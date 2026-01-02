Végre behúzza a kéziféket a lakások drágulása 2026-ban? Van rá esély, hogy nyugodtabb év következik

Míg 2025-ben a kereslet növekedésénél az árnövekedés sokkal látványosabb volt a hazai lakáspiacon, addig 2026-ban több új lakás építésére, ezáltal a kínálat bővülésére, a drágulás lassulására, és továbbra is stabil keresletre számítanak az egyik hazai ingatlankereső portálnál.

“Az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős, ugyanis már 2025 végén jelentős Otthon Start program követelményeinek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Mint hozzátette, Budapesten közel 10 ezer olyan lakásról tudunk, amely a következő néhány évben készülhet el és az Otthon Start feltételeinek megfelel. A vármegyeszékhelyeken pedig további több ezer ilyen lakás épülhet fel.

2025 közepén egy átfogó programot jelentett be a kormány, elsősorban az első lakásukat vásárlók számára. Az Otthon Start egy államilag támogatott, fix 3%-os kamatozású lakáshitel, amelynek a törlesztőrészlete a teljes futamidő alatt változatlan. A program használt és új lakásokra is alkalmazható, amennyiben az ingatlan és az igénylő megfelel a feltételeknek, emellett a kedvezményes hitel más támogatásokkal is kombinálható.

Mindez új lendületet adott a tavalyi év első hónapjai után lassuló ingatlanpiacnak, ami először az érdeklődések számának növekedésében mutatkozott meg. A program szeptemberi indulása viszont már a tranzakciószámokat is feljebb húzta, jóllehet az év utolsó hónapjaiban újra csökkenni kezdett a kereslet. A szakértő ezt azzal magyarázza, hogy a jogosultak közül sokan kivárnak és a következő hónapokban frissen piacra kerülő újlakás-kínálatból fognak vásárolni.

“A növekvő kínálat – a stabil kereslet ellenére is - lassíthatja a tavalyi évet jellemző jelentős árnövekedést, különösen Budapesten, ahol a program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni. Az új lakások árazása pedig a sokkal nagyobb forgalmat jelentő használt lakások áraira is kihat, ami Budapesten már a tavalyi év végén is megmutatkozott” - emelte ki Futó Péter.

Milyen árakkal vág neki a piac 2026-nak?

2025 végén a zenga.hu adatai szerint a fővárosi lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára átlépte az 1,5 millió forintot, amit az egyes vármegyék jelentősen lemaradva követnek. A milliós szintet tavaly év végén még Somogy és Veszprém vármegye lépte át, míg az ország nagy részén 600-800 ezer forint között alakulnak a négyzetméterárak. Az olcsóbb vármegyékben – Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok – viszont már 400-500 ezer forint között is széles a kínálat, a két sereghajtó pedig ezúttal is Békés és Nógrád, alig több mint 300 ezer forintos átlagokkal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Érdekes folyamat, hogy a fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai. A X., XV., XVIII. és XX. kerületekben például egy panel ára alig több mint 10 százalékkal marad csak el egy azonos méretű új lakás árától, igaz, utóbbi átadására akár 2-3 évet is várni kell.

Mi lesz a lakbérekkel?

Míg a lakásárak 2025-ben jelentősen emelkedtek, addig a lakbérek szintje alig változott, sőt, egyes hónapokban enyhe csökkenés volt mérhető. Ebben Futó Péter nem vár 2026-ban sem nagy változást. Az Otthon Start program ugyanis a bérlők egy részét idén is lakásvásárlásra ösztönözheti, emellett a rövid távú lakáskiadás szigorítása is több kerületben napirendre került, miközben a fővárosban érvényes Airbnb-moratórium 2026 végéig mindenképpen kitart. Ennek hatására idén is inkább kínálati, mint keresleti piac lehet a jellemző.

Várhatóan tehát 2026 is egy izgalmas év lesz a hazai lakáspiac szempontjából, és az sem kizárt, hogy idén még tovább tud növekedni az adásvételek száma, főleg akkor, ha az árak tekintetében is megnyugszik kicsit a piac.