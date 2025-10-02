2025. október 2. csütörtök Petra
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olívaolajos palackok a boltban az állványon
Egészség

Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára

Pénzcentrum
2025. október 2. 16:44

A szakértők szerint nincs egyetlen tökéletes étolaj, amely minden egészségügyi előnyt biztosítana. A különböző olajok eltérő zsírsavösszetétellel rendelkeznek, és más-más célra alkalmasak a konyhában.

A szupermarketek polcain az olcsó napraforgó- és növényi olajoktól kezdve a drágább olíva-, avokádó- és kókuszolajokig számos termék sorakozik, amelyek különféle egészségügyi előnyöket ígérnek. Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, és fontos megérteni, hogy a bennük található különböző zsírtípusok eltérően viselkednek a szervezetben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nita Forouhi, a Cambridge-i Egyetem népegészségügyi és táplálkozási professzora szerint nincs egyetlen olaj, amely az egészség "varázskulcsa" lenne. A szakértő több tévhitet is eloszlatott az étolajokkal kapcsolatban.

Az első tévhit, hogy a repceolaj (amit gyakran növényi olajként árulnak) és a napraforgóolaj káros lenne. Valójában ezek az olajok alacsony mennyiségben (5-10%) tartalmaznak telített zsírokat, és magas bennük az egészségesebb egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírok aránya. A többszörösen telítetlen zsírok (beleértve az omega-3 és omega-6 zsírsavakat) elengedhetetlenek az agy és a szív egészségéhez.

Forouhi szerint ezek az olajok "abszolút jók számunkra", és csökkenthetik a betegségek kockázatát, "amikor a telített zsírokat, mint a vaj, zsír vagy ghí, ezekkel az olajokkal helyettesítjük". Ráadásul literenként körülbelül 2 fontért kaphatók a legtöbb szupermarketben, így költséghatékonyabb megoldást jelentenek az otthoni főzéshez - jelentette a BBC.

A második tévhit a margarinnal kapcsolatos. Bár korábban káros transzzsírokat tartalmazott, amelyek erősen összefüggnek a szív- és érrendszeri betegségekkel, a modern margarinokban "közel nulla mennyiségű transzzsír található" Forouhi szerint. "Így valójában része lehet az egészséges étrendnek, és csökkentheti a rossz koleszterinszintet."

Ezért drágulnak folyamatosan a termékek a hazai boltokban: ezen még az árrésstop sem segít
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezért drágulnak folyamatosan a termékek a hazai boltokban: ezen még az árrésstop sem segít
Az élelmiszerárak emelkedése mögött egyre több rejtett költségtényező húzódik meg, például a termelők és feldolgozók növekvő kiadásai.

A vaj sincs teljesen tiltólistán. "Ha szereted a vajat, például a pirítóson, nyugodtan fogyaszd" – mondja Forouhi. Mind a margarin, mind a vaj használható főzéshez, de a professzor azt javasolja, hogy néha cseréljük le őket olajra, amely kevesebb telített zsírt tartalmaz.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A harmadik tévhit a különböző olajok hőtűrésével kapcsolatos. Az olajok eltérően viselkednek hevítéskor, ami egyeseket alkalmatlanná tesz sütésre. Az extra szűz olívaolaj például tele van antioxidánsokkal és jótékony vegyületekkel, de alacsony füstpontja miatt inkább salátaöntetekhez vagy ételek meglocsolására alkalmas, mint mély sütésre.

A füstpont az a hőmérséklet, amelynél az olajban lévő zsírok bomlani kezdenek, és kellemetlen vegyületek szabadulnak fel, amelyek keserűvé, égett ízűvé tehetik az olajat. Sekély sütéshez egy alapvető olívaolaj is megfelelő, de mély sütéshez, például hasábburgonya vagy rántott hal készítéséhez a növényi vagy napraforgóolaj a legjobb, mivel magasabb hőmérsékletet is kibírnak bomlás nélkül.

Összességében Forouhi professzor azt javasolja, hogy inkább a teljes étrendünkre figyeljünk, ne pedig azon aggódjunk, melyik olajat vásároljuk meg. "Azt javaslom, hogy az íz és a költségszempontok alapján válassz, és kísérletezz különböző típusú olajokkal, amelyek egészségügyi előnyöket nyújthatnak" – magyarázza.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #vaj #főzés #étolaj #táplálkozás #sütés #margarin

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:44
16:31
16:15
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
3 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
2 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
4
4 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
5
6 napja
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készpénzkímélő fizetési megoldások
A bank, - és hitelkártya valamint a csekk olyan szolgáltatás, amellyel készpénz nélkül is fizethetünk. A hasonló megoldások rengeteget spórolnak a magyar gazdaságnak, hiszen az elektronikus tranzakciók sokkal kevesebbe kerülnek, mint a készpénzesek. Ráadásul, amíg nem a farzsebünkben, hanem bankban van a pénzünk, addig más gazdasági szereplők is hozzáférhetnek, így olcsóbbak lehetnek a hitelek és „düböröghet” a gazdaság. Az MNB elemzései szerint több milliárd forintot takaríthatna meg az ország, ha minden készpénzes fizetés valamilyen elektronikus formában valósulna meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 16:04
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 15:44
Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs
Agrárszektor  |  2025. október 2. 16:27
Így védekezz a hideg ellen: 7 tuti tipp, amivel megóvhatod a növényeidet