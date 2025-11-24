2025. november 24. hétfő Emma
-2 °C Budapest
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Megtakarítás

Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)

PR
2025. november 24. 05:00

Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett. A gazdasági bizonytalanság és a mindennapi anyagi nyomás miatt a fiatalabb és az idősebb korosztály egyaránt egyre nagyobb aggodalommal tekint a jövőbe. Ez a munkáltatókat is új helyzet elé állítja: ma már a dolgozók hosszú távú pénzügyi biztonságára is figyelni kell. Cikkünkben megmutatjuk, hogyan tűnhet ki gondoskodó munkáltatóként és miként segíthet ebben az OTP Nyugdíjpénztár.

Felerősödtek a nyugdíjakkal kapcsolatos félelmek


Egy hazai pénzügyi szolgáltató megrendelésére készült, 1000 fős, országos reprezentatív, Ipsos-felmérés szerint az elmúlt hónapokban érezhetően romlott a magyar lakosság pénzügyi biztonságérzete. A legnagyobb elmozdulás a nyugdíjakkal kapcsolatos félelmekben látszik: nyár óta 5 százalékponttal nőtt azok aránya, akik attól tartanak, hogy idős korukban nem lesz elég a nyugdíjuk a megszokott életminőség fenntartásához.

A lakosság számára egyre fontosabb a biztonságos, kiszámítható nyugdíj-megtakarítás. A fokozódó nyugdíj félelem határozott jelzés a munkáltatók számára is. A dolgozók értékelik, ha a munkahelyük a jelen mellett, a hosszú távú pénzügyi biztonságukra is figyelmet fordít. Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás kiszámítható, értékes támogatás, amely kézzelfogható segítséget ad a későbbi évekre. Az OTP Nyugdíjpénztár pedig olyan rugalmas és megbízható megoldást kínál, amelyet a cégek könnyen beépíthetnek a juttatási rendszerükbe.

Gondoskodó munkáltatóként így tűnhetsz ki a bizonytalan időszakban


Ebben a helyzetben felértékelődik minden olyan munkáltatói gesztus, ami kiszámíthatóságot és biztonságot ad. Az OTP Nyugdíjpénztár pontosan ezt nyújtja: lehetőséget arra, hogy a dolgozók az állami nyugdíj mellett további forráshoz jussanak, így idősebb éveikben kényelmesebben, nagyobb biztonságban élhessenek. 

A munkáltatók nyugdíjpénztári hozzájárulással valóban érezhető támogatást adhatnak, ami hosszú távú lojalitást és bizalmat épít. A rendszer ráadásul kedvező feltételeket kínál: ha a nyugdíjpénztártag tagdíját a munkáltató fizeti, az jövedelemként adózik, a munkáltató 13%, a munkavállaló 33,5% közterhet fizet utána. A munkavállaló ugyanakkor 20%-os adó-visszatérítésre jogosult, amelyet a nyugdíjpénztár teljes egészében jóváír az egyéni számlán, működési költség levonása nélkül. A következőkben egy fiktív példán keresztül mutatjuk be, mekkora előnyt jelenthet mindez a gyakorlatban.

Így működik a nyugdíjpénztári juttatás


Az OTP Nyugdíjpénztár 292 ezer taggal Magyarország vezető önkéntes nyugdíjpénztára. Ma már több mint 40 ezer munkavállaló kap rendszeres munkáltatói hozzájárulást a nyugdíjpénztári számlájára. A cégek pedig évente 8 milliárd forintot fizetnek be. De hogyan működik mindez a gyakorlatban és miért választják egyre többen ezt a megoldást? Nézzünk egy fiktív példát.

Marcell egy közepes méretű könyvelőirodát vezet, ahol 40-en dolgoznak. Az utóbbi időben azt tapasztalta, hogy a toborzás nehezebbé vált, a munkaerő-elvándorlás pedig megnőtt. A visszajelzések alapján kiderült: a versenytársaknál vonzóbb juttatási csomagokat kínálnak. Marcell ezért átgondolta a rendszerét és rátalált az OTP Nyugdíjpénztár által kínált lehetőségre. A konstrukció egyszerű és átlátható:

  • A munkáltató dönthet arról, hogy fix összegű vagy a munkabér arányában meghatározott összeget utal a dolgozók nyugdíjszámlájára. Fontos, hogy a nyugdíjpénztári hozzájárulásból senkit sem lehet kizárni, aki legalább 6 hónapja a cégnél dolgozik.
  • A munkáltató által fizetett tagdíj jövedelemként adózik: 13% közteher terheli a munkáltatót, a munkavállaló 33,5% adót és járulékot fizet utána. A pénztártag 20% adó-visszatérítést kaphat saját és a munkáltatói befizetések után is, évente legfeljebb 150 ezer forint értékig.
  • A megtakarítás a választott befektetési portfólió hozamával folyamatosan növekszik. Hat portfólió közül választhatnak (konzervatívtól a dinamikusig), attól függően, mekkora kockázatot vállalnának a magasabb hozam érdekében.
  • Három év tagság után a pénztártagok akár tagi kölcsönt is igényelhetnek kedvező feltételekkel, az egyéni számlájukon lévő összeg 30%-áig.


Marcell próbaként bevezette az új juttatási csomagot. A dolgozók havi 50 ezer forint munkáltatói hozzájárulást kapnak, amely saját befizetés nélkül is a 20%-os adó-visszatérítésnek köszönhetően évente további 120 ezer forinttal egészül ki a nyugdíjszámlán. Az új rendszer hamar bevált: segített megtartani a tapasztalt munkatársakat és vonzóbbá tette a céget a toborzás során is.

OTP Nyugdíjpénztár: Lepje meg duplán a munkavállalóit!


Habár a fenti előnyök önmagukban is meggyőzőek, most még kedvezőbb a helyzet azoknak a cégeknek, amelyek a gondoskodó juttatások mellett döntenek. Az OTP Nyugdíjpénztár extrán ösztönzi az új partnereket a „Lepje meg duplán a munkavállalóit!” nyereményjátékkal: minden érintett munkavállaló bruttó 10 ezer forintot kaphat a nyugdíjpénztári számlájára, ha a vállalat még 2025 végéig csatlakozik a programhoz.

A részvétel feltétele, hogy a cég legalább 100 dolgozóra kössön szerződést, vállalja a minimum 10 ezer forintos munkáltatói hozzájárulást vagy adományt és a befizetések 2025. december 31-ig megérkeznek a Pénztárhoz. A dolgozóknak szintén eddig az időpontig kell belépniük az OTP Nyugdíjpénztárba. Természetesen a jóváírás után is érvényesíthető a 20%-os adó-visszatérítés, így még kedvezőbb az ajánlat.

(x)
#megtakarítás #otp
