Te észrevetted? Évente tízezreket fizetsz pluszban, ha palackos ásványvizet veszel, ez sokkoló

A magyarok legendásan nagy ásványvízfogyasztók, évente fejenként több mint 130 litert isznak meg belőle, amivel az EU élmezőnyébe tartozunk. Ám a tavaly bevezetett visszaváltási rendszer óta ez a szokás egy rejtett költséggel is jár: a palackonkénti 50 forintos betétdíj, amit a vásárlók csak akkor kapnak vissza, ha az üvegeket sértetlen állapotban visszaviszik. Egy főre vetítve ez évente 6500 forint plusz költséget jelent, egy négyfős család esetében pedig már 26 ezer forintot! Ha pedig az ország teljes fogyasztását nézzük, elképesztő számok jönnek ki: évente több mint 835 millió palack után fizetjük be előre a betétdíjat, ami összesen több mint 41 milliárd forintot jelent.

Magyarországon az ásványvízfogyasztás az elmúlt évtizedekben jelentős növekedést mutatott. Míg a nyolcvanas években az egy főre jutó éves fogyasztás mindössze 3 liter körül volt, addig napjainkra ez az érték meghaladja a 130 litert, amivel hazánk az Európai Unió első öt országa között szerepel. Ez a mértékű ásványvízfogyasztás tehát globális szinten is jelentős, holott a magyar csapvíz elviekben nagyon jó minőségű.

Ez persze minden bizonnyal ténylegesen így is van, és a szakértők is inkább az emelik ki, hogy bár a csapvíz jó minőségű, addig mára rengeteg olyan háztartás lehet, ahol például a házak csővezetékei olyna mértékben károsodtak, hogy rontják az abból kifolyó víz élvezeti értékét. Bármi is álljon a magyarok ásványvízmániája mögött, egy bizonyos, jó sok pénzt költenek erre a hobbijukra az emberek. Legalábbis a csapvízhez képest mineképp.

Ráadásul ez a költség tavalytól jócskán megemelkedett, és nem, nem csak a sima inflációról van szó, hanem bizony a tavaly bevezetett visszaváltási rendszer is igencsak lenyúlja az ásványvizen élő magyarokat. Persze leginább azokat, akik nem viszik vissza az üveget, de erről inkább máskor, most nézzük meg mégis mennyi pénzbe kerül a visszaváltási hajcihő a magyaroknak.

Ásványvíz, jó sokba vagy

A KSH legfrissebb adatai szerint 2024 decemberében egy 1,5 literes ásványvíz átlagosan 183 forintba került, miközben 2023 januárjában még csak 162 forintot kóstált. Ha innen nézzük a drágulás majd 13 százalékos. Igaz, decemberben éves alapon már csökkenés állt be, de hogyha megnézzük a grafikont akkor is láthatjuk, hogy 2023 első néhány hónapjában, majd augusztus és szeptember között volt egy nagyobb áremelkedés, ami után viszonylag folyamatos esés következett be.

Mindez azt jelenti, hogyha maradunk az éves, egy főre jutó 130 liternyi ásványvízfogyasztáson, akkor egy átlagos magyar embernek az éves ásványvíz készlete most nagyjából 16 ezer forintra jön ki. Ha ezt felszorozzuk, mondjuk egy négy fős család esetében, akkor azt mondhatjuk, hogy egy átlagos négyfős család esetében mintegy 64 ezer forintot tehet ki az ásványvízfogyasztás az éves büdzséből.

És még az üvegvisszaváltási rendszer is rátesz egy lapáttal

Azaz tehetne ki, visszont most már az új visszaváltási rendszer keretein belül palackonként még 50 forintot rá kell számolni a dologra. Ami a teljes árhoz képest azért jócskán megdobja az ásványvízfogyasztást. A 130 liternyi elfogyasztott ásványvíz mintegy 87 palacknak megfelelő mennyiség. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar ásványvízvásárló csak a DRS-rendszer miatt még 4 350 forintot pluszba rákölt az amúgy 16 ezer forintos ásványvízköltségére.

