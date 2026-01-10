Az elmúlt hónapokban az USA Grönland iránti érdeklődése NATO-válsággá szélesedett.
Magyarok tömegei szedik így a vitaminokat, étrend-kiegészítőket: ezt a dolgot nagyon benézik, súlyos árat fizetnek
A táplálékkiegészítők túlzott fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat, ezért szakértők szerint fontos a megfelelő adagolás és a minőségi termékek kiválasztása.
Az Egyesült Államokban több mint 100 000 táplálékkiegészítő kapható, és fogyasztásuk folyamatosan növekszik. Dr. Pieter Cohen, a Harvard Orvosi Egyetem docense szerint gyakori tévhit, hogy ezek a termékek teljesen biztonságosak, holott a túlzott tápanyagbevitel egészségügyi problémákat okozhat.
Dr. Denise Millstine, a Mayo Klinika integrált orvoslási igazgatója a The Guardian kérdésére elmondta: ideális esetben a szükséges tápanyagokat az étrendünkből kellene biztosítani, de ez nem mindig lehetséges. A piacon található termékek sokfélesége és a címkézés pontatlansága megnehezíti a fogyasztók számára a megfelelő választást.
Az Egyesült Államokban korlátozott a kormányzati felügyelet a vitaminok és táplálékkiegészítők felett. Az FDA nem hagyja jóvá ezeket a termékeket forgalomba hozataluk előtt. A címkén feltüntetett információk pontosságát csak a Nemzeti Közegészségügyi Alapítvány (NSF) vagy az Egyesült Államok Gyógyszerkönyve (USP) tanúsítványa garantálhatja.
A szakértők szerint új táplálékkiegészítő szedése előtt mindenképpen konzultálni kell egészségügyi szakemberrel, mivel ezek kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel vagy más kiegészítőkkel, és befolyásolhatják a vérvizsgálati eredményeket is.
A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk. Egyes készítmények a megállapított felső határértéknél magasabb mennyiségben tartalmaznak vitaminokat és ásványi anyagokat, ami túlzott tápanyagbevitelhez vezethet.
A D-vitamin túlzott fogyasztása mérgező lehet, okozhat hányingert, hányást és fokozott vizeletürítést. Rendkívül magas szintje veseelégtelenséggel, szabálytalan szívveréssel és halállal is összefüggésbe hozható. A 19-70 év közötti felnőttek számára az ajánlott napi bevitel 15 mikrogramm (600 NE), a felső határérték pedig 100 mikrogramm (4000 NE).
Az omega-3 zsírsavak magas dózisban növelhetik a vérzés és a stroke kockázatát. Az FDA javaslata szerint a táplálékkiegészítőkből származó DHA és EPA kombinált napi bevitele ne haladja meg az 5 grammot.
A kalcium esetében a felnőttek számára általában 1000-1200 mg napi bevitel ajánlott, alkalmanként legfeljebb 500 mg-os adagokban. A túl sok kalcium veseköveket okozhat, és egyes kutatások szerint növelheti a szívbetegségek kockázatát, különösen a menopauza utáni nőknél.
A C-vitamin túlzott fogyasztása emésztőrendszeri problémákhoz vezethet, a napi 2000 mg-nál nagyobb adagok gyomorfájdalmat, hasmenést és veseköveket okozhatnak. Millstine napi 500-1000 mg bevitelt javasol.
A B12-vitamin esetében a legtöbb felnőtt számára napi 2,4 mikrogramm az ajánlott mennyiség. Bár ritka, a túlzott B12-bevitel szorongással, izgatottsággal, kipirulással és fejfájással járhat.
A magnézium kiegészítők különböző formákban kaphatók, és a felnőttek számára általában napi 300-400 mg az ajánlott mennyiség. A kiegészítőkből és gyógyszerekből származó magnézium felső határértéke 350 mg. A magas dózisok hányingert, hasi görcsöket és hasmenést okozhatnak.
A probiotikumok, kreatin és kollagén peptidek esetében nincs hivatalos ajánlás az egészséges egyének számára. A szakértők szerint érdemes dietetikussal konzultálni a megfelelő törzs és adagolás meghatározásához, illetve a kreatin esetében napi 4-5 gramm fogyasztása javasolt.
A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
A hideg évszakokban sokak hangulata mélypontra kerül – a pszichológus elárulta, mi zajlik ilyenkor a szervezetben.
Összeszedtünk néhány olyan életmódtanácsot, amit jobb nem megfogadni.
Jó, ha az ünnepeket követő napokban kímélő ételek kerülnek az asztalra, ehhez adunk néhány tippet.