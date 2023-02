A 25%-os infláció valódi arca: itt az összes élelmiszer, aminek 50%-kal többel nőtt az ára 1 év alatt

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Hiába, hogy tavaly decemberben éves átlagban 24,5 százalékos volt az infláció, és 44,8 százalékos az élelmiszerinfláció, bőven találni olyan élelmiszereket, amiknek az ára legalább 50 százalékkal emelkedett. Egészen pontosan a hivatalos adatokat böngészve a Pénzcentrum 31 ilyen terméket is talált. Ebben persze bőven akadtak olyanok is, ahol az emelkedés mértéke több mint 100 (!) százalékos volt, de jó pár olyan is volt, mi 80-90 százalékkal lett drágább egy év alatt. Mutatjuk a legdurvább élelmiszerár-emelkedéseket.

2022 decemberében az élelmiszerek ára átlagosan 44,8 százalékkal emelkedett Magyarországon az egy évvel korábban tapasztaltakhoz képest. Nem a vásárlók készülékében van azonban a hiba akkor, amikor egy-egy bevásárlás során ennél sokkal nagyobb drágulást tapasztalnak bizonyos, teljesen alapvető ételek esetében. Éppen ezért a Pénzcentrumon most kigyűjtöttük, hogy az elérhető, hivatalos adatok szerint mik azok az élelmiszerek, amiknek az átlagos fogyasztói ára több mint 50 (!) százalékkal emelkedett 2021 és 2022 decembere között. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az összesített listánkon így összesen 31 tétel fog szerepelni, minden olyan, ami legalább félszer biztosan annyiba kerül, mint tavaly ilyenkor. A rossz hír viszont az, hogy a legtöbb termék esetében a 60-80 százalékos árdrágulás inkább a jellemző, de természetesen a csúcson bőven találunk olyan élelmiszereket is, amiknek az átlagára megduplázódott (!), azaz a drágulás esetükben 100 százalékos volt. Mutatjuk a számokat, illetve a cikk végén egy szavazás keretében most azt is elmondhatod nekünk, téged melyik élelmiszer drágulása fáj leginkább. Ez várja a magyarokat a boltokban Ha megnézzük, hogy a 31 tétel közül mi drágult a legjobban, akkor a csúcsdráguló élelmiszer egyértelműen a 400-500 grammos kiszerelésű disznózsír volt, ennek az átlagára ugyanis 115,3 (!) százalékkal emelkedett, szóval bőven több mint a duplájába kerül, pedig csak egy év telt el. A második helyen a 100 grammos kiszerelésű vaj végzett, míg harmadik helyre a trappista sajt futott be, aminek kilója 2021 decemberében 2 210 forint volt, idén viszont már 4 590 forint átlagosan. 100 százalék fölött produkált ezen felül még a félbarna kenyér, és pontosan a duplájába kerül átlagosan 1 kiló fehér kenyér is. Ez azonban még mindig csak a csúcsdrágulás csúcsa, hiszen van további 7 termék, ami 80-90, és még további 12, ami 60-80 százalékkal drágult egyetlen év leforgása alatt. És a lista ezen részén sem kell nagy különlegességekre gondolni, olyan élelmiszerekről van szó, mint például a rizs, a margarin, a só, a csirkecomb vagy a banán. És ezen felül is találni még 6 terméket, amiknek az átlagára 50-60 százalékkal növekedett. Ilyen például az őrölt kávé, a pulykamellsonka, a kakaós csiga, de a ponyszelet és a fejes káposzta is. Ennél azonban még húsbavágóbbak a számok akkor, hogyha megnézzük, mennyibe kerülne 2021 decemberében, illetve 2022 decemberébe az, hogyha minden termékből 1 egységnyit vásárolnánk. Ekkor ugyanis azt kapjuk, míg a 31 termékből álló (31 egység) bevásárlókosarunk 2021 decemberében átlagosan 23 589 forintba került volna, addig 2022 decemberében már a komplett pakkért nem kevesebb, mint 40 324 (!) forintot kellene fizetnünk. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 54 087 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 54 721 forintos törlesztőt (THM 14,57%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ez pedig azt jelenti, hogy a 31 legjobban dráguló élelmiszer összességében 71 százalékkal került többe 2022 decemberében, mint 2021 utolsó hónapjában. Emlékezzünk, az éves átlagos infláció erre az időszakra vonatkozóan 24,5 százalék volt, miközben az élelmiszerek ára átlagosan 44,8 százalékkal emelkedett. Az adatokból egyébként az is kiolvasható, hogyha a 31 terméket nézzük, akkor ott egy egységnyi termék átlagára 761 forintra jött volna ki 2021 decemberében, miközben 2022 decemberében már 1 301 forintra. A hivatalos adatokból jól látszik tehát, hogy több tucat olyan átlagos élelmiszer van, amit az emberek nap mint nap vásárolnak, ám az átlagos árnövekedésük bőven meghaladja még az EU-ban is csúcselső átlagos élelmiszerár-növekedés mértékét. Nem csoda tehát, ha valaki elmegy a boltba vásárolni, annak most már egy ideje folyamatosan tátva marad a szája az árcédulák láttán.

Címlapkép: Getty Images

