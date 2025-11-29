2025. november 29. szombat Taksony
0 °C Budapest
A MOHU vadonatúj, mobil visszaváltó automatája, a Fesztivál Automata bemutatatóján a Margitszigeten, a Vivicittá futóverseny nagyszínpadánál 2025. április 12-én. Az új REpont automata kifejezetten a fesztiválok és nagyrendezvények szám
Vásárlás

Újabb visszaváltási káosz: a Penny egyik termékét nem fogadják el a MOHU automaták

Pénzcentrum
2025. november 29. 15:30

A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.

A Telex szerint több Penny-vásárló azt tapasztalta, hogy a Mohu visszaváltó automatái nem fogadják el az Adelskronen saját márkás sör üvegeit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A probléma oka az olvasói beszámoló alapján az, hogy a gyártó új vonalkódot tett az üvegekre, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.

Kapcsolódó cikkeink:

A lap maga is vásárolt egy Adelskronent, és megerősítette, hogy az automata valóban nem veszi vissza. A Mohu azt közölte, hogy a Penny ígérete szerint az új vonalkód regisztrációja hamarosan megtörténik.

A termék esetében a Mohu rendszerben történő regisztrációjára visszavezethető hiba miatt technikai fennakadások tapasztalhatók. A PENNY Magyarország számára a vásárlók elsődlegesek, így a szükséges egyeztetések zajlanak, a visszaváltási lehetőség a folyamat lezárását követően ismét elérhető lesz. Addig is, amíg ez megtörténik, kollégáink a pénztáraknál visszaváltják az Adelskronen dobozát

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- írta válaszában a Penny.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
Erről ne maradj le!
