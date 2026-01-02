2026. január 2. péntek Ábel
Budapest, Magyarország, 2016. április 23: Légifelvétel a szocialista korszak panelházairól a magyar fővárosban.
Otthon

Végre behúzza a kéziféket a lakások drágulása 2026-ban? Van rá esély, hogy nyugodtabb év következik

Pénzcentrum
2026. január 2. 17:04

Míg 2025-ben a kereslet növekedésénél az árnövekedés sokkal látványosabb volt a hazai lakáspiacon, addig 2026-ban több új lakás építésére, ezáltal a kínálat bővülésére, a drágulás lassulására, és továbbra is stabil keresletre számítanak az egyik hazai ingatlankereső portálnál.

“Az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős, ugyanis már 2025 végén jelentős Otthon Start program követelményeinek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Mint hozzátette, Budapesten közel 10 ezer olyan lakásról tudunk, amely a következő néhány évben készülhet el és az Otthon Start feltételeinek megfelel. A vármegyeszékhelyeken pedig további több ezer ilyen lakás épülhet fel.

2025 közepén egy átfogó programot jelentett be a kormány, elsősorban az első lakásukat vásárlók számára. Az Otthon Start egy államilag támogatott, fix 3%-os kamatozású lakáshitel, amelynek a törlesztőrészlete a teljes futamidő alatt változatlan. A program használt és új lakásokra is alkalmazható, amennyiben az ingatlan és az igénylő megfelel a feltételeknek, emellett a kedvezményes hitel más támogatásokkal is kombinálható.

Mindez új lendületet adott a tavalyi év első hónapjai után lassuló ingatlanpiacnak, ami először az érdeklődések számának növekedésében mutatkozott meg. A program szeptemberi indulása viszont már a tranzakciószámokat is feljebb húzta, jóllehet az év utolsó hónapjaiban újra csökkenni kezdett a kereslet. A szakértő ezt azzal magyarázza, hogy a jogosultak közül sokan kivárnak és a következő hónapokban frissen piacra kerülő újlakás-kínálatból fognak vásárolni.

“A növekvő kínálat – a stabil kereslet ellenére is - lassíthatja a tavalyi évet jellemző jelentős árnövekedést, különösen Budapesten, ahol a program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni. Az új lakások árazása pedig a sokkal nagyobb forgalmat jelentő használt lakások áraira is kihat, ami Budapesten már a tavalyi év végén is megmutatkozott” - emelte ki Futó Péter.

Milyen árakkal vág neki a piac 2026-nak?

2025 végén a zenga.hu adatai szerint a fővárosi lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára átlépte az 1,5 millió forintot, amit az egyes vármegyék jelentősen lemaradva követnek. A milliós szintet tavaly év végén még Somogy és Veszprém vármegye lépte át, míg az ország nagy részén 600-800 ezer forint között alakulnak a négyzetméterárak. Az olcsóbb vármegyékben – Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok – viszont már 400-500 ezer forint között is széles a kínálat, a két sereghajtó pedig ezúttal is Békés és Nógrád, alig több mint 300 ezer forintos átlagokkal.

Érdekes folyamat, hogy a fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai. A X., XV., XVIII. és XX. kerületekben például egy panel ára alig több mint 10 százalékkal marad csak el egy azonos méretű új lakás árától, igaz, utóbbi átadására akár 2-3 évet is várni kell.

Mi lesz a lakbérekkel?

Míg a lakásárak 2025-ben jelentősen emelkedtek, addig a lakbérek szintje alig változott, sőt, egyes hónapokban enyhe csökkenés volt mérhető. Ebben Futó Péter nem vár 2026-ban sem nagy változást. Az Otthon Start program ugyanis a bérlők egy részét idén is lakásvásárlásra ösztönözheti, emellett a rövid távú lakáskiadás szigorítása is több kerületben napirendre került, miközben a fővárosban érvényes Airbnb-moratórium 2026 végéig mindenképpen kitart. Ennek hatására idén is inkább kínálati, mint keresleti piac lehet a jellemző.

Várhatóan tehát 2026 is egy izgalmas év lesz a hazai lakáspiac szempontjából, és az sem kizárt, hogy idén még tovább tud növekedni az adásvételek száma, főleg akkor, ha az árak tekintetében is megnyugszik kicsit a piac.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakás #ingatlan #lakáspiac #drágulás #ingatlanpiac #lakásárak #ingatlanárak #otthon start #2026