Ez így össz egy főre mintegy 20 350 forintot jelent, ami egy négyfős család esetében már majdnem 82 ezer forint évente. Tehát egy szemmel nagyon is jól látható összegről van szó. Egyébként ez összesen, ha maradunk a négyfős családnál, akkor 348 darab palackot eredményez. Amit bizony vissza kell vinni valamilyen váltópontba azért, hogy az ember (a négytagú család) megkaphassa a már korábban kifizetett 17 400 forintját.

Országos szinten óriási pénz ez

Ahogy azt az eddigiekben láttuk, az ásványvízfogyasztásra vonatkozó adatok per főre értendők, és hogyha ebbe jobban belegondol az ember, akkor válik igazán láthatóvá, hogy mennyire nagyon soka ásványvizet is fogyasztanak a magyarok. Magyarország lakossága ugyanis a legfrissebb statisztikák szerint 9,6 millió fő, így a palackozott ásványvízfogyasztás összesen elérheti a majdnem 1,3 milliárd litert.

Az ugye már tudjuk, hogy egy fő éves átlagos fogyasztással mintegy 87 palack ásványvizet vásárolunk, de ha ezt megszorozzuk 9,6 millióval, akkor megkapjuk, hogy éveten Magyarországon csak palackozott ásványvízből körülbelül 835 200 000 darab fogyhat. Ezen a 835 millió palackon pedig tavaly óta már ott ketyeg az 50 forintos betétdíj.

Mindent összevetve országos szinten csak a palackozott ásványvizeken az új visszaváltási rendszer kb. 41,8 milliárd forintnyi pénz húz ki az emberek zsebéből előzetesen, hogy aztán majd a vásárlók ezt visszaváltással visszakaphassák.

Ez azt is jelenti, hogyha csak a megvásárolt palackok 20 százalékát nem visszik vissza az emberek, az nagyjából 8,4 milliárd forintjukba kerül évente. Mindezen kalkulációk keményen rávilágítanak arra, hogyha a lakosság továbbra is ilyen mértékben fog ásványvizet fogyasztani, akkor bizony jobban járnak, ha megbarátkoznak a gondolattal, hogy a palackokat vissza is vigyék, hiszen mint látjuk, egyénként lehet „csak” pár ezer forintokról van szó, nemzetgazdasági szinten viszont kőkemény milliárdokról.

Hogyan muzsikál Magyarországon a visszaváltási rendszer?

Az új visszaváltási rendszer bevezetése Magyarországon 2024 egyik legjelentősebb fenntarthatósági lépése volt, amely gyakorlatilag minden vásárlót érint. Az üveg-, műanyag- és fémdobozos italtermékekre kiterjesztett 50 forintos visszaváltási díj célja, hogy ösztönözze a lakosságot az italos csomagolások visszavitelére és az újrahasznosítás előmozdítására. Az automatizált visszaváltás bevezetésétől kezdve azonban megoszlanak a vélemények: sokak számára gördülékenyen működik, míg mások szerint még bőven van hová fejlődni, sőt sokan vannak azok is, akik egyenesen gyűlölik a rendszert.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ: hogyan látják a rendszer működését a hétköznapi emberek? Mik a legnagyobb kihívások, és mely területeken tapasztalható előrelépés? A kérdőíves kutatás célja, hogy őszinte képet kapjunk a magyar lakosság tapasztalatairól és véleményeiről – függetlenül attól, hogy valaki aktívan használja az új rendszert, esetleg másra bízza a visszaváltási teendőket, vagy éppen elutasítja azt. Éppen ezért fontos, hogy a válaszadó ne akarjon megfeleni senkinek, csak őszintén mondja el a véleményét. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum oldalain fogunk beszámolni. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat.