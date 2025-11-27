A nagy kiskereskedelmi vállalatok új stratégiákat dolgoznak ki, hogy termékeik megjelenjenek a mesterséges intelligencia alapú chatbotok ajánlásaiban.
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád. A kuponokat a kasszánál kérheted el 2025. november 27. és 29. között, melyek a MySPAR appban és a szórólapban is elérhetőek lesznek, majd 2025. december 1. és 10. között használhatod fel őket a termékek készletének erejéig a beváltási feltételek szerint - így a karácsonyi ajándékok megvásárlása és a nagybevásárlás is akár 40%-kal olcsóbb lehet.
Íme néhány ízelítő a kuponok beváltásával elérhető kedvezményekből.
Ajándékötletek mindenkinek
A SPAR és INTERSPAR üzletek polcain most minden korosztálynak találsz kedves meglepetést. A Dove, Rimmel, Helia-D, Old Spice, Axe, Adidas, Yamuna és Isana ajándékcsomagjai remek ötletként szolgálhatnak a karácsonyfa alá, ráadásul 25%-os kedvezménnyel érheted el őket.
Mosoly az ünnepekre
A karácsonyi fotókhoz elengedhetetlen a ragyogó mosoly! A Sensodyne és Parodontax fogkrémek, valamint a Listerine szájvizek most 15-25% kedvezménnyel kaphatók, míg az INTERSPAR áruházakban érvényes kuponnal 30% árengedménnyel vásárolhatod meg az Oral-B elektromos fogkeféket és pótfejeket. Egy tökéletes ajándék, ami szó szerint mosolyt csal mindenki arcára.
Hasznos meglepetések a konyhába
Egy praktikus konyhai eszköz mindig örömet okoz - akár magadnak, akár ajándékba szánod: a minőségi Bosch háztartási kisgépek, botmixerek, kávédarálók és robotgépek most 20% kedvezménnyel érhetőek el az INTERSPAR áruházakban és az ezt a termékkört forgalmazó SPAR szupermarketekben. A hangulatos reggelek egy finom kávéval kezdődnek: a Dolce Gusto és Krups kávéfőzők most 30%-kal kedvezőbb áron varázsolják otthonodba a kávéházi élményt.
Hétköznapi kedvencek ünnepi áron
Nemcsak az ajándékokra, hanem a hétköznapi kedvencekre is megéri figyelni! A Barilla 1 kilogrammos tészták 30%, a szószok 40% kedvezménnyel, a Knorr levesek és alapok pedig 30%-kal olcsóbban kaphatóak - így a családi vacsora most pillanatok alatt az asztalra kerülhet. A Felix ketchup (35%), a Master Good virsli (37%), a Milka croissant (25%) és a Bud Spencer konzervek (25%) most kedvezményesen kerülhetnek a kosárba. Olyan termékek ezek, amiket amúgy is hazavinnél - most viszont még jobban megéri. Kérd el a kuponodat, és indulhat a bevásárlás!
Nagytakarítás és friss otthon
A vendégvárás előtti takarítás idén költséghatékonyabb lehet: az Ariel és Surf mosószerek, a Bref higiéniai termékek, valamint a Zewa papíráruk most 25-40% kedvezménnyel érhetőek el, hogy az ünnepekre minden ragyogjon. Mert egy tiszta, friss otthon a legszebb karácsonyi dekoráció!
Kupon nélkül ne indulj el!
Ne feledd: a Kuponkánaán kuponjai 2025. november 27. és 29. között szerezhetők be a SPAR és INTERSPAR áruházak pénztárainál. Kérd el a kasszánál a kuponfüzetet, majd használd fel a kedvezményeket 2025. december 1. és 10. között, és élvezd a spórolás örömét! Választhatsz papíralapú kuponfüzetet, szórólapban található kupont, vagy digitális kuponokat a MySPAR appban, így egyszerűen élvezheted a kedvező árakat.
A részletek és az aktuális ajánlatok a spar.hu/ajanlatok oldalon találhatók.
(x)
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket.
A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont.
Már kevesebb mint 100 ezer üzlet van az országban, az OKSZ szerint újabb települések kerülhetnek azok körébe, ahol egyáltalán nincsen bolt, az év elején 400...
Decemberben az üzletlánc éves forgalmának több mint 10%-a realizálódik, ez az év egyik legforgalmasabb időszaka.
A Black Friday már messze nem az, ami régebben volt: több a vásárlók ideje tervezni, és a futárcégek terhelése is alaposan megváltozott.
Új módszerrel nullázzák a magyarok bankszamláit: sorra tűnnek el a pénzek - aki erre rákattint, mindene odalesz
A közösségi médiában terjedő AI-videók és hamisított tartalmak nemcsak félretájékoztatnak - hanem drámaian növelik az online csalások kockázatát is.
Várhatóan nem emelnek a kereskedők a karácsonyfák árain. Mennyi lesz a három legnépszerűbb fenyőfajta ára 2025-ben?
Mivel a Black Friday igen közel van a karácsonyhoz, sokan ilyenkor igyekeznek beszerezni nagyobb költséggel járó ajándékaikat
A sok, első látásra kedvezményesnek tűnő ajánlat túlfogyasztásra is ösztönözhet - ez mostanában különösen érvényes.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a ljubljanai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
Sokkal magasabb pénzromlást éreznek a középkorúak, mint amit a hivatalos számok tükröznek.
Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a magyarok többsége már novemberben elkezdi beszerezni a karácsonyi ajándékokat.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a prágai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
Százra növekedett az árstopos termékek listája, a kormány szerint nagyon fontos volt megemelni a számukat.
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.