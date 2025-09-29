Fontos alapélelmiszer ára csökken az Aldi üzleteiben: ez sok magyarnak jó hír

Az ALDI Magyarország átlagosan közel 15%-kal csökkenti legnépszerűbb vajainak árát a nemzetközi tejpiaci árak mérséklődésére reagálva - közölte a cég a sajtóval hétfő reggel.

Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára. Az ALDI a kedvezőbb beszerzési feltételeket azonnal érvényesíti a fogyasztói árakban, és mától átlagosan közel 15%-kal mérsékli a legkeresettebb vajak árát.

A 250 grammos, 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj ára 939 forintról 789 forintra csökken, ami 16%-os árcsökkenést jelent. A 250 grammos Ír vaj 1115 forint helyett 989 forintba kerül, ami 11%-os mérséklődés. A Desira márkájú, 250 grammos, 82%-os zsírtartalmú vaj ára 14%-kal lett alacsonyabb: 889 forint helyett 769 forint. A laktózérzékenyek számára fontos Milsani laktózmentes vaj negyedkilós kiszerelése szintén 16%-kal olcsóbb lett, 939 forint helyett 789 forintba kerül.

Az említett négy saját márkás termék az ALDI teljes vajforgalmának több mint felét adja, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat mind a 185 hazai üzletben jelentősen olcsóbban vásárolhatják meg.

A diszkont kereskedelem megalapítójaként vásárlóink spórolását leginkább azzal támogatjuk, ha a legalacsonyabb árakat biztosítjuk. Ez nem egyszeri akció, hanem tartós árcsökkentés, az alacsonyabb beszerzési árainkat azonnal továbbadjuk a vásárlóknak. A jövőben is törekszünk rá, hogy kedvezőbb beszerzési árakat érjünk el és a kedvezményt a vásárlóinknak továbbadva mérsékeljük a fogyasztói árakat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- hangsúlyozta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatója.