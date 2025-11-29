A félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.
Most közölte az Aldi, lisztériás terméket hívnak vissza: meg ne edd, veszélyes lehet
Az ALDI Magyarország visszahívja az ALMARE SEAFOOD márkájú, 125 grammos füstölt szivárványos pisztrángfilét, mert a laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.
Az NKFH közlése szerint az áruházlánc a hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a szükséges lépéseket. A kifogásolt tételeket eltávolították az üzletekből, és megindult a már eladott termékek visszahívása is.
A hatóság folyamatosan nyomon követi az eljárást. Ellenőrzi, hogy a vállalat miként gyűjti vissza a termékeket, és hogyan gondoskodik azok további kezeléséről.
Az érintett termék:
- Termék neve: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g.
- Érintett ízesítések: többféle.
- Fogyaszthatósági idő: 2025. november 30.
- Tételszám: 4254431.
- Gyártó: Laschinger Seafood GmbH.
A visszahívás oka mikrobiológiai eredetű probléma, amely fogyasztói kockázatot jelenthet.
Dánia év végén első európai országként szünteti meg az állami posta fizikai levelek kézbesítését, miután a papíralapú levelezés mára gyakorlatilag összeomlott.
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl, ami a fizikai- és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet.
Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
Így lepik el fű alatt a hamis áruk a hazai boltokat is: kevés vásárló tudja, miről lehet kiszúrni őket
Megváltozott a borhamisítás Európában, az elkövetők az elmúlt években a márkás és drága borokra szakosodtak, mert ebben több pénz van.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
A nagy kiskereskedelmi vállalatok új stratégiákat dolgoznak ki, hogy termékeik megjelenjenek a mesterséges intelligencia alapú chatbotok ajánlásaiban.
Komoly ígéretet tett az Aldi vezére: óriási karácsonyi akciókra adták a fejüket - tényleg itt lehet majd a legolcsóbban bevásárolni?
Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban.
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group.
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.