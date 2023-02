Örülhetnek a vásárlók: a diszkontok vajháborúja csak a kezdet, hamarosan újabb akciók robbannak

Az Aldi és a Lidl után a Penny is beszállt a "vajháboróba", azaz 20-25 százalékkal tartósan csökkentették az egyik legfontosabb alapélelmiszer árát, mely az utóbbi időben durván elszállt, 76 százalékkal többet kellett fizetnünk érte januárban, mint egy évvel ezelőtt. A 24.hu értesülése szerint más élelmiszerekkel kapcsolatban is hallhatunk majd ehhez hasonló híreket a közeljövőben.

Egymás után három diszkontlánc döntött úgy, hogy csökkenti a vaj árát. A 20–25 százalékos árcsökkentés azt jelenti, hogy a szóban forgó termékek ára visszamegy nagyjából a tavaly szeptemberi szintre.

Lehet, hogy hamarosan más élelem is olcsóbb lesz: az Aldi saját bevallása szerint keresi a lehetőséget, hogy még több magyar és nemzetközi vajtermék árát vigye lejjebb, illetve bíznak abban, hogy a vajárak csökkenése csupán a kezdet, és a tejtermékeknél, illetve általában az élelmiszereknél is további árcsökkentések jöhetnek náluk. A Lidlnek is célja, hogy az elkövetkező hónapokban további árcsökkenést, kedvezményeket tudjon biztosítani minél több árukategóriában, de ennél többet üzleti titokra hivatkozva nem árultak el. A Penny megfogalmazása szerint vannak olyan termékkategóriák, ahova előbb, vannak, ahova később érkezik meg a nemzetközi trendeknek megfelelő, a nemzetközi piacon már tapasztalható árcsökkentés lehetősége.

Érzékelhető az eltolódás a sajátmárkás és a kedvezőbb árú termékek irányába, valamint megfigyelhető bizonyos termékkategóriák visszaesése – ezek jellemzően olyan termékcsoportok, amelyek a fogyasztó számára már-már luxuscikké váltak