Megszólalt a Media Markt: a chiphiány még mindig durva, van termék, amire 1 évet kell várni

"Arra számítunk, hogy a műszaki kiskereskedelemben 3-5 év múlva Európához hasonlóan az online részarány megközelíti a 40-50 százalékot" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Bombera Zsolt. A szakemberrel többek között beszélgettünk a pandémia okozta ellátási nehézségekről, az online értékesítés hazai térhódításáról, de arról is, milyen műszaki termékek sínylették meg leginkább az orosz-ukrán háborút.

Pénzcentrum: A klasszikusan bolti elektronikai értékesítésből érkező MediaMarkt hogyan kezeli mostanra az online értékesítési felületét? Mikor indult el a webshop Magyarországon, mik voltak a kezdeti nehézségek, mekkora volt a szkepticizmus ezzel kapcsolatban, hová jutottak el mostanra?

Bombera Zsolt: Nekünk mindig az a legfontosabb, hogy ügyfeleink a számukra legkényelmesebb és legmegfelelőbb módon vásárolhassanak. Régen ehhez az offline értékesítésnek kellett mindent megteremtenie, ma már a gyorsaság és a kényelem miatt hasít ki egyre nagyobb szeletet a tortából az online csatorna, valamint az általunk is alkalmazott, omnichannel modell. A webáruházunk 2013 áprilisában indult el, azóta is tudatosan fejlesztjük az omnichannel adta lehetőségek legnagyobb mértékű kiaknázása érdekében. Ha visszagondolok az indulásra, a kezdetekben talán a két csatorna közötti átjárás lehetőségét kellett jobban ismertetni, majd a visszajelzések alapján tovább fejleszteni. A műszaki cikkek online kiskereskedelme akkor már meglehetősen erős volt Magyarországon, stabil, tapasztalt szereplőkkel a piacon, de számos, korábban leginkább hagyományos bolti értékesítésről ismert kereskedő, vagy éppen gyártó indította el webáruházát ebben az időszakban, amihez a vásárlóknak is hozzá kellett szokniuk.

Más országokban nem feltétlenül annyira sikeres az úgynevezett omnichannel értékesítés, mint Magyarországon. Nálunk viszont egyértelműen ez tűnik most a nyerőnek, miért van ez, hogyan alakult ki a bolti és webshop értékesítés hatékony fúziója?

Az omnichannel modellre szerintem alapvetően jelentős a vásárlói igény, inkább a piac érettsége határozza meg a csatornák közötti súly mértékét. Mi itt a saját piacunkon azt látjuk, hogy a vásárlóink túlnyomó többsége továbbra is igényli a személyes jelenlétet a vásárlásaik, valamint a szükséges tanácsadás lebonyolításához, függetlenül a COVID vásárlói szokásokra gyakorolt permanens hatásától. Azt is fontos hozzátenni, hogy itthon koránt sem volt olyan mértékű ingadozás az értékésítési csatornák között, mint amit Nyugat-Európában láthattunk a drasztikus lezárási intézkedések hatására. A járványhelyzet alatt pedig az derült ki, hogy a vásárlók elvárják az omnichannel szemléletet: azonnal visszatértek a boltokba ahogy lehetett, megoldásokat kerestek, segítséget kértek, ami azt a felismerést is megerősítette, hogy erősíteni kell a tudás- és szolgáltatástranszfert az online és az offline között. Ami az offline-ban kényelmet nyújtott, az nálunk gyorsított ütemben jelent meg az online-ban, és fordítva is.

A chiphiány keményen megrángatta, és még rángatja most is az elektronikai ipart, hogyan csapódott le a koronavírus okozta válság az MM-nél, mik voltak a legnagyobb nehézségek, milyen választ tudtak erre adni?

Igen, ez így van, az elmúlt két évben az kétségtelen, hogy az elektronikai ipar és ennek hatására a kereskedők is nehéz helyzetbe kerültek. Egyrészről az ellátási lánc sérült, másrészről a chip- és általánosságban az alapanyaghiány, az idei évben pedig az ukrán-orosz helyzet is nehezítette a vásárlói igények kiszolgálását. Azt látjuk most, hogy gyártók logisztikai nehézségei lassan, de megoldódni látszanak, több partnerünk kénytelen volt termékbevezetéseket elhalasztani. Az alapanyaghiányt sok esetben a gyártás máshova helyezésével – ahova egyszerűbb és hatékonyabb volt alapanyagot szállítani – oldották meg, valamint jellemző, hogy a korábbi, Ázsiában felépített gyártósorokat Európába költöztették vállalva a drágább, de gyorsabb gyártást.

