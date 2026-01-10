Bár családi kötelékei egyértelműek, Kai hangsúlyozta politikai semlegességét.
Amerikába emigrálásáról vallott a magyar rendező: ilyen munkát sikerült kint találnia
Szász János rendező négy év után először látogatott haza Magyarországra, miután családjával az Egyesült Államokba költözött. Egy interjúban beszélt az emigrációról, a rendőrségi eljárásról és jelenlegi amerikai életéről.
A Telex szúrta ki nemrég, hogy Szász János színházi és filmes rendező Veiszer Alindának adott interjújában elmondta, hogy bár az emigráció nehéz volt, családja szempontjