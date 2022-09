Rengeteg magyar kedvenc boltja zárhat be még idén: óriási a baj, ezt már nem lehet bírni

„Néhány bevásárlóközpontban a rendkívüli körülmények miatt például a nyári időszakban a közös területek hőmérsékletét néhány fokkal megemelték, erről tájékoztatták az üzleteket is és kérték az együttműködésüket oly módon, hogy a saját üzleteikben is vegyék fel a hőfokot” – árulta el a Pénzcentrumnak a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége (MBSZ). Ez a lépés azonban csak a jéghegy csúcsának látszik, lapunk ugyanis iparági forrásokból úgy értesült, bérlői oldalról komoly gondokat jelent a gyenge forint, és a soha nem látott energiaár-drágulás, ami odáig vezet, hogy gyakorlatig már minden magyar és nemzetközi cég a bezárandó üzleteket és elbocsátható munkaerőt vizsgálja, de leginkább a magyar divatipar szereplői táncolnak a szakadék szélén.

A jelenleg ismert energiaválságot a hazai plázák, és az abban üzemelő boltegységek sem ússzák meg. Mind az áram, mind pedig a gáz ára az egekben, a megszorítások pedig már a nyáron is érezhetőek voltak. Ahogy az a Pénzcentrum az MBSZ-től megtudta, „néhány bevásárlóközpontban a rendkívüli körülmények miatt például a nyári időszakban a közös területek hőmérsékletét néhány fokkal megemelték”, ami már akkor egyértelmű jele volt annak, hogy az energetikai helyzet teljesen más, mint amit eddig ismertünk.

A gigaépületeknek szerencséjük, hogy a szövetség szerint a bevásárlóközpontok között a fenntarthatósági stratégia kidolgozása már a közelmúltban megtörtént. Sőt, az Az átfogó kép azt mutatja, már régóta kiemelt fontossággal bír az üzemeltetés során az energia takarékosság és a zöld irány, például: a LED-es fejlesztések 5-10 éve folynak a bevásárló központokban, ahol korszerűbb, energiatakarékos és sok esetben zöldebb technológiákat és gépészeti berendezéseket alkalmaznak.

Ezen felül az MBSZ szerint az üzletek bérlői is folyamatosan korszerűsítenek, ütemezetten 3-5 évente megújulnak, amit az energiaválság csak tovább erősít. Érdekesség, hogy például a hűtési időszakok folyamatos optimalizálásával is lehet energiát megtakarítani. Amennyiben a beépített technológia megengedi úgy pl. a reggeli, délelőtti hűvösebb órákban a kinti levegővel keverik a hűtési rendszert, így csak a délutáni órákban kell újra rákapcsolni a megfelelő hőmérséklet megtartása érdekében.

Ezen felül a világítás optimalizálásával is csökkenthető a felhasználásra kerülő energia. Csak nyitáskor kapcsolják fel a teljes ház világítását, az áruszállítás ideje alatt tartalék módban működik a világítás. Záróra után a parkolókban lévő lámpák is lekapcsolásra kerülnek. És bár az MBSZ szerint az elmúlt években több bevásárlóközpont is jelentős felújításon esett át, a folyamat még nem zárult le. A tél pedig még előttünk van.

Mi lesz az üzlethelyiségekkel?

Elöljáróban az érdemes tudni, hogy január óta a bevásárlóközpontokban a 2021-es szint 3-5-szörösére nőttek az energiaköltségek, hiszen a bevásárlóközpontok vételezik az áramot a szolgáltatóktól, majd tovább számlázzák ezt a bérlők felé. Éppen ezért az ilyen bérlőknek nem jut a „rezsicsökkentett” áru áramdíjból.

Az energiaár-válságot pedig csak tetézi, hogy a bérleti díjak amiatt emelkedtek/emelkednek folyamatosan a bevásárlóközpontokban, mert a magyar fizetőeszköz nagyon gyenge, és történelmi mélypont körül látszik stabilizálódni. Márpedig a bevásárlóközpontok mindegyikében a bérleti díjak euróban vannak meghatározva.

Iparági forrásunk lapunknak azt is elmondta, a bevásárlóközpontok mindegyikében úgynevezett ’open book’, úgynevezett közös költség, rendszerű üzemeltetési költség elszámolás a megszokott. Ez azt jelenti, hogy egy átalány költség van meghatározva négyzetméter alapon a bérlők számára, melyet a bérleti díjjal együtt havonta kötelesek megfizetni a bérbeadó számára, mely év végén áttekintésre/átszámolásra kerül, és általában extra költség befizetést eredményez a bérlők számára különösen ebben a helyzetben.

Érdemes azt is tudni, hogy a fizetendő üzemeltetési költségek a bevásárlóközpont közös területeinek hűtésének, fűtésének, takarításának és egyéb szükséges költségeinek területarányos elosztása is a bérlők között történik. Tehát, a központok közös területeinek a költségeit is a bérlők fizetik.

A kialakult helyzetben ezt a költséget elengedhetetlenül fontos lenne, hogy a bérbeadók átvállalják a bérlőktől

- mondta el lapunknak a szakértő, aki azért hozzátette, természetesen a bérlők és a bérbeadók is meg fognak tenni mindent a költségek csökkentésének érdekében, tehát lehet számítani arra, hogy hűvösebb lesz a házakban télen mint az eddigiekben megszokhattuk, valamint a reklám és kirakatvilágítások is biztosan csökkenni fognak.

Boltzár újratöltve?

Iparági forrásunk mindezeken felül arról is beszélt, hogy a rövidített nyitva tartás ügyében is folynak egyeztetések a bevásárlóközpontok és bérlők között, arra vonatkozólag, hogy mely hétköznapokon lehetne valamivel később nyitni és hamarabb zárni mind a bérlőknek, mind a házaknak úgy, hogy ne sérüljenek a forgalmak és a vásárlók továbbra is kényelmesen használhassák az üzleteket és más egységeket.

Azt forrásunk is elmondta, hogy több bevásárlóközpont is elkezdte/folytatta a különböző energetikai berendezési felújítását, cseréjét, ám ez szerinte nem lesz elég ahhoz, hogy ne emelkedjen kétszeresére, háromszorosára egy központ működtetési költsége, melyet szerződés szerint a bérlőkkel fizettethet meg a bérbeadó, ami ebben a helyzetben ez a költség felteheti a pontot az i-re és a bezáráson vagy túlélésen hezitáló bérlők könnyen a bezárás mellett dönthetnek, mely bezárások tetemes üzemeltetési költségnövekedést okoznának a bérbeadóknak, hiszen ezeket a kiesett költségeket saját zsebből kell fedezzék.

Éppen ezért nagyon óvatosan kell bánjanak a bérlőkkel a bérbeadók, mert egy bezárási hullám további bezárási spirált fog elindítani a házakban, melyre láthattunk már példákat

- tette hozzá forrásunk, aki a munkaerő kapcsán arról is beszélt, hogy már minden magyar és nemzetközi cég a bezárandó üzleteket és elbocsátható munkaerőt vizsgálja, mert a mindenki által ismert problémákon kívül, még nagyon sok gonddal kell megküzdeniük a vállatoknak, ám legjobban véleménye szerint a divatipar magyar szereplőinek.