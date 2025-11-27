Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)

Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád. A kuponokat a kasszánál kérheted el 2025. november 27. és 29. között, melyek a MySPAR appban és a szórólapban is elérhetőek lesznek, majd 2025. december 1. és 10. között használhatod fel őket a termékek készletének erejéig a beváltási feltételek szerint - így a karácsonyi ajándékok megvásárlása és a nagybevásárlás is akár 40%-kal olcsóbb lehet.

Íme néhány ízelítő a kuponok beváltásával elérhető kedvezményekből.

Ajándékötletek mindenkinek

A SPAR és INTERSPAR üzletek polcain most minden korosztálynak találsz kedves meglepetést. A Dove, Rimmel, Helia-D, Old Spice, Axe, Adidas, Yamuna és Isana ajándékcsomagjai remek ötletként szolgálhatnak a karácsonyfa alá, ráadásul 25%-os kedvezménnyel érheted el őket.

Mosoly az ünnepekre

A karácsonyi fotókhoz elengedhetetlen a ragyogó mosoly! A Sensodyne és Parodontax fogkrémek, valamint a Listerine szájvizek most 15-25% kedvezménnyel kaphatók, míg az INTERSPAR áruházakban érvényes kuponnal 30% árengedménnyel vásárolhatod meg az Oral-B elektromos fogkeféket és pótfejeket. Egy tökéletes ajándék, ami szó szerint mosolyt csal mindenki arcára.

Hasznos meglepetések a konyhába

Egy praktikus konyhai eszköz mindig örömet okoz - akár magadnak, akár ajándékba szánod: a minőségi Bosch háztartási kisgépek, botmixerek, kávédarálók és robotgépek most 20% kedvezménnyel érhetőek el az INTERSPAR áruházakban és az ezt a termékkört forgalmazó SPAR szupermarketekben. A hangulatos reggelek egy finom kávéval kezdődnek: a Dolce Gusto és Krups kávéfőzők most 30%-kal kedvezőbb áron varázsolják otthonodba a kávéházi élményt.

Hétköznapi kedvencek ünnepi áron

Nemcsak az ajándékokra, hanem a hétköznapi kedvencekre is megéri figyelni! A Barilla 1 kilogrammos tészták 30%, a szószok 40% kedvezménnyel, a Knorr levesek és alapok pedig 30%-kal olcsóbban kaphatóak - így a családi vacsora most pillanatok alatt az asztalra kerülhet. A Felix ketchup (35%), a Master Good virsli (37%), a Milka croissant (25%) és a Bud Spencer konzervek (25%) most kedvezményesen kerülhetnek a kosárba. Olyan termékek ezek, amiket amúgy is hazavinnél - most viszont még jobban megéri. Kérd el a kuponodat, és indulhat a bevásárlás!

Nagytakarítás és friss otthon

A vendégvárás előtti takarítás idén költséghatékonyabb lehet: az Ariel és Surf mosószerek, a Bref higiéniai termékek, valamint a Zewa papíráruk most 25-40% kedvezménnyel érhetőek el, hogy az ünnepekre minden ragyogjon. Mert egy tiszta, friss otthon a legszebb karácsonyi dekoráció!

Kupon nélkül ne indulj el!

Ne feledd: a Kuponkánaán kuponjai 2025. november 27. és 29. között szerezhetők be a SPAR és INTERSPAR áruházak pénztárainál. Kérd el a kasszánál a kuponfüzetet, majd használd fel a kedvezményeket 2025. december 1. és 10. között, és élvezd a spórolás örömét! Választhatsz papíralapú kuponfüzetet, szórólapban található kupont, vagy digitális kuponokat a MySPAR appban, így egyszerűen élvezheted a kedvező árakat.

A részletek és az aktuális ajánlatok a spar.hu/ajanlatok oldalon találhatók.

