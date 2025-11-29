2025. november 29. szombat Taksony
Egy Trump, Make America Great Again felirat a Donald Trump elnökválasztási kampánygyűlés előtt San Diego belvárosában.
Világ

Újabb háború küszöbén állunk? Trump bejelentése mindent megváltoztat

Pénzcentrum
2025. november 29. 17:01

Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják

Az amerikai elnök szombaton a Truth Social platformon tette közzé figyelmeztetését, amelyben minden légitársaságot, pilótát és más érintetteket tájékoztatott a légtérzárról. 

A bejelentés előzménye, hogy a múlt héten az amerikai légügyi hatóság már figyelmeztette a nagyobb légitársaságokat a Venezuela feletti repülés veszélyeire, amit a romló biztonsági helyzet és a fokozott katonai tevékenység indokolt.

Venezuela válaszul visszavonta hat jelentős nemzetközi légitársaság működési engedélyét, amelyek az amerikai figyelmeztetést követően felfüggesztették járataikat az országba.
Címlapkép: Getty Images
