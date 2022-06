Elképesztő újítást vezet be a hazai boltlánc: a vásárláshoz már a kocsiból ki sem kell szállni

A Velencei-tó és a Balaton környékén 16 SPAR-áruház várja a vásárlókat, esetenként hosszabb nyitvatartással, emellett egyre több helyen elérhető az online kiszállítási és Drive-In lehetősége is, akár aznapi átvétellel.

„A vásárlók ugyanazt a minőséget és szolgáltatási színvonalat várják el a nyaralás közben is, mint amit a mindennapos bevásárlásuk során megszoktak. (...) Akár helyben vásárolva, vagy előzetes rendelés után az áruházak Drive-In átvételi pontjainál, illetve a házhoz szállítás előnyeit élvezve - a közkedvelt üdülőhelyek térségében is teljes körűen kiszolgáljuk vevőink igényeit, akik ebben az időszakban a megszokott, állandó kínálatunk mellett a szezonális termékekkel is találkozhatnak üzleteink polcain" – mondta Maczelka Márk, az élelmiszerlánc kommunikációs vezetője, hozzátéve, hogy egyes kijelölt áruházak rugalmas, hosszabb nyitvatartása a nyaralási szezonban.

A legnagyobb forgalmú turisztikai szezonban a Balaton partján 12, míg a Velencei-tó környékén 4 SPAR, illetve INTERSPAR áruház áll a vevők rendelkezésére, akik Keszthelyen, Tapolcán, Balatonfüreden, Veszprémben és Szántódón a kényelmes Drive-In áruházi átvétel lehetőségével is élhetnek. Az online shopos vásárlók az „Áruházi átvétel” lehetőséget választva a legördülő menüben találják meg az átvételi helyszíneket: az összeállított csomagokat az áruházak oldalánál kijelölt parkolóhelyeken tudják átvenni, ahol információs táblák nyújtanak útba igazítást.

Május közepétől pedig elindult a SPAR Online shop kiszállítási szolgáltatása a székesfehérvári üzletből Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi, Veszprém, Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonvilágos, Siófok, Zamárdi, valamint Pákozd, Sukoró, Velence és Gárdony részvételével.