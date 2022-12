Itt vesznek idén karácsonyi ajándékot a gyerekeknek az élelmes szülők: tényleg spórolnak?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ünnepi szezonban jellemzően több és magasabb értékű játékot választanak a vásárlók, ilyenkor akár hatszorosára is nőhet a kereslet, 15%-os kosárérték-növekedéssel számolnak a kereskedők. Az idei év legnépszerűbb játéka is a Legó, de a szórakoztató elektronika kategóriában még mindig nagyon népszerűek az Xbox és Playstation konzolok is. Érdekes trend, hogy évről évre egyre többen vásárolnak használtan ajándékokat a fa alá.

Az év vége mindig a legfeszesebb időszak a játékpiacon, november közepétől december végéig realizálódik az eladások csaknem fele. A szülők, rokonok, barátok évről évre többet költenek játékokra, de nem csak a mennyiség, hanem az emelkedő árak okán is. Tavaly még a pandémia okozta alapanyagdrágulás és a szállítási problémák miatt drágultak a játékok, idén ezt megfejelte az infláció és a forint-euró árfolyamának hónapok óta tartó tánca. A magyar játékpiac jelenleg – az éppen aktuális euróárfolyamtól függően – 80-100 milliárd forintra becsülhető. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy friss felmérés szerint tízből négyen kevesebbet költenek idén karácsonyi ajándékokra, ám a vásárlások összege mégis változatlan marad: ez azt jelenti, nyílik az olló, ajándék mentén is szétválik a társadalom: van, aki sokkal kevesebbet, mások sokkal többet költenek. Mégis az egyik legválságállóbb terület, hiszen még mindig a gyerekeken spórolnak a legkevesebben: aki megteheti, nekik feltétlenül tesz valamit a fa alá. Az ünnepi szezonban jellemzően több és magasabb értékű játékot választanak a vásárlók, ilyenkor akár hatszorosára is nőhet a kereslet. Idén 15%-os kosárérték-növekedéssel számolunk, ami átlagosan 11 ezer forintos hagyományos áruházi és 15 ezer forintos online vásárlást jelent – ismertette Gyaraki Dávid, a Regio Jatek marketingvezetője. Legónagyhatalom Az évek és trendek változásával is vannak kikezdhetetlen fényű, örök klasszikusok, amelyek iránt a kereslet és az érdeklődés töretlenül magas. Hazánkban például a Lego hihetetlenül nagy slágernek számít. Európában, de globálisan is Magyarországon az egyik legnagyobb az egy személyre jutó készletek aránya. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ebből a szempontból Lego nagyhatalom vagyunk. Novemberben a pandémia óta először lezajlott az Ország Játéka verseny, ahol a híre építőjáték is bizonyított. Igaz lányos játék kategóriában a szakmai díjat a Schleich: Horse Club Lakeside vidéki ház és lovarda hozta el, ami 53 500 és 59 990 forint között kapható. Ugyanebben a kategóriában a közönségszavazatok alapján a Playmobil: Nagy hercegnő kastély nyert, ennek ára 59 990 forint. Fiús játék kategóriában azonban a szakmai díjat a LEGO Creator 3 az 1-ben Fenséges tigris (14 990 forint- 16 890 forint), a közönségdíjat pedig a LEGO City: Farm Pajta és háziállatok (16 500 forint) nyerte el. Hogy az idei slágerjátékok közül mi mennyibe kerül, arról ebben a cikkben számoltunk be részletesebben. EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a legjobb játékok 2022 karácsonyán: horror pénzbe kerül, amire minden gyerek vágyik A karácsony előtti hetekben egymást érik a játékünnepek, melyeken megismerkedhetünk az idei szezon legnagyobb slágereivel, amire titkon minden gyerek vágyik. Játék használtan? Egyre többen döntenek úgy, hogy az új helyett inkább használtan vesznek játékokat, így nem csak a pénztárcájukat, de