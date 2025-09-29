2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Butter. Open package on wooden chopping board. Sunlight effect with shadows.
Vásárlás

Fontos alapélelmiszer ára csökken az Aldi üzleteiben: ez sok magyarnak jó hír

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 10:32

Az ALDI Magyarország átlagosan közel 15%-kal csökkenti legnépszerűbb vajainak árát a nemzetközi tejpiaci árak mérséklődésére reagálva - közölte a cég a sajtóval hétfő reggel.

Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára. Az ALDI a kedvezőbb beszerzési feltételeket azonnal érvényesíti a fogyasztói árakban, és mától átlagosan közel 15%-kal mérsékli a legkeresettebb vajak árát.

A 250 grammos, 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj ára 939 forintról 789 forintra csökken, ami 16%-os árcsökkenést jelent. A 250 grammos Ír vaj 1115 forint helyett 989 forintba kerül, ami 11%-os mérséklődés. A Desira márkájú, 250 grammos, 82%-os zsírtartalmú vaj ára 14%-kal lett alacsonyabb: 889 forint helyett 769 forint. A laktózérzékenyek számára fontos Milsani laktózmentes vaj negyedkilós kiszerelése szintén 16%-kal olcsóbb lett, 939 forint helyett 789 forintba kerül.

Az említett négy saját márkás termék az ALDI teljes vajforgalmának több mint felét adja, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat mind a 185 hazai üzletben jelentősen olcsóbban vásárolhatják meg.

A diszkont kereskedelem megalapítójaként vásárlóink spórolását leginkább azzal támogatjuk, ha a legalacsonyabb árakat biztosítjuk. Ez nem egyszeri akció, hanem tartós árcsökkentés, az alacsonyabb beszerzési árainkat azonnal továbbadjuk a vásárlóknak. A jövőben is törekszünk rá, hogy kedvezőbb beszerzési árakat érjünk el és a kedvezményt a vásárlóinknak továbbadva mérsékeljük a fogyasztói árakat.

- hangsúlyozta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
10:44
10:32
10:15
10:03
