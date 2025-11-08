2025. november 8. szombat Zsombor
8 °C Budapest
Egy kiváló minőségű férfi ruházati üzlet belső tere, sok öltöny és nyakkendő kiállításával
Vásárlás

Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel

Pénzcentrum
2025. november 8. 09:01

A magyar divatpiac egyik legrégebbi szereplője, a Griff bezárja utolsó budapesti üzletét - vette észre a Pénzcentrum. A márka több mint három évtized után búcsúzik a fizikai kiskereskedelemtől, de online tovább működik. A döntés a vásárlói szokások átalakulására és a digitális értékesítés előretörésére reagál. A Griff így a jövőben kizárólag webáruházán keresztül lesz elérhető - közölték a tulajdonosok a közösségi médiában közzétett videóban.

A magyar divatkereskedelem egyik legrégebbi szereplője, a Griff végkiárusítást hirdetett budapesti üzletében, a Nyugati tér 7. szám alatt. A bejelentés sokakban bizonytalanságot keltett a márka jövőjét illetően, ám a tulajdonosok megerősítették: nem csődről van szó, a cég továbbra is működik az online térben, viszont a fizikai márkaüzlet végleg bezár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat tájékoztatása szerint a döntés része egy hosszabb távú átalakulásnak, amely a vásárlási szokások megváltozásához és az online kereskedelem előtérbe kerüléséhez igazodik. A Griff Collection tehát nem tűnik el a piacról, hanem webáruházán keresztül folytatja működését, ahol továbbra is elérhetők lesznek termékei - közölte az alapító-tulajdonosok egyik lánya a közösségi médiában közzétett videóban.

@st.olivia

♬ son original - .

A Griff az egyik legpatinásabb hazai divatkereskedelmi vállalkozás, amely 1986-ban Griff Gentlemen’s néven indult egy Visegrádi utcai garázsban működő farmerboltként. A cég gyors növekedésnek indult, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar ruházati piacnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A márka jelentős sportszponzorációs tevékenységet is folytatott: 1992-ben a barcelonai, majd 1996-ban az atlantai olimpián a magyar csapat hivatalos formaruháját biztosította. 2007-ben a Griff megújult, Griff Collection néven folytatta működését, modern arculattal és nemzetközi márkák forgalmazásával bővítve kínálatát.

Az egykor több bevásárlóközpontban is jelen lévő, országos szinten 25 boltot üzemeltető (ezek nagy részét a Covid-válság alatt zárták be) márka az elmúlt években fokozatosan visszavonult a fizikai kiskereskedelemből, és most utolsó üzletét is bezárja. Az online térben ugyanakkor tovább folytatja működését a legendás magyar ruhaipari szereplő.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Budapest #kiskereskedelem #webáruház #online kereskedelem #végkiárusítás #divat #áruházlánc #bezárás #ruhaipar