a környezetet is kímélik. A Jófogáson található aktív hirdetések számáról a használt termékkategóriák összességére vonatkoztatva elmondható, hogy emelkedő tendenciát mutat a tavalyi év decemberéhez képest (+35%). A használtcikk adásvételben az oldalon eladott termékeket vizsgálva az átlaghoz képest a karácsony előtti (ajándékvásárlás) és utáni időszakban (felesleges ajándékok eladása januárban), valamint a minden családnak extra kiadást jelentő iskolakezdéskor látunk kiugrást – mondta el a Pénzcentrum kérdésére Takács Borbála, a Jófogás marketingigazgatója, majd hozzátette, október végéhez képest 1 hónapos viszonylatban több mint 20%-os ugrást láttunk a játék kategória eladásaiban, így az idei trendek nagyjából megegyeznek a 2021-es évben tapasztaltakkal, hiszen várhatóan újra december második felében fogjuk elérni a csúcsot, ami ebben a kategóriában akár 40-50%-os ugrást jelenthet az úgynevezett nyugalmi, vagyis nem a karácsonyi időszakhoz képest. Ami a kereséseket illeti, ott is a játék és plüss figurára 41%-kal többet szűrtek novemberben egy hónappal korábbihoz viszonyítva. A szórakoztató elektronika kategóriában még mindig nagyon népszerűek az Xbox és Playstation konzolok is, bár a tavalyi évi keresési rekordot, amit a PS5 megjelenése és piaci hiánya generált, az idei év nem tudta felülmúlni. A karácsony közeledtével azért idén is tapasztalható a növekvő igény ezekre a konzolos játékokra, miután az Xbox-ot 39%-kal, a Playstationt 32%-kal keresték többen a Jófogáson novemberben, mint októberben. A 2022-es TOP 10 legnépszerűbb játék alkategória a Jófogáson: LEGO, építőjáték Xbox konzol és játékok Playstation konzol és játékok Játékfigura, plüss Társasjáték Kisautók Nintendo konzol és játékok Szabadtéri játék Kreatív, fejlesztő játék Jelmez Hasoló trendről számolt be a Vatera is: idén június és november közötti időszakban a játék termékkategória 4 százalékkal nagyobb forgalmat generált, mint a tavaly ilyenkor, köszönhetően annak, hogy a használt játékok adásvétele népszerűbbé vált. A játék termékkategórián belül a használt termékek forgalma 2021-ben 65 százalékot tett ki, ez idén minimálisan emelkedett, 67 százalékra - nyilatkozta a Pénzcentrumnak Szanitter Áron, a Vatera vezetője. A megvalósult tranzakciók számát tekintve a Kisautók, járművek termékkategória áll az élen 2022-ben a játékok főkategórián belül: e termékkategóriában a sláger Matchbox játékok mellett egy sor egyéb márka játékautó, makettjei, modellei találhatók meg. 2022-ben ezekből eddig közel 24 ezer darab tétel talált gazdára a Vaterán (egy tétel tartalmazhat több játékot is). A második legnépszerűbb termékkategória a LEGO - a second-hand építőjátékokból idén mintegy 17 ezer darab talált új gazdára a Vaterán. Ha az eladások által generált forgalmat vizsgáljuk, úgy a LEGO-é a vezető hely, mivel idén már mintegy 90 millió forintos forgalmat generáltak az eladásai, míg a Kisautók, járműveké 74 millió forint körüli összeget. Egy tipikus vaterás vásárló átlagosan bruttó 3 ezer forint körüli összeget költött idén a játék termékkategóriában. A Játék főkategórián belül az idei év első 11 hónapjának adatai alapján az eladott tételek több, mint 68 százaléka vonatkozott használt játékra. Ha a Vatera teljes forgalmát vizsgáljuk, a használt termékek aránya több mint 73 százalék, tehát a megvásárolt termékek csaknem háromnegyede. A használtcikkek iránti kereslet hagyományosan minden nyár elején és ősszel megugrik a Vaterán, de 2022-ben összességében tapasztalunk a eltolódást a használt termékek irányába.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK