Ahol tudják, próbálják megfogni a rezsiköltségeket: őrülten rápörögtek a magyarok ezekre a termékekre

Az online shoppingolók is igyekeznek csökkenteni rezsiköltségeiket: az egyik aukciós portálon tíz leggyakoribb keresőkifejezésből öt kapcsolatba hozható a takarékoskodás valamely formájával. Tavaly ilyenkor bőven nem szerepeltek a top 10-ben, 2022. harmincadik hetében viszont rengetegen kerestek cserépkályhát, sparheltet, napelemet és elektromos rollert is az oldalon, míg a medencék és mobilklímák iránti érdeklődés visszaszorult.

A szokásos nyári slágerektől jócskán eltérő termékekre keresnek rá a Vaterán a látogatók: a rezsicsökkentés megváltozásának július 13-i bejelentését követő napokban a cserépkályha és a sparhelt szavak kerültek a 10 leggyakrabban beírt keresőkulcsszó közé. Azt követően, hogy a kormány július 21-én az augusztus 1-jével hatályba lépő változások konkrétumait is ismertette, tovább bővült a rezsicsökkentéssel kapcsolatba hozható keresések aránya a top 10-ben.

Top 10 keresés a Vatera.hu oldalon 2021. 30. hetében:

kerékpár Lego Matchbox Schenk (játékfigura-márka) Moletti (ruhák) gombfoci Parkside (barkácseszközök) airsoft (sport-légfegyver) forma-1 jegy medence

Top 10 keresés a Vatera.hu oldalon 2022. 30. hetében:

kerékpár sparhelt Matchbox napelem cserépkályha Lego gombfoci elektromos roller kanapé forma-1 jegy

Ahogy az a fenti toplistán is jól látszik, a tíz leggyakrabban begépelt keresőkulcsszóból öt valamilyen módon a háztartások költségeinek csökkentéséhez kapcsolható. A sparhelt, a cserépkályha és a napelem egyértelműen kapcsolódik a rezsicsökkentés témájához, de vélhetően sokan a gépkocsi kiváltása céljából keresnek elektromos rollerre, mivel ez a kifejezés sem tavaly ilyenkor, sem az előző héten nem volt benne a top 10-ben.

A kerékpár nyáron örök slágerterméknek számít a Vaterán, a biciklik a tavalyi év azonos időszakában is vezették a keresések listáját, pedig akkor még híre sem volt az energiaárak emelkedésének. Az autókhoz hasonlóan kerékpárból is sokan keresnek használt példányt, hogy pénzt takarítsanak meg, így nem meglepő, hogy ez a termékkategória is jól fogy az online piactéren.

A Lego, a Matchbox és a gombfoci ugyancsak szinte minden héten benne van a legnépszerűbb keresések közt: az építőjátékot szülők és gyűjtők, a játékautókat főként gyűjtők keresik, de jó ideje reneszánszát éli a gombfoci, havi szinten több száz készlet talál gazdára az online piactéren. A szektorlabda-szettek közül hatvanas és hetvenes években gyártott, a fővárosi klubok (FTC, Dózsa, MTK, Honvéd) játékosainak neveit tartalmazó csapatok a legnépszerűbbek.