Dől az import: így hozzák be a rengeteg kínai fokhagymát Magyarországra az EU-n keresztül

Kisebb területen, mindössze 778 hektáron termesztenek idén fokhagymát a magyar gazdák, mint tavaly, a csökkenő tendencia pedig évek óta jellemző a hazai termőterületre - tájékoztatta az Agrárszektort a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az Agrárszektort. Hozzátették, a hazai termelés nem fedezi teljes egészében az itthoni fokhagymafogyasztást, tavaly közel 2300 tonna árut importáltunk döntően Spanyolországból, Olaszországból, valamint Hollandiából

A beadott területalapú támogatások szerint tavaszi és az őszi fokhagymát összesen 778 hektáron termesztenek 2022-ben Magyarországon, ami minimális csökkenést jelent a tavalyi 796 hektárhoz képest - tudta meg lap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától. Kiemelték, az elmúlt években évről évre egyre kisebb a hazai termőterület, az idei évben azonban általánosságban elmondható minden mezőgazdasági termékre, hogy a termelési költségek növekedése és az orosz-ukrán háború okozta bizonytalanság hatással van a termelésre, ezáltal sokan kisebb felületen termesztenek.

Magyarországon továbbra is Csongrád-Csanád megyében folyik a legnagyobb területen, mintegy 637 hektáron a fokhagymatermesztés. Évente körülbelül 7000 tonna fokhagymát takarítanak be hazánkba, ugyanakkor ez az adott évi területtel és évjárat függvényében mindig változhat kissé. A KSH adatai szerint a termés 5,2-7,9 ezer tonna között alakult az elmúlt tíz évben, 2020-ban 768 hektárról 5212 tonna fokhagymát takarítottak be, ez 27 százalékkal volt kevesebb, mint 2019-ben. A hazai termelés nem fedezi teljes egészében az itthoni fogyasztást,

2021-ben például 2269 tonna fokhagymát importált hazánk, a külkereskedelmi adatok szerint Spanyolországból, Olaszországból, valamint Hollandiából érkezik hozzánk a legtöbb fokhagyma, de emellett találkozni lehet román, osztrák, francia és török áruval is.

2020-ban például 1,45 ezer tonna volt a behozatal, Spanyolországból 68 százalékkal (406 tonna), Hollandiából pedig 106 százalékkal több (415,9 tonna) fokhagyma érkezett, míg az olaszországi beszállítás 7 százalékkal 347,7 tonnára csökkent.

Habár kínai fokhagymával találkozhatunk az üzletekben, a külkereskedelmi adatoknál nem látható, mekkora az Kínából importált mennyiség. Ennek oka, hogy az adatsorok az exportőr országot tüntetik fel, aki behozza a terméket a nem EU-s országból. A külkereskedelmi adatok alapján nem olcsóbb a hazánkba behozott fokhagyma. A havi bontások alapján változó, hogy melyik országból mikor hoznak be nagyobb mennyiséget, de az talán elmondható, hogy több fokhagyma érkezik be a téli hónapokban, mikor vélhetően már fogynak a hazai készletek

- ismertette az Agrárkamara.

Hogyha azt számoljuk, hogy 2020-ban Magyarországon 768 hektárról 5212 tonna fokhagymát takarítottak be, és ugyanebben az évben 1,45 ezer tonna volt az import: Spanyolországból 406 tonna, Hollandiából 415,9 tonna, Olaszországból 347,7 tonna, azt is érdemes megnézni, hol mekkora a termelés. Az Eurostat adatai szerint ugyanis amíg hazánkban nagyjából 770 hektáron termesztettek fokhagymát 2021-ben, Spanyolországban 29 830 hektáron (38,7-szerese a magyar termőterületnek), Olaszországban 3410 hektáron (4,4-szeres), addig Hollandiában nagyjából 160 hektáron folyik a termelés. Tehát a holland termőterület feltűnően kisebb ahhoz a mennyiséghez képest, amit hozzán importálnak.