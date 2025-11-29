Újabb visszaváltási káosz: a Penny egyik termékét nem fogadják el a MOHU automaták

A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.

A Telex szerint több Penny-vásárló azt tapasztalta, hogy a Mohu visszaváltó automatái nem fogadják el az Adelskronen saját márkás sör üvegeit.

A probléma oka az olvasói beszámoló alapján az, hogy a gyártó új vonalkódot tett az üvegekre, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.

A lap maga is vásárolt egy Adelskronent, és megerősítette, hogy az automata valóban nem veszi vissza. A Mohu azt közölte, hogy a Penny ígérete szerint az új vonalkód regisztrációja hamarosan megtörténik.

A termék esetében a Mohu rendszerben történő regisztrációjára visszavezethető hiba miatt technikai fennakadások tapasztalhatók. A PENNY Magyarország számára a vásárlók elsődlegesek, így a szükséges egyeztetések zajlanak, a visszaváltási lehetőség a folyamat lezárását követően ismét elérhető lesz. Addig is, amíg ez megtörténik, kollégáink a pénztáraknál visszaváltják az Adelskronen dobozát

- írta válaszában a Penny.

