, akik behozzák Magyarországra, majd el is adják a hamísított karórákat. A szakértő ennek kapcsán elmondta: nem kizárólag a piaccal, hanem saját magunnkal szemben is becsapás, ha hamisítványt vásárolunk, pláne, ha utána még villog is vele valaki a közösségi médiában.

Hozzátette: nem véletlen, hogy a hamis órák úgynevezett "márkarombolást" is okoznak, hiszen valahol ezzel annak a márkát ássák alá, amiről már valaki látott egy kamu darabot akár a közösségi médiában.

Ha valaki venne egy órát eredeti forrásból, eszébe juthat, hogy valahol, valakin látott egy ilyen "márkájút", az azonban kamu volt, ezért inkább egy másik darabot választ. Így szerintem megvalósul a márkarombolás az adott cég kárára. Aláássa a márkával szembeni bizalmat is, ami az egyik legsérülékenyebb dolog

- mondta erről az influenszer.

Juhászné Prantner Etelka itt is kiemelte, hogy hamis termék a gazdaságra nézve minden szegmensben kárt okoznak.

A hamis órákat jellemzően a piacokat találjuk, illetve az online térbe, és még az utak mentén, vagy a közúti forgalomban is előfordulhatnak. Nemrégiben volt egy esetünk, amikor egy bolgár autóból került elő 119 darab Rolex-feliratú karóra: csak ezzel a tétellel 300 milliós kár érte a jogtulajdonost. Egyébként ezek az órák épp a piacról származtak, ahol jüval olcsóbban kínálták az eredeti áruknál ezeket a hamis órákat. De még ha egy laikus ránéz, ő is megtudja állapítani, hogy nem eredeti óráról van szó

- magyarázta a NAV sajtóreferense.

Lakatos Zsolt arról is beszélt, elviekben nem mindegy hogy hamisítványról vagy replikáról van szó, de gyakorlatilag mára ez már teljesen mindegy: replikának azt nevezzük, amikor egy valaha gyártott, de valamikor megszűnt vagy eltűnt óradarabot valaki más újra legyárt. A hamisítók azonban "kiénekelték" ezt a fogalmat az eredetiségre legalább törekvő replikásoktól, és mára az a helyzet, hogy amit replikának neveznek, sok esetben szintéán hamisítványnak számít - magyarázta.

Hogyan muzsikál Magyarországon a visszaváltási rendszer?

Az új visszaváltási rendszer bevezetése Magyarországon 2024 egyik legjelentősebb fenntarthatósági lépése volt, amely gyakorlatilag minden vásárlót érint. Az üveg-, műanyag- és fémdobozos italtermékekre kiterjesztett 50 forintos visszaváltási díj célja, hogy ösztönözze a lakosságot az italos csomagolások visszavitelére és az újrahasznosítás előmozdítására. Az automatizált visszaváltás bevezetésétől kezdve azonban megoszlanak a vélemények: sokak számára gördülékenyen működik, míg mások szerint még bőven van hová fejlődni, sőt sokan vannak azok is, akik egyenesen gyűlölik a rendszert.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ: hogyan látják a rendszer működését a hétköznapi emberek? Mik a legnagyobb kihívások, és mely területeken tapasztalható előrelépés? A kérdőíves kutatás célja, hogy őszinte képet kapjunk a magyar lakosság tapasztalatairól és véleményeiről – függetlenül attól, hogy valaki aktívan használja az új rendszert, esetleg másra bízza a visszaváltási teendőket, vagy éppen elutasítja azt. Éppen ezért fontos, hogy a válaszadó ne akarjon megfeleni senkinek, csak őszintén mondja el a véleményét. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum oldalain fogunk beszámolni. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat.