Felismerhetetlen nő gyógyszert szed, sok tablettát iszik, kezében egy csomó pirula. Tele a tenyere vitaminokkal és ásványi anyagokkal, hogy igyon. Egészségügyi koncepció. Fentről, közelről. Otthon.
Egészség

Magyarok tömegei szedik így a vitaminokat, étrend-kiegészítőket: ezt a dolgot nagyon benézik, súlyos árat fizetnek

Pénzcentrum
2026. január 10. 15:03

A táplálékkiegészítők túlzott fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat, ezért szakértők szerint fontos a megfelelő adagolás és a minőségi termékek kiválasztása.

Az Egyesült Államokban több mint 100 000 táplálékkiegészítő kapható, és fogyasztásuk folyamatosan növekszik. Dr. Pieter Cohen, a Harvard Orvosi Egyetem docense szerint gyakori tévhit, hogy ezek a termékek teljesen biztonságosak, holott a túlzott tápanyagbevitel egészségügyi problémákat okozhat.

Dr. Denise Millstine, a Mayo Klinika integrált orvoslási igazgatója a The Guardian kérdésére elmondta: ideális esetben a szükséges tápanyagokat az étrendünkből kellene biztosítani, de ez nem mindig lehetséges. A piacon található termékek sokfélesége és a címkézés pontatlansága megnehezíti a fogyasztók számára a megfelelő választást.

Az Egyesült Államokban korlátozott a kormányzati felügyelet a vitaminok és táplálékkiegészítők felett. Az FDA nem hagyja jóvá ezeket a termékeket forgalomba hozataluk előtt. A címkén feltüntetett információk pontosságát csak a Nemzeti Közegészségügyi Alapítvány (NSF) vagy az Egyesült Államok Gyógyszerkönyve (USP) tanúsítványa garantálhatja.

A szakértők szerint új táplálékkiegészítő szedése előtt mindenképpen konzultálni kell egészségügyi szakemberrel, mivel ezek kölcsönhatásba léphetnek gyógyszerekkel vagy más kiegészítőkkel, és befolyásolhatják a vérvizsgálati eredményeket is.

A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk. Egyes készítmények a megállapított felső határértéknél magasabb mennyiségben tartalmaznak vitaminokat és ásványi anyagokat, ami túlzott tápanyagbevitelhez vezethet.

A D-vitamin túlzott fogyasztása mérgező lehet, okozhat hányingert, hányást és fokozott vizeletürítést. Rendkívül magas szintje veseelégtelenséggel, szabálytalan szívveréssel és halállal is összefüggésbe hozható. A 19-70 év közötti felnőttek számára az ajánlott napi bevitel 15 mikrogramm (600 NE), a felső határérték pedig 100 mikrogramm (4000 NE).

Az omega-3 zsírsavak magas dózisban növelhetik a vérzés és a stroke kockázatát. Az FDA javaslata szerint a táplálékkiegészítőkből származó DHA és EPA kombinált napi bevitele ne haladja meg az 5 grammot.

A kalcium esetében a felnőttek számára általában 1000-1200 mg napi bevitel ajánlott, alkalmanként legfeljebb 500 mg-os adagokban. A túl sok kalcium veseköveket okozhat, és egyes kutatások szerint növelheti a szívbetegségek kockázatát, különösen a menopauza utáni nőknél.

A C-vitamin túlzott fogyasztása emésztőrendszeri problémákhoz vezethet, a napi 2000 mg-nál nagyobb adagok gyomorfájdalmat, hasmenést és veseköveket okozhatnak. Millstine napi 500-1000 mg bevitelt javasol.

A B12-vitamin esetében a legtöbb felnőtt számára napi 2,4 mikrogramm az ajánlott mennyiség. Bár ritka, a túlzott B12-bevitel szorongással, izgatottsággal, kipirulással és fejfájással járhat.

A magnézium kiegészítők különböző formákban kaphatók, és a felnőttek számára általában napi 300-400 mg az ajánlott mennyiség. A kiegészítőkből és gyógyszerekből származó magnézium felső határértéke 350 mg. A magas dózisok hányingert, hasi görcsöket és hasmenést okozhatnak.

A probiotikumok, kreatin és kollagén peptidek esetében nincs hivatalos ajánlás az egészséges egyének számára. A szakértők szerint érdemes dietetikussal konzultálni a megfelelő törzs és adagolás meghatározásához, illetve a kreatin esetében napi 4-5 gramm fogyasztása javasolt.
Címlapkép: Getty Images