A chiphiány továbbra is erősen érződik a piacon, főleg az audio termékek esetében, nem ritka, hogy egy éves várakozási időszakot ígérnek a gyártók, a rendelések leadását követően.A COVID betörése miatti home office előtérbe került, ami miatt pedig nyomtatókból, webkamerákból és általánosságban, IT eszközökből keletkezett hiány, a kiemelkedő kereslet lefutását követően mostanra többé-kevésbé helyreállt a termékek rendelkezésre állása.

Az ukrán-orosz helyzet elsősorban a háztartási nagygép-gyártást érintette (sok márka gyártott ukrán, valamint orosz területeken), ebben az esteben a megoldást a gyártókapacitások más országba való költöztetése jelentette.

Ha körbe nézünk a piacon, az eMAG Magyarországon is abszolút piacvezető, úgy, hogy még ők is távol vannak attól az Amazontól, ami az USA-ban már az online értékesítés 50 százalékát magának tudhatja. Magyarországon mennyire lehet sikeres a közeljövőben egy olyan modell, ami marad a csak elektronikai cikkek piacán, nem bővíti mindenféle cikkre a szortimentjét? Az MM hogyan áll ehhez a kérdéshez?

Nézd, a MediaMarkt alapvetőn a szakértő szerepének köszönhetően vált sikeressé az elektronikai termékek piacán, és továbbra is az a célkitűzésünk, hogy a műszaki kereskedelemben a maximumot, a legkomplexebb megoldásokat, végső soron élményt nyújtsunk vevőiknek. Mi is folyamatosan kísérletezünk új kategóriák bevezetésével az online shopban, ahol sokkal könnyebben és kisebb kockázattal tudjuk ezen területek potenciálját tesztelni, így ami itt működőképes, azt sok esetben kiterjesztjük offline térbe is.

A marketplace modell természetesen minket is érdekel, Európában már elkezdtük bevezetni, de a legnagyobb fókuszt továbbra is műszaki cikkekre helyezzük.

Az online vásárlás Magyarországon is dinamikusan fejlődik, de még mindig az egész tortának csak egy kis szeletét hasítja ki, mire számíthatunk a jövőben, milyen prognózisok vannak erre nézve?

A mi szegmensünkben azért nem olyan kicsi már az a torta, és az online elérés fejlődése folyamatos volt az elmúlt években itthon is. Kifejezetten a pandémia beköszöntével ugrott meg az online vásárlások aránya, ami azóta visszarendeződni látszik az ezt megelőző időszak növekedési számaihoz. Arra számítunk, hogy a műszaki kiskereskedelemben 3-5 év múlva Európához hasonlóan ez a részarány megközelíti a 40-50 százalékot.

Mennyire okoz szállítási problémákat a megnövekedett online forgalom? A webshopok Achilles-sarka lehet, hogy a futárcégek tudják-e biztosítani a kellő számú futárt, minőségi kiszolgálást. Vannak fennakadások az MM-nél, hány futárcéggel dolgoznak együtt?

Erre azt tudom mondani, hogy futárcégeinkkel olyan megállapodásaink vannak, amik alapján, amennyiben előre jelzünk forgalmi növekedést, akkor tudják biztosítani mögé a kapacitást, ezért nem okoz szállítási problémákat a megnövekedett mennyiség sem. Természetesen a kiemelt időszakokban (elsősorban október második felétől karácsonyig) alapból egy megemelt kapacitást kötünk le és töltünk meg, de ezen időszakon kívül is gyorsan tudunk reagálni egy esetleges forgalmi növekedésre. Nagyon jó példa erre a Covid, amikor hirtelen hatalmas plusz mennyiség terelődött az online irányába, amit gyorsan sikerült lekezelnünk.

Hogyan alakultak az MM értékesítési számai, bevételei az elmúlt években, milyen tendenciákat lehet megfigyelni? Hogyan viszonyul egymáshoz az offline/online értékesítés?

