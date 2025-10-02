A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
A szakértők szerint nincs egyetlen tökéletes étolaj, amely minden egészségügyi előnyt biztosítana. A különböző olajok eltérő zsírsavösszetétellel rendelkeznek, és más-más célra alkalmasak a konyhában.
A szupermarketek polcain az olcsó napraforgó- és növényi olajoktól kezdve a drágább olíva-, avokádó- és kókuszolajokig számos termék sorakozik, amelyek különféle egészségügyi előnyöket ígérnek. Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, és fontos megérteni, hogy a bennük található különböző zsírtípusok eltérően viselkednek a szervezetben.
Nita Forouhi, a Cambridge-i Egyetem népegészségügyi és táplálkozási professzora szerint nincs egyetlen olaj, amely az egészség "varázskulcsa" lenne. A szakértő több tévhitet is eloszlatott az étolajokkal kapcsolatban.
Az első tévhit, hogy a repceolaj (amit gyakran növényi olajként árulnak) és a napraforgóolaj káros lenne. Valójában ezek az olajok alacsony mennyiségben (5-10%) tartalmaznak telített zsírokat, és magas bennük az egészségesebb egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírok aránya. A többszörösen telítetlen zsírok (beleértve az omega-3 és omega-6 zsírsavakat) elengedhetetlenek az agy és a szív egészségéhez.
Forouhi szerint ezek az olajok "abszolút jók számunkra", és csökkenthetik a betegségek kockázatát, "amikor a telített zsírokat, mint a vaj, zsír vagy ghí, ezekkel az olajokkal helyettesítjük". Ráadásul literenként körülbelül 2 fontért kaphatók a legtöbb szupermarketben, így költséghatékonyabb megoldást jelentenek az otthoni főzéshez - jelentette a BBC.
A második tévhit a margarinnal kapcsolatos. Bár korábban káros transzzsírokat tartalmazott, amelyek erősen összefüggnek a szív- és érrendszeri betegségekkel, a modern margarinokban "közel nulla mennyiségű transzzsír található" Forouhi szerint. "Így valójában része lehet az egészséges étrendnek, és csökkentheti a rossz koleszterinszintet."
A vaj sincs teljesen tiltólistán. "Ha szereted a vajat, például a pirítóson, nyugodtan fogyaszd" – mondja Forouhi. Mind a margarin, mind a vaj használható főzéshez, de a professzor azt javasolja, hogy néha cseréljük le őket olajra, amely kevesebb telített zsírt tartalmaz.
A harmadik tévhit a különböző olajok hőtűrésével kapcsolatos. Az olajok eltérően viselkednek hevítéskor, ami egyeseket alkalmatlanná tesz sütésre. Az extra szűz olívaolaj például tele van antioxidánsokkal és jótékony vegyületekkel, de alacsony füstpontja miatt inkább salátaöntetekhez vagy ételek meglocsolására alkalmas, mint mély sütésre.
A füstpont az a hőmérséklet, amelynél az olajban lévő zsírok bomlani kezdenek, és kellemetlen vegyületek szabadulnak fel, amelyek keserűvé, égett ízűvé tehetik az olajat. Sekély sütéshez egy alapvető olívaolaj is megfelelő, de mély sütéshez, például hasábburgonya vagy rántott hal készítéséhez a növényi vagy napraforgóolaj a legjobb, mivel magasabb hőmérsékletet is kibírnak bomlás nélkül.
Összességében Forouhi professzor azt javasolja, hogy inkább a teljes étrendünkre figyeljünk, ne pedig azon aggódjunk, melyik olajat vásároljuk meg. "Azt javaslom, hogy az íz és a költségszempontok alapján válassz, és kísérletezz különböző típusú olajokkal, amelyek egészségügyi előnyöket nyújthatnak" – magyarázza.
Fontos megjegyezni, hogy akkor is elkaphatjuk újra a Covidot, ha nemrég már átestünk rajta.
Ha vezetés közben hirtelen görcsöl a láb, a legfontosabb, hogy megőrizd a nyugalmad és a figyelmedet a forgalomra.
Üvegdarabot talált egy diák a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium menzáján felszolgált ételben.
A háztartásokban már nem használt vagy lejárt gyógyszerek tudatos kezeléséért indítottak edukációs kampányt.
A 40–49 éves korosztályban 2019-ben több mint 1000 új esetet azonosítottak, ami ebben a korcsoportban négyszer-ötször gyakoribb előfordulást jelent, mint a második leggyakoribb daganat, a...
A covid elleni vakcinák „növelhetik a rák kockázatát” – állítja egy vitatott tanulmány.
A megelőzés érdekében információs kampányt is indítanak: a villamosokon és a metróbejáratoknál egészségügyi tanácsokat tartalmazó szórólapokat helyeznek el.
13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem volt tapasztalható
A betegek 58%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került.
A laboratóriumi vizsgálatok alapján a mostani megbetegedések hátterében elsősorban a SARS-CoV-2 vírus áll.
Ma már tudományosan is igazolt, hogy a mikroműanyagok több problémát is okozhatnak akkor, ha felhalmozódnak az emberi szervezetben.
A színész kifejtette: nem törődik a betegségeivel, ez a fajta pozitív hozzáállás az orvosok szerint is sokat segít.
A gyermekkori táplálkozási nehézségek hosszú távú problémákat okozhatnak a gyermek fejlődésében.
Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz.
Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül.
A Michelin-ajánlással rendelkező mályinkai Iszkor étterem a borsodi megyeszékhely belvárosában nyit új egységet.
A magyar felnőttek többsége magabiztosnak érzi magát, ha egészségről szóló információkat hall, mégis, az írásos dokumentumok értelmezése sokaknak okoz nehézséget.
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat
Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.
