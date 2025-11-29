A laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.
Újabb visszaváltási káosz: a Penny egyik termékét nem fogadják el a MOHU automaták
A Penny saját márkás Adelskronen söre gondot okoz a visszaváltó automatáknál, mert a gyártó új vonalkódot vezetett be, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.
A Telex szerint több Penny-vásárló azt tapasztalta, hogy a Mohu visszaváltó automatái nem fogadják el az Adelskronen saját márkás sör üvegeit.
A probléma oka az olvasói beszámoló alapján az, hogy a gyártó új vonalkódot tett az üvegekre, amely még nem szerepel a Mohu adatbázisában.
A lap maga is vásárolt egy Adelskronent, és megerősítette, hogy az automata valóban nem veszi vissza. A Mohu azt közölte, hogy a Penny ígérete szerint az új vonalkód regisztrációja hamarosan megtörténik.
A termék esetében a Mohu rendszerben történő regisztrációjára visszavezethető hiba miatt technikai fennakadások tapasztalhatók. A PENNY Magyarország számára a vásárlók elsődlegesek, így a szükséges egyeztetések zajlanak, a visszaváltási lehetőség a folyamat lezárását követően ismét elérhető lesz. Addig is, amíg ez megtörténik, kollégáink a pénztáraknál visszaváltják az Adelskronen dobozát
- írta válaszában a Penny.
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
Így lepik el fű alatt a hamis áruk a hazai boltokat is: kevés vásárló tudja, miről lehet kiszúrni őket
Megváltozott a borhamisítás Európában, az elkövetők az elmúlt években a márkás és drága borokra szakosodtak, mert ebben több pénz van.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
A nagy kiskereskedelmi vállalatok új stratégiákat dolgoznak ki, hogy termékeik megjelenjenek a mesterséges intelligencia alapú chatbotok ajánlásaiban.
Komoly ígéretet tett az Aldi vezére: óriási karácsonyi akciókra adták a fejüket - tényleg itt lehet majd a legolcsóbban bevásárolni?
Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban.
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group.
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket.