A Media Markt Magyarország forgalmi számai a COVID előtti időszakban és azóta is folyamatosan felfele ívelő pályán vannak: sikerült növelni a piaci részesedésünket, árbevételben is folyamatosan növekedtünk, és ebben nagyon jelentős szerepe van a fizikai áruházaknak is. A vírus betörését követően az online üzletág hatalmas forgalmi növekedése pótolta a lezárások miatt zárva tartott áruházak forgalmait, a 2021-es évben pedig az offline értékesítés növelte a cég bevételeit, függetlenül attól, hogy az online már nem volt képes a járvány elején érezhető növekedésre – ettől függetlenül nem érzékelünk nagy ingadozásokat, hónapról-hónapra mind a megelőző év, mind pedig az aktuális évre tervezett számainkat elértük, illetve sokszor túlteljesítettük.

Mik a legnépszerűbb termékeik?

Időszaktól függ a legkeresettebb termékek köre, tavasszal a szépségápolás és a háztartási gépek a népszerűek, nyár elején a barkács és kertápolás, ősszel az iskolakezdés miatt elsősorban az IT eszközöké a főszerep, míg a téli ünnepeket megelőző időszakban a szórakoztató elektronika, TV és játékkonzolok a legkeresettebb termékek.

Egy kicsit a bolti számokról: Mennyire érzi az MM az egyre jobban feszítő munkaerőhiányt? Hogyan hat ez a bérekre? Az elszálló inflációval hogyan tudnak dolgozni? Illetve a kormány különadója mennyire érinti a vállalatot, kell-e változtatni az idei és jövő év stratégiáján?

Abszolút érezzük, a bérek folyamatosan emelkednek, de nekünk mindig az aktuális munkaerőpiac diktál, ennek kell megfelelnünk. A különadó természetesen érinti a vállalatot, de az elmúlt évek hatékonysági fejlesztései miatt reményeink szerint meg tudjuk őrizni a nyereségességünket a következő években is, ami nagyon fontos ahhoz, hogy továbbra is jelentős munkaadóként tudjunk megmaradni a piacon.

Márciusi hír, hogy az MM (és az Euronics is) újra a GVH látóterébe került, a már tipikusnak mondható, egyelőre vélelmezett akciótartási megtévesztéssel. Ez Magyarországon gyakorlatilag minden elektronikai boltnál rendszeresen előkerül, miért történik meg rendszeresen ez az anomália? A májusi törvényváltozás mennyire húzza ki ennek a magatartásnak a méregfogát?

Szándékosan soha nem éltünk vissza marketingfogásként akciókkal, azonban olyan komplex rendszerekkel dolgozunk, ahol kollégáim többtízezer cikkszámmal dolgoznak egy időben, és sajnos néha előfordulnak emberi, vagy gépi hibák. Az új Omnibusz szabályozásnak pedig alapvetően örölünk, mert abban bízunk, hogy tisztességesebb kereskedői magatartást fog eredményezni a piacon, aminek abszolút célunk volt megfelelni eddig is.

Szintén friss hír, hogy az MM osztrák üzleteiben bitcoin automatákat telepít, Magyarországon várható hasonló akció, vagy itthon azért ehhez képest elmaradásban vagyunk? Milyen innovációkra készülhetnek a magyar vásárlók?

Mivel elég széles a célközönségünk, ezért a fizetési módoknál mindig a legáltalánosabban elfogadott innovatív technológiákat alkalmazzuk. Magyarországon a bitcoin a kiskereskedelemben egyelőre kimutathatatlan, mint fizetőeszköz, így a közeljövőben nem készülünk ilyen bevezetésre. Folyamatosan nyomon követjük az újonnan életbe lépő szabályozásokat, ahogyan fejlődik itthon ez a piac, és a legújabb trendeknek megfelelően mi is alkalmazkodunk, ha azt a piac megkívánja.

Az előrejelzések azt mutatják a chiphiány 2024-ig velünk maradnak, itt a háború is a szomszédban, illetve az ellátási láncok továbbra is szenvednek. Milyen kilátásai vannak az elektronikai iparnak az elkövetkező években, milyen nehézségekre/kihívásokra készül az MM?

Ha az üzleti tervezést nézzük, ma már, és az általad említett hatásokat figyelembevéve is, muszáj több idősíkban gondolkodni, előre számolni a lehető legtöbb forgatókönyvvel, és ezek lehetséges kimenetelével, az üzletre gyakorolt hatásaival.

A kereskedőknek az elkövetkező években így kell gondolkodniuk, és gyorsan adaptálódniuk, ha helyzet van, hogy ne a fogyasztó szenvedje meg a kárát, mert ha ez így van, mi is süllyedünk. Nekünk és az összes partnerünknek, beszállítónknak együtt kell működnünk ebben.

