Most közölte az Aldi, lisztériás terméket hívnak vissza: meg ne edd, veszélyes lehet

Az ALDI Magyarország visszahívja az ALMARE SEAFOOD márkájú, 125 grammos füstölt szivárványos pisztrángfilét, mert a laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.

Az NKFH közlése szerint az áruházlánc a hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a szükséges lépéseket. A kifogásolt tételeket eltávolították az üzletekből, és megindult a már eladott termékek visszahívása is.

A hatóság folyamatosan nyomon követi az eljárást. Ellenőrzi, hogy a vállalat miként gyűjti vissza a termékeket, és hogyan gondoskodik azok további kezeléséről.

Az érintett termék:

Termék neve: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g.

Érintett ízesítések: többféle.

Fogyaszthatósági idő: 2025. november 30.

Tételszám: 4254431.

Gyártó: Laschinger Seafood GmbH.

A visszahívás oka mikrobiológiai eredetű probléma, amely fogyasztói kockázatot jelenthet.