Ráfizethetünk a tavaszra: brutálisan megdrágulhatnak a magyar gyümölcsök

Nagyon megdrágulhatnak a gyümölcsök tavasszal, mert a tavaszi fagykárok még csak most söpörnek majd végig a már korán nyiladozó gyümölcsfákon - ezt mondta a Pénzcentrumnak az egyik megkérdezett szakértő. De mely gyümölcsöt érintheti ez, és mit bírnak a gyümölcsfák?

A zöldség és a gyümölcs is eszetlen dráguláson ment keresztül az elmúlt hónapokban, persze a brutális infláció ismeretében talán ez nem is csoda. Van azonban egy másik, jelentős tényező, amivel az átlagember talán nem is számol: azzal, hogy bár lassan felébred a természet téli álmából, a klímaváltozás miatt eltolódott évszakok még okozhatnak csúnya meglepetéseket az agráriumban, különösen a gyümölcstermesztésben. Két szakértőt kérdeztünk meg, hogy a már nyiladozni látszó gyümölcsvirágoknak, fáknak milyen kihívásokkal kell még szembenézniük: elfagyhat-e a korai termés, és megdrágulnak-e emiatt még jobban a gyümölcsök?

Optimisták lehetünk?

Takács Ferenc, a FruitVeb alelnöke a Pénzcentrumnak azt mondta: több gyümölcsfa is virágzásnak indult, de talán a súlyosabba fagyokat már elkerüljük, és akkor nem kell majd félni az egyébként tényleg veszélyes tavaszi fagykároktól.

Az őszibarack virágozhat már, esetleg a körte és meggy, amelyek ilyenkor már nyiladoznak. Enyhe volt a tél, sok napsütéssel, vagyis ez mindenképpen jót tett ezeknek a gyümölcsfáknak, és eddig nem beszélhetünk fagykárról. A következő hetekben persze még változhat az időjárás, de én optimista vagyok: talán komolyabb károk nélkül megússzuk ezt a tavaszt, mert azt azért érdemes tudni, hogy a tavaszi fagy még a télinél is sokkal veszélyesebb. Mínusz két-három foknál már baj lehet, de remélem, hogy erre már nem nagyon fog sor kerülni

- fogalmazott a FruitVeb alelnöke. Elmondta azt is, hogy bár a statisztika valóban azt mutatja, hogy a gyümölcsdrágulás az EU-ban Magyarországon a legmagasabb, van olyan gyümölcs, ami még nem elég drága itthon, és csak a többiek húzzák komolyan a statisztikát.

Érdemes lenne külön kezelni az itthon megtermesztett, illetve az importált gyümölcsök árát, mert így csak torz statisztika alapján mondjuk azt, hogy valóban nálunk volt a legdurvább a drágulás. Az alma ára pedig még bőven nincs azon a szinten, hogy abból a termelők komoly profitot realizáljanak: az elmúlt aszályos és energiaválságos év után az áremelés mértéke még mindig nem tart ott, hogy az a termelőknek is jó lehessen

- tette hozzá Takács Ferenc.

Jön a horrordrágulás, barackot ne is keressünk

Jelentősen más véleményen van Turán Tamás agrárszakértő. Lapunk kérdésére ő azt mondta: az évszakok régóta tapasztalható „eltolódásával” még nem vonultak el a fenyegető felhők, még számítani kell tavaszi fagykárokra.

Biztos vagyok abban, hogy még számítanunk kell tavaszi fagyra. Amit fontos tudni, hogy az évszakok már sok éve „eltolódva” jönnek, az első komolyabb fagyokra január-februárban, aztán áprilisban is kell számítani. Emlékezhetünk rá: tavaly még májusban is voltak olyan hideg idők, hogy otthon is fűteni kellett, és ez az időjárás nagyon rosszat tesz a gyümölcsfáknak is. Azoknál a terméseknél, ahol hamarabb, például már márciusban elindul a virágzás, sokkal komolyabb is a veszély: 2-3 fokos mínuszt még kibírnak, de ahogy egyre „nagyobbra” nyílnak a virágok, úgy csökken a tűrőképességük is.

Turán Tamás biztosra veszi azt is, hogy a fagykárok nyomán jelentős mértékű drágulásra kell számítani a boltokban is – és erre személyes példát is tudott mondani.

Várható drágulás is, igen. Kereslet ugyanis lesz a gyümölcsökre, viszont ha a kínálat ezt nem tudja kielégíteni, akkor az természetesen emelkedő árakhoz vezet. Hogy pontosan melyik gyümölcs és mennyivel, az még a jövő ködébe vész, de szabadjon egy személyes példát hoznom: a saját barackfáimról három éve nem tudok normálisan termést leszedni, vagyis nem tudom ellátni a kínálatot a régebben megszokott mennyiséggel.