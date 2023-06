Ők a Magnum pálcikás jégkrémek igazi vámszedői: kegyetlen áréssel, 1900-ért is árulják a Balatonnál

Még a szakmát is meglepte, de 2022-ben minden várakozással, és más termékkategóriákkal szembe menve, a jégkrémek értékesítése nőtt Magyarországon. A drágulás persze ezeknél a termékeknél is folyamatos, és bár erősen időjárás függő termékről van szó, úgy látszik, ha nagyon meleg van, senki nem vonja meg magától a hideg nyalánkságokat. Főleg akkor nem, ha nyaralni. Akik azonban idén a Balatont választják, nagyot nézhetnek, hiszen a büféknél már most látni 1600, de 1900 forintos árcédulát (!) is egyetlen pálcikás Magnumon. Ezen pedig nem csoda, ha tátva marad az ember szája. A szájtájtátás pedig jogos is, hiszen ahogy a Pénzcentrum, a jégkrém gyártójától megtudta, pálcikás finomságainak az ajánlott fogyasztói ára azért még mindig 1000 forint alatt van. Arra viszont nincs hatásuk, hogy az üzletek, büfék milyen árréssel árulják ezeket a termékeket.

Hiába az évtizedek óta nem látott infláció, illetve a gazdasági válság réme, a magyarok azért továbbra is nagy elánnal fogyasztanak jégkrémet. Nem is akármilyennel, 2022-ben ugyanis miközben szinte az összes édesség fogyasztása csökkent, addig a jégrémeké nőtt. „Ez pedig a szakmában is rendkívül nagy meglepetést okozott” - erősítette meg a Pénzcentrum megkeresésére Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára.

A szakember lapunknak azt is elmondta, jégkrémek esetében látni kell, hogy nagyon szezonális termékek, és fogyasztásukat nagyban befolyásolja, mennyire meleg van. A tavalyi évi nyár pedig kellően meleg és száraz volt a jégkrém értékesítés diadalához. Ebből kiindulva azonban az idei évre nem lehet messzemenő következtetéseket levonni: egyfelől a kiskereskedelmi forgalom nagyot esett az elmúlt hónapokban, az infláció még mindig magas, és bizony az édességeket is rengeteg adóemelés érinti, úgyhogy az árak minden bizonnyal nőni fognak.

Ezzel együtt megfigyelhető az az emberi reakció is, hogyha valaki az élete szinte minden szegmensében erősen spórol, visszavágja a költéseit, akkor néhanapján szívesen ajándékozza meg magát egy drágább édességgel vagy jégkrémmel. Ez pedig a gazdasági negatívumokhoz képest, egyértelműen egy pozitív hatás lehet az ágazatra nézve. Arra az ágazatra, ami a 230-350 milliárd forintos magyar édességpiac közel 20 százalékát teszi ki.

A Balatonnál már forrnak az árak

Az ágazati kitekintés után, a leghamarabb a Balatonnál nyaraló olvasóink segítségével kíváncsiak voltunk arra, mire számíthat az idei meleg hónapokban az, aki az egyik legnépszerűbb, leghíresebb pálcikás jégkrémre, a Magnumra pályázna a magyar tenger partján. A kapott képek kapcsán megjegyezhetjük, nagy a szórás, de 1000 forint alatt már senki ne számítson a pálcikás nyalánkságra.

Képeket három különböző árusító helyről kaptunk, ezeken a helyeken 1200-1600 (!) forintos áron árulták a pálcikás Magnum jégkrémeket.

Viszont a legopportunistább helyen a hozzáadott cukrot nem tartalmazó sós-karamellás darabot 1900 (!) forintos áron lehetett megvenni. És hol van még a nyár vége! Látva a brutálisan elszálló tóparti árakat, kíváncsiak voltunk arra, van-e egyáltalán bármilyen ajánlott fogyasztói ára a Magnum termékeinek, illetve arra is, hogy a különböző termékeknek, miként változott a súlya az évek leforgása alatt. Sokan mondták ugyanis: „mintha évről évre kisebbek lennének ezek a jégkrémek”.

