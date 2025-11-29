2025. november 29. szombat Taksony
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Most közölte az Aldi, lisztériás terméket hívnak vissza: meg ne edd, veszélyes lehet
Vásárlás

Most közölte az Aldi, lisztériás terméket hívnak vissza: meg ne edd, veszélyes lehet

Pénzcentrum
2025. november 29. 12:06

Az ALDI Magyarország visszahívja az ALMARE SEAFOOD márkájú, 125 grammos füstölt szivárványos pisztrángfilét, mert a laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.

Az NKFH közlése szerint az áruházlánc a hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a szükséges lépéseket. A kifogásolt tételeket eltávolították az üzletekből, és megindult a már eladott termékek visszahívása is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóság folyamatosan nyomon követi az eljárást. Ellenőrzi, hogy a vállalat miként gyűjti vissza a termékeket, és hogyan gondoskodik azok további kezeléséről.

Az érintett termék:

  • Termék neve: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g.
  • Érintett ízesítések: többféle.
  • Fogyaszthatósági idő: 2025. november 30.
  • Tételszám: 4254431.
  • Gyártó: Laschinger Seafood GmbH.

A visszahívás oka mikrobiológiai eredetű probléma, amely fogyasztói kockázatot jelenthet.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #ellenőrzés #egészség #élelmiszer #aldi #biztonság #veszély #termékvisszahívás #hal #baktérium #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:06
11:29
10:58
10:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 29.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 29.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
2025. november 29.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
2025. november 28.
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 29. szombat
Taksony
48. hét
November 29.
Európai hulladékcsökkentési hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
2
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
3 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
4 napja
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
5
1 napja
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozás
A hitelkamat az ügyfélszerződésben meghatározott időpontokban a referencia kamatlábbal párhuzamosan megváltozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 13:03
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 10:04
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Agrárszektor  |  2025. november 29. 12:02
Itt az ideje a magyaroknak is megbarátkozni az új termelési módszerrel