Nem január 10-e lesz az egyetlen ledolgozós szombat: 2026-ban még két ilyen fordulhat elő.
Végre behúzza a kéziféket a lakások drágulása 2026-ban? Van rá esély, hogy nyugodtabb év következik
Míg 2025-ben a kereslet növekedésénél az árnövekedés sokkal látványosabb volt a hazai lakáspiacon, addig 2026-ban több új lakás építésére, ezáltal a kínálat bővülésére, a drágulás lassulására, és továbbra is stabil keresletre számítanak az egyik hazai ingatlankereső portálnál.
“Az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős, ugyanis már 2025 végén jelentős Otthon Start program követelményeinek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Mint hozzátette, Budapesten közel 10 ezer olyan lakásról tudunk, amely a következő néhány évben készülhet el és az Otthon Start feltételeinek megfelel. A vármegyeszékhelyeken pedig további több ezer ilyen lakás épülhet fel.
2025 közepén egy átfogó programot jelentett be a kormány, elsősorban az első lakásukat vásárlók számára. Az Otthon Start egy államilag támogatott, fix 3%-os kamatozású lakáshitel, amelynek a törlesztőrészlete a teljes futamidő alatt változatlan. A program használt és új lakásokra is alkalmazható, amennyiben az ingatlan és az igénylő megfelel a feltételeknek, emellett a kedvezményes hitel más támogatásokkal is kombinálható.
Mindez új lendületet adott a tavalyi év első hónapjai után lassuló ingatlanpiacnak, ami először az érdeklődések számának növekedésében mutatkozott meg. A program szeptemberi indulása viszont már a tranzakciószámokat is feljebb húzta, jóllehet az év utolsó hónapjaiban újra csökkenni kezdett a kereslet. A szakértő ezt azzal magyarázza, hogy a jogosultak közül sokan kivárnak és a következő hónapokban frissen piacra kerülő újlakás-kínálatból fognak vásárolni.
“A növekvő kínálat – a stabil kereslet ellenére is - lassíthatja a tavalyi évet jellemző jelentős árnövekedést, különösen Budapesten, ahol a program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni. Az új lakások árazása pedig a sokkal nagyobb forgalmat jelentő használt lakások áraira is kihat, ami Budapesten már a tavalyi év végén is megmutatkozott” - emelte ki Futó Péter.
Milyen árakkal vág neki a piac 2026-nak?
2025 végén a zenga.hu adatai szerint a fővárosi lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára átlépte az 1,5 millió forintot, amit az egyes vármegyék jelentősen lemaradva követnek. A milliós szintet tavaly év végén még Somogy és Veszprém vármegye lépte át, míg az ország nagy részén 600-800 ezer forint között alakulnak a négyzetméterárak. Az olcsóbb vármegyékben – Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok – viszont már 400-500 ezer forint között is széles a kínálat, a két sereghajtó pedig ezúttal is Békés és Nógrád, alig több mint 300 ezer forintos átlagokkal.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Érdekes folyamat, hogy a fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai. A X., XV., XVIII. és XX. kerületekben például egy panel ára alig több mint 10 százalékkal marad csak el egy azonos méretű új lakás árától, igaz, utóbbi átadására akár 2-3 évet is várni kell.
Mi lesz a lakbérekkel?
Míg a lakásárak 2025-ben jelentősen emelkedtek, addig a lakbérek szintje alig változott, sőt, egyes hónapokban enyhe csökkenés volt mérhető. Ebben Futó Péter nem vár 2026-ban sem nagy változást. Az Otthon Start program ugyanis a bérlők egy részét idén is lakásvásárlásra ösztönözheti, emellett a rövid távú lakáskiadás szigorítása is több kerületben napirendre került, miközben a fővárosban érvényes Airbnb-moratórium 2026 végéig mindenképpen kitart. Ennek hatására idén is inkább kínálati, mint keresleti piac lehet a jellemző.
Várhatóan tehát 2026 is egy izgalmas év lesz a hazai lakáspiac szempontjából, és az sem kizárt, hogy idén még tovább tud növekedni az adásvételek száma, főleg akkor, ha az árak tekintetében is megnyugszik kicsit a piac.
A te bankszámládat is durván megcsapolták az ünnepek? Ne aggódj, nem fogsz éhezni: 5+1 kipróbált receptünkkel megmutatjuk, hogyan vészeld át a következő fizetésnapig.
Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.
Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén
Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.
Vízkereszt 2026-ban is január 6-án lesz: ez az egyik legfontosabb katolikus ünnepnap. Cikkünkből kiderül, mi a vízkereszt jelentése és munkaszüneti nap, vagy parancsolt ünnep ez...
A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.
Ezek lesznek a 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei: nap- és holdfogyatkozás, csillaghullások, szuperholdak is lesznek
A 2026-os év is számos megfigyelésre méltó égi jelenséggel kecsegtet a csillagászat kedvelői számára.
Ezek lehetnek a legnépszerűbb fiú- és lánynevek 2026-ban: ősmagyar és ultramodern név is van a listában
Már nem a Dominik, Olivér, Levente, vagy Luca, Hanna és Zoé a favorit? Gyopárok és Ugocsák, Dionok és Hedvigek törnek a babérjaikra.
A kutyák követése néhány éve még jóval körülményesebb volt: külön eszközök, bonyolult beállítások és nagy méretű nyomkövetők jelentették az egyetlen megoldást.
Erre kevés otthontulaj számított: komoly változás jön 2026-tól, fájdalmas rezsiárakat hozhat magával
A szakértők szerint a karbonvám bevezetése több mint 60%-kal csökkentheti Ukrajna EU-ba irányuló áramexportját.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
Az Otthon Start program bejelentése látványosan átrendezte a hazai ingatlanpiacot 2025 második felében.
Elképesztő, ami történik: az Otthon Start hozhatja el a kánaánt temérdek lakásbérlőnek - ezzel csak nagyon kevesen számoltak
Az Otthon Start Program tartós ársapkát húzott a budapesti albérletpiacra szeptember óta, amely 2026-ban és akár azt követően is korlátozhatja majd a bérleti díjak emelkedését.
2025-ben az új építésű átadott lakások száma várhatóan valahol 11 és 12 ezer darab között alakul, de 2026-ban ez az érték akár meg is duplázódhat.
Mikor van szilveszter és újév napja? Mit ünneplünk szilveszterkor? Hagyományok, népszokások, babonák újévkor
Az újévi jelképek közé tartozik a négylevelű lóhere, a lópatkó és a malac, valamint a kéményseprő is.
A virsli már nem olcsó alapélelmiszer: Magyarországon két évtized alatt hétszeresére nőtt az ára. Mi áll a drágulás mögött, és mit kapsz a pénzedért?
2026 számos fontos változást hoz a mindennapi életben, amelyek a bérekre, a támogatásokra és juttatásokra is hatással lesznek.
Állati jó tanácsok Szilveszterre! Szilveszteri PetárdaSTOP-ot kérnek az állatvédők! Nem csak emberre, állatra is veszélyesek a Szilveszteri tűzijátékok!
Sarkvidéki hideg tör be az országba: ilyenkor különösen fontos a vízmérők és vízvezetékek megfelelő védelme a fagykárok ellen.
Az alábbi útmutatóban életmódbeli, karrier- és pénzügyi kérdéseket is találsz, amelyek segítenek átlátni, honnan indultál, hova jutottál, és merre érdemes tartanod a következő évben.