Mi folyik a Magnum jégkrémek háza táján?

Azért, hogy a kérdéseinkre választ kapjunk megkerestük a jégkrémek gyártóját, az Unileverhez tartozó Algidát, áruljanak el néhány adatot a pálcikás finomság kapcsán. Hamar megtudtuk például, hogy bár a gyártó a termékeinek pontos átadási és ajánlott fogyasztói árát üzleti titokként kezelik, annyit azonban megosztották,

hogy a pálcikás Magnumok darabonkénti ajánlott fogyasztói ára 1000 forint alatt van.

Az efölötti ár tehát jócskán jövedelmezőnek mondható a kereskedők oldaláról. Ha ezt nézzük, akkor már az 1200 forintos pálcikánkénti ár is soknak mondható, nemhogy az 1600-1900 forintos. Mindezt úgy, hogy a nagy kiskerláncoknál a pálcikás jégkrémek darabja nem akciósan 800-900 forint körül mozog, ami a fele a Balaton parti büfék árainál. A gyártó ugyanakkor felhívta a Pénzcentrum figyelmét: arra, hogy az üzletek, büfék mennyiért, milyen árréssel kínálják az Algida termékeit, nincs befolyásuk.

A gyártótól kiemelte azt is, hogy az árképzés terén azt is fontos látni, „miközben jégkrémüzletágunkat rendkívüli mértékben sújtja az alapanyagok, csomagolóanyagok és főleg az energia drágulása (a gyártás, a raktározás és a szállítás közbeni hűtés egyaránt igen energiaigényes), független piackutatási eredmények alapján elmondható, hogy az Unilever által gyártott, illetve forgalmazott jégkrémek literenkénti átlagára 2022-ben a teljes piaci átlagnál 5 százalékponttal kisebb mértékben nőtt, de hasonló volt a helyzet a Magnum esetében is, saját kategóriájához mérten.”

Az Algida válaszolt a pálcikás jégkrémjeinek méretét érintő kérdésekre is, ezekből kiderült, hogy a három alapváltozat (classic, fehércsokis, mandulás) esetén hazai bevezetésük óta, mintegy három évtizede nem történt változás, vagyis ezek továbbra is 120 ml-esek. Ez azonban nem igaz minden más, kisebb, különlegesebb pálcikásra. Ahogy a gyártó írja, a vásárlók találkozhatnak „az alapváltozatoknál kisebb termékekkel, mert ezek összetétele (dupla rétegek, különleges bevonat, stb.) egyrészt így ad finom, nem túl tömény, a fogyasztók elvárásainak megfelelő élményt, másrészt pedig – a cukor- és energiatartalmuk alapján – így tudnak megfelelni az egy adag jégkrémre vonatkozó dietetikai ajánlásoknak.”

Egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a nyaralást

Azt tehát látjuk, hogy olyan apróságok is, mint egy pálcikás jégkrém, milyen ármagasságokban jutott az idei évre. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, még akkor is, ha tudjuk, hogy például a Magnum pálcikás jégkrémjeinek az ajánlott fogyasztói átlagára valahol 1000 forint alatt van, miközben 1600-1900 forintért is árulják ma már.

Emellett a szállások, az éttermek, a strandok árai is nőttek, úgyhogy nem is csoda, hogy mára a magyar családok jó részének már csak álom az utazás. A Pénzcentrum legfrissebb kutatása szerint ugyanis 60 százalékuk egyáltalán nem utazik sehova, vagy a szokásosnál olcsóbb úti célt keres. Kiderült az is, hogy míg a többség fejenként 100-300 ezer forintot szán utazásra, addig sokan vannak azok, akik még ha el is utaznak valahová, 100 ezer forint sem jut egy főre.