Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál.
Fontos alapélelmiszer ára csökken az Aldi üzleteiben: ez sok magyarnak jó hír
Az ALDI Magyarország átlagosan közel 15%-kal csökkenti legnépszerűbb vajainak árát a nemzetközi tejpiaci árak mérséklődésére reagálva - közölte a cég a sajtóval hétfő reggel.
Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára. Az ALDI a kedvezőbb beszerzési feltételeket azonnal érvényesíti a fogyasztói árakban, és mától átlagosan közel 15%-kal mérsékli a legkeresettebb vajak árát.
A 250 grammos, 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj ára 939 forintról 789 forintra csökken, ami 16%-os árcsökkenést jelent. A 250 grammos Ír vaj 1115 forint helyett 989 forintba kerül, ami 11%-os mérséklődés. A Desira márkájú, 250 grammos, 82%-os zsírtartalmú vaj ára 14%-kal lett alacsonyabb: 889 forint helyett 769 forint. A laktózérzékenyek számára fontos Milsani laktózmentes vaj negyedkilós kiszerelése szintén 16%-kal olcsóbb lett, 939 forint helyett 789 forintba kerül.
Az említett négy saját márkás termék az ALDI teljes vajforgalmának több mint felét adja, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat mind a 185 hazai üzletben jelentősen olcsóbban vásárolhatják meg.
A diszkont kereskedelem megalapítójaként vásárlóink spórolását leginkább azzal támogatjuk, ha a legalacsonyabb árakat biztosítjuk. Ez nem egyszeri akció, hanem tartós árcsökkentés, az alacsonyabb beszerzési árainkat azonnal továbbadjuk a vásárlóknak. A jövőben is törekszünk rá, hogy kedvezőbb beszerzési árakat érjünk el és a kedvezményt a vásárlóinknak továbbadva mérsékeljük a fogyasztói árakat.
- hangsúlyozta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatója.
Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz! Október 9-12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok, amely akár 50% kedvezménnyel és több mint 425...
Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés.
Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
A 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat.
Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.
Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
Van egy kis káosz: épp folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná.
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
A „milyen helyzetben van a magyar pálinkatermelés és fogyasztás?” kérdésre Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke lakonikus választ ad: „katasztrofális”.
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít.
Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és az erdélyi magyar Carassia is.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.