Ezekkel a kedvezményekkel akár tízezreket lehet spórolni havonta a nagybevásárláson

Ha máskor nem is, a heti nagybevásárláskor mindenki a saját bőrén tapasztalhatja az elmúlt hónapokban megugró infláció miatti árnövekedést, amire különbözőképpen reagálnak a háztartások, hogy megpróbálják a legjobb árat megtalálni a piacon. Jellemző az úgynevezett lefelevásárlás, amikor a prémium termékekről középárasokra, azokról pedig saját márkás termékekre váltanak aszerint, hogy kinek mennyit enged a pénztárcája. Az is megfigyelhető, hogy sokan ilyenkor szétaprózzák a havi büdzsét heti beosztandókra, hogy azt hatékonyabban tudják kezelni, és jobban oda tudjanak figyelni a kiadásokra. A Tesco a vásárlói igényeket szem előtt tartva szegmentáltan alakította ki kedvezményrendszerét, hogy a vásárlói hatékonyabban tudják kiegyensúlyozni háztartási költségvetésüket.

„A Tescónál igyekszünk segíteni a vásárlóinkat azzal, hogy több, egyszerű ajánlatot is kínálunk számukra. A legjelentősebb ilyen az Árgarancia, aminek keretében azt vizsgáltuk meg, hogy mely termékek a legfontosabbak a vásárlók számára, mit vásárolnak a legtöbben és a leggyakrabban, és ezek árát tartósan alacsonyan tartjuk. Ennek a többszáz terméknek az árát heti rendszerességgel ellenőrizzük a piacon, és vállaljuk, hogy ha valaki máshol olcsóbban vásárolta meg, annak visszatérítjük a különbözetet” – mondta a Pénzcentrumnak Szilva Mónika, a Tesco vásárlási élményért felelős igazgatója.

Ezt egészíti ki a Clubcarddal olcsóbb program, amellyel az áruházláncnál számos terméket eleve kedvezőbb áron vehetnek meg a hűségkártyával rendelkezők. A Clubcard használatával minden elköltött 100 forint után 1 pontot kapnak a vásárlók – 1 pont 1 forintot ér –, amit utána utalványokra váltva le tudnak vásárolni, és emellett különféle kuponokat is felhasználhatnak a vásárlás összegének csökkentésére.

Ezek a lehetőségek segítenek a vásárlónak, hogy

egy jó havi vásárlástervezéssel garantáltan alacsony áron tudja beszerezni az alapélelmiszereket, háztartási és tisztálkodószereket. Egy átlagos háztartás a hűségkártya által nyújtott kedvezményeket kihasználva több ezer forintot tud megspórolni, de ez a nagycsaládosok esetében akár több tízezer forint is lehet

– tette hozzá Szilva Mónika.

Saját márkás termékekben és a személyre szabott akciókban látják a jövőt

Az áruházlánc kutatások és vásárlói megkérdezések alapján állította össze ajánlatait. A vásárlási élményért felelős igazgató szerint az volt a cél, hogy megértsék a vásárlókat, beazonosítsák azokat a problémákat, amik a mindennapokban foglalkoztatják őket, és ezekre olyan ajánlatokat kínáljanak, amelyek szükségtelenné teszik a promócióvadászatot és az optimális kosár összeválogatását több helyszínen, mivel azt a Tescónál egy helyen megkapják.

„Minél mélyebben megyünk bele a vásárlók megértésébe, annál személyre szabottabb megoldásokat tudunk kínálni, így született a nyugdíjas kedd akciónk is, amelynek keretében ez a vásárlói csoport Clubcarddal a keddi napokon plusz 5 százalék kedvezményt kap a teljes bevásárlásra” – mondta az igazgató.

Az egyes vásárlói szegmensek vizsgálatánál ugyanis az derült ki, hogy a nyugdíjasok esetében nem feltétlenül az a hasznos, ha időszakonként egyes termékeket kedvezménnyel árusítanak, hanem a szabadon összeállított kosárra biztosított kedvezmény. Ugyanígy amikor kialakítják a Clubcarddal olcsóbb vagy a többet olcsóbban ajánlataikat, figyelembe veszik a vásárlói csoportokat, és arra törekednek, hogy mindegyik – legyen szó egyedülálló fiatalokról, családokról, speciális táplálkozási igényűekről stb. – találjon maga számára vonzó kínálatot.

"Azt látjuk, hogy egyre inkább személyre szabottan akarnak az emberek vásárolni. Mi arra törekszünk, hogy olyan ajánlatokat kínáljunk, amelyek az adott vásárló számára fontosak" – mondta Szilva Mónika. Ennek megfelelően

az áruházlánc klubkártyája mögött egy olyan algoritmus dolgozik, amelynek segítségével a Tesco havonta célzottan kínál ajánlatokat kupon formájában. Az igazgató szerint ez a trend egyre erősebb lesz a szektorban, és az általános kedvezmények helyett mindenki a telefonján kapja majd a személyre szóló ajánlatokat.

Egy másik jelentős tendencia, hogy a vásárlók körében egyre népszerűbbek a saját márkás termékek. A növekedés aránya ugyanakkor kategóriafüggő, 5-35 százalék között változik. „Nagyon sikeresek vagyunk például a vegán választékban, ami egy rendkívül dinamikusan bővülő kategória a piacon. Ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy a vegán termékek vásárlói általában nagyon fiatalok, nem feltétlenül rendelkeznek bő pénztárcával, így ezeknek a termékeknek ennek a feltételnek is meg kell felelniük” – tette hozzá. A saját márkás termékek az árgaranciás árucikkek között is megtalálhatók, amivel tudatosan hívják fel a vásárlók figyelmét arra, hogy jó áron jó minőségű termékeket találnak.

A fenntarthatóság továbbra is fontos

A koronavírus-járvány idején jelentősen megnőtt a vásárlói igény a fenntarthatóságra. Ez most kiegészült azzal, hogy a havi büdzséből hogyan lehet a legjobban kijönni, emellett pedig a legkevesebb kompromisszumot kötni abban, hogy a megfelelő élelmiszer kerüljön a család asztalára. A vásárlók továbbra is környezettudatosak, de ezzel párhuzamosan olyan pénztárcabarát megoldások kerültek előtérbe, mint például az élelmiszer-pazarlás csökkentése, ami egyszerre segít csökkenti a költségeket és jó a bolygónak.

A Tescónál ezen a területen az egyik legnagyobb eredmény, hogy egyedi programoknak köszönhetően a működésükben keletkező élelmiszer-hulladékot az elmúlt öt év alatt 69 százalékkal csökkentették.

„Ha közeleg a termékek lejárati ideje, de fogyasztásra még alkalmasak, sárga címkével látjuk el őket, egy külön polcra kerülnek, és így rendkívül nagy árkedvezménnyel vihetők haza. Ha pedig még ezt követően is megmaradna termék, azt a rászorulóknak adományozzuk” – mondta Szilva Mónika, és hozzátette, hogy a csomagolásmentes termékek esetében is elöl járnak: nagy mennyiségű árut értékesítenek így, arra biztatva a vásárlókat, hogy saját zacskókat használjanak. Elsőként a saját márkás háztartási termékeket kezdték el teljesen újrahasznosítható csomagolásban árusítani, azóta pedig további termékkategóriákra, így a rizs- és tésztafélékre, valamint az előre csomagolt zöldségek és gyümölcsökre is kiterjesztették ezt.

„Ahogy a vásárlót segítjük abban, hogy a megfelelő terméket a megfelelő áron tudja megvenni, arról is szeretnénk őt biztosítani, hogy a megvásárolt termékek csomagolása fenntarthatósági szempontból a legmegfelelőbb. Míg a csomagolásmentes termékekkel választási lehetőséget kínálunk” – tette hozzá a vásárlási élményért felelős igazgató.

Címlapképen: Szilva Mónika, a Tesco vásárlási élményért felelős igazgatója.