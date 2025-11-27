2025. november 27. csütörtök Virgil
-1 °C Budapest
üres szőlő szüret után egy burgenlandi szőlőültetvényen
Vásárlás

Áttörés a magyar borászatban: két hazai név mostantól uniós védelem alatt áll

Pénzcentrum
2025. november 27. 21:26

Magyarország bortérképe újabb fontos elemmel bővült. Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés. A díszokleveleket Etyeken adta át Christophe Hansen uniós biztos és Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára - írja közleményében a minisztérium. 

Az államtitkár kiemelte, hogy az eredetvédelem megerősíti az Etyeki pezsgő és a Füredi bor önálló szakmai karakterét. Ezek a termékek jól meghatározható stílussal rendelkeznek, és az oltalom új piaci lehetőségeket nyithat meg a termelők számára. A jogi védelem nem minden helyben készült borra és pezsgőre vonatkozik. Csak azok viselhetik az elnevezést, amelyek megfelelnek az adott eredetvédett kategória szakmai követelményeinek.




Az Európai Bizottság jóváhagyása szerint az Etyeki pezsgő név az Etyek környéki szőlőből készített pezsgőkre alkalmazható. A Füred elnevezésnél hasonló a szabály. Csak akkor használható, ha a bor valóban tükrözi azt a stílust, amelyet a termelői közösség meghatározott.

Kapcsolódó cikkeink:

A mostani döntés újabb lépés az Agrárminisztérium tíz éve indult Eredetvédelmi programjában. A program célja, hogy a hazai borvidékek jellegzetes borstílusait szabályozott formában jelenítse meg. Az elmúlt években több eredetvédett kategória született, például a Csopaki borok esetében. Jelenleg öt újabb elnevezés vár brüsszeli döntésre. Ezek között szerepel a Nivegy völgy és a Sümeg név is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bor #magyarország #európai unió #európai bizottság #borászat #pezsgő #szőlő #agrárminisztérium #borvidék

