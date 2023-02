Újabb élelmiszerlánc szállt be durván a vajháborúba: ők most 45 százalékkal csökkentették az árat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Aldi, a Lidl és a Penny Market után most úgy látszik, hogy az Auchan is beszállt a kibontakozóban lévő nagy vajháborúba. Ők most 45 százalékkal csökkentették a 200 grammos sajátmárkás vajuk árát. A vásárlók örülhetnek a láncok viaskodásának.

A hét arról szólt, hogy a boltok totális vajháborút indítottak. A sort az Aldi kezdte még hétfőn, majd követte őt a Lidl is. Előbbi 20, utóbbi 21-25 százalékkal csökkentette vajai árát. Ezekután a Penny Market is úgy gondoltam, meglovagolja a hypeot, és ők is tartós, 20-25 százalékos vajárcsökkentést jelentettek be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most pedig itt az újabba versenyző: az Auchan. Áruházban készült képünk szerint a francia hiper is beállt a sorba, és a 200 grammos sajátmárkás vajuk árát 599 forintra vitték le. Ez korábban 1 099 forintba került, szóval a csökkentés mértéke nem kevesebb, mint 45 százalék. Érdekes, hogy a 100 grammos vaj a hiperben 549 forintba kerül, szóval 50 forinttal drágábban dupla annyit lehet belőle vásárolni. Forrás: Pénzcentrum

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK