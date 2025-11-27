2025. november 27. csütörtök Virgil
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Vásárlás

Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)

PR
2025. november 27. 05:00

Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád. A kuponokat a kasszánál kérheted el 2025. november 27. és 29. között, melyek a MySPAR appban és a szórólapban is elérhetőek lesznek, majd 2025. december 1. és 10. között használhatod fel őket a termékek készletének erejéig a beváltási feltételek szerint - így a karácsonyi ajándékok megvásárlása és a nagybevásárlás is akár 40%-kal olcsóbb lehet.

Íme néhány ízelítő a kuponok beváltásával elérhető kedvezményekből.

Ajándékötletek mindenkinek

A SPAR és INTERSPAR üzletek polcain most minden korosztálynak találsz kedves meglepetést. A Dove, Rimmel, Helia-D, Old Spice, Axe, Adidas, Yamuna és Isana ajándékcsomagjai remek ötletként szolgálhatnak a karácsonyfa alá, ráadásul 25%-os kedvezménnyel érheted el őket.

Mosoly az ünnepekre

A karácsonyi fotókhoz elengedhetetlen a ragyogó mosoly! A Sensodyne és Parodontax fogkrémek, valamint a Listerine szájvizek most 15-25% kedvezménnyel kaphatók, míg az INTERSPAR áruházakban érvényes kuponnal 30% árengedménnyel vásárolhatod meg az Oral-B elektromos fogkeféket és pótfejeket. Egy tökéletes ajándék, ami szó szerint mosolyt csal mindenki arcára.

Hasznos meglepetések a konyhába

Egy praktikus konyhai eszköz mindig örömet okoz - akár magadnak, akár ajándékba szánod: a minőségi Bosch háztartási kisgépek, botmixerek, kávédarálók és robotgépek most 20% kedvezménnyel érhetőek el az INTERSPAR áruházakban és az ezt a termékkört forgalmazó SPAR szupermarketekben. A hangulatos reggelek egy finom kávéval kezdődnek: a Dolce Gusto és Krups kávéfőzők most 30%-kal kedvezőbb áron varázsolják otthonodba a kávéházi élményt.

Hétköznapi kedvencek ünnepi áron

Nemcsak az ajándékokra, hanem a hétköznapi kedvencekre is megéri figyelni! A Barilla 1 kilogrammos tészták 30%, a szószok 40% kedvezménnyel, a Knorr levesek és alapok pedig 30%-kal olcsóbban kaphatóak - így a családi vacsora most pillanatok alatt az asztalra kerülhet. A Felix ketchup (35%), a Master Good virsli (37%), a Milka croissant (25%) és a Bud Spencer konzervek (25%) most kedvezményesen kerülhetnek a kosárba. Olyan termékek ezek, amiket amúgy is hazavinnél - most viszont még jobban megéri. Kérd el a kuponodat, és indulhat a bevásárlás!

Nagytakarítás és friss otthon

A vendégvárás előtti takarítás idén költséghatékonyabb lehet: az Ariel és Surf mosószerek, a Bref higiéniai termékek, valamint a Zewa papíráruk most 25-40% kedvezménnyel érhetőek el, hogy az ünnepekre minden ragyogjon. Mert egy tiszta, friss otthon a legszebb karácsonyi dekoráció!

Kupon nélkül ne indulj el!

Ne feledd:  a Kuponkánaán kuponjai  2025. november 27. és 29.  között szerezhetők be a SPAR és INTERSPAR áruházak pénztárainál. Kérd el a kasszánál a kuponfüzetet, majd használd fel a kedvezményeket 2025. december 1. és 10. között, és élvezd a spórolás örömét! Választhatsz papíralapú kuponfüzetet, szórólapban található kupont, vagy digitális kuponokat a MySPAR appban, így egyszerűen élvezheted a kedvező árakat.

A részletek és az aktuális ajánlatok a spar.hu/ajanlatok oldalon találhatók.

(x)
#vásárlás #karacsony #akció #kupon #spar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:05
21:59
21:28
20:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
2
3 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
3
2 napja
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
4
3 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
5
2 hete
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmentes periódus
hitelkártyáknál használjuk ezt a kifejezést

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 04:05
Egyre borúlátóbb a magyar lakosság: sokan retteghetnek 2026-tól, kilátástalannak érzik a helyzetet
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 21:28
A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. november 26. 19:32
Ezt sok magyartól bekérheti az Államkincstár: vigyázz, téged is kereshetnek