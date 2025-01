Pofátlan hamisítók árui lepték el Magyarországot: bárkit átvághatnak az értéktelen kacatokkal

Nem csak a csillogásra, szép órákra vágyókat verik át az egyre pimaszabb hamisítók, de a magyar államnak is igen jelentős károkat okoznak - erről beszélt a Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnek legfrisebb adásában Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr százados, a NAV Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense. Lakatos Zsolt "órás influenszertől" pedig azt kérdeztük, miért baj az egyáltalán, ha valaki nem eredeti karórát vásárol, ha egy kis luxusra vágyik.

Eképesztő károkat okoznak nem csak a gyártóknak, hanem még a magyar államnak is azok, akik behozzák Magyarországra, majd el is adják a hamísított karórákat. Csak a tavalyi évben több mint 180 millió euró kárérték keletkezett amiatt (ez átszámítva mintegy 74 milliárd forintot jelent), hogy a híres, népszerű óramárkák hamisítványait behozták, majd el is adták.

Nemrégiben a TikTokon alakult ki egy vita a Beszéljünk órákról nevű csatorna tulajdonosa, Lakatos Zsolt és a mulatós sztár, Kis Grofó egyik testvére között arról, miért káros a hamis órákkal nemhogy büszkén pózolni, de egyáltalán megvásárolni, majd hordani is azokat. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most annak járt utána az óra-influenszer és a NAV sajtóreferensének segítségével, hogy pontosan milyen károkat okoz ez nem csak esztétikai, de gazdasági szempontból is. A CashTag legújabb adását itt nézheted meg:

Miért káros, ha kamut veszünk?

Lakatos Zsolt a CashTagnek azt mondta: nem kizárólag a piaccal, hanem saját magunnkal szemben is becsapás, ha hamisítványt vásárolunk, pláne, ha utána még villog is vele valaki a közösségi médiában.

Engem, mint óraszeretőt nagyon bánt az a dolog, hogy a hamisítványokban bízunk, ez rombolja magát a piacot. Szerintem az embernek ez önmagában egy toxikus dolog még saját magával szemben is, hiszen így is folyamatosan hazugságban élünk, és az is észrevehető, hogy ha az ember lebukik egy hamisítvánnyal, akkor egy másikkal próbálja magát igazolni. Nemek nagyon fontos az, hogy tisztán lássanak az emberek, az órákkal kapcsolatban, és ha valaki nyilvánosan jelenik meg hamisítvánnyal, arról szerintem lehet és kell is beszélni

- mondta erről Lakatos Zsolt. Hozzátette azt is: nem véletlen, hogy a hamis órák úgynevezett "márkarombolást" is okoznak, hiszen valahol ezzel annak a márkát ássák alá, amiről már valaki látott egy kamu darabot akár a közösségi médiában.

Ha valaki venne egy órát eredeti forrásból, eszébe juthat, hogy valahol, valakin látott egy ilyen "márkájút", az azonban kamu volt, ezért inkább egy másik darabot választ. Így szerintem megvalósul a márkarombolás az adott cég kárára. Aláássa a márkával szembeni bizalmat is, ami az egyik legsérülékenyebb dolog

- mondta erről az influenszer.

Mit vizsgál a hatóság?

Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr százados, a NAV Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense elmondta,hogy amikor valaki hamis terméket vásárol, azzal nem kizárólag az óragyárnak, a milliárdos cégeknek okoznak kárt, de a saját oeszáguk gazdaságának is.

A hamis termék a gazdaságra nézve minden szegmensben kárt okoznak. Ha globálisan gondolkodunk, akkor elsőként csökkennek a költségvetési bevételek, hiszen az ilyen termékek után nem fizetnek adót, sőt van olyan eset is, mikor a foglalkoztatottat sem fizetik meg. Eközben csökken a legális termékek forgalmazása is, tehát ott lehet, hogy csökkenteni kell a foglalkoztatottak számát - vagyis ki kell rúgni embereket. Kár éri még a jogtulajdonosokat is, hiszen ahhoz, hogy egy terméket világszínvolalúra tudjanak fejleszteni, rengeteg pénzt, időt és energiát kell befektetni, vállalják a garanciát is. Arról se feledkezzünk el, hogy a NAV által megtalált és lefoglalt hamis termékeket meg kell semmisíteni, ennek költsége szintén a magyar államot terheli

- sorolta a NAV sajtóreferense. Ha közelebbről az órákat nézzük, arról azt mondta, hogy természetesen ha valaki hamis órát ad el, azért nem köti az orrára a vásárlónak, hogy nem eredeti termékért kéri el az így is sok pénzt. Igaz, hogy ha el is titkolják, a jogsértés ténye ettől még éles.

A hatályos jogszabály értelmében az eljáró hatóságnak nem releváns az, hogy a kereskedő vagy az értékesítő eltitkolja-e, hogy a termék hamis. Az eljáró hatóságnak azt kell vizsgálnia, hogy maga a jogsértés hogyan jött létre, maga az oltalom alatt lévő tárgy utánzásával, átvételével vagy forgalomba hozatalával? Általánosságban azt mondhatom, hogy amikor valaki hamis terméket értékesít, akkor jellemzően nem hívja fel arra a figyelmet, hogy a termék nem eredeti

- mondta a százados.

De hol árulják ezeket?

Juhászné Prantner Etelka azt is elárulta, hol találkozhatunk jellemzően a gagyikat árusítókkal. Az internet mellett a paletta igen széles.

A hamis órákat jellemzően a piacokat találjuk, illetve az online térbe, és még az utak mentén, vagy a közúti forgalomban is előfordulhatnak. Nemrégiben volt egy esetünk, amikor egy bolgár autóból került elő 119 darab Rolex-feliratú karóra: csak ezzel a tétellel 300 milliós kár érte a jogtulajdonost. Egyébként ezek az órák épp a piacról származtak, ahol jüval olcsóbban kínálták az eredeti áruknál ezeket a hamis órákat. De még ha egy laikus ránéz, ő is megtudja állapítani, hogy nem eredeti óráról van szó

- fogalmazott a százados.

Lakatos Zsolttól azt kérdeztük, hogy ha már olyan gyakran találkozhatunk a replika-órák fogalmával, vajon mi a legfőbb különbség a replika és a kimondott gagyi között? Az órainfluenszer úgy válaszolt, hogy bár a fogalmak különbőzőek, a hamisítások nagy száma miatt sajnos egyre jobban egybeolvad.

Technikailag valóban elválik a két fogalom, azonban most, 2025-ben, a realitások talaján sajnos egyáltalán nem. Replikának azt nevezzük, amikor egy valaha gyártott, de valamikor megszűnt vagy eltűnt óradarabot valaki más újra legyárt. A hamisítók azonban "kiénekelték" ezt a fogalmat az eredetiségre legalább törekvő replikásoktól, és mára az a helyzet, hogy amit replikának neveznek, sok esetben szintéán hamisítványnak számít

- mondta erről Lakatos Zsolt a CashTagnek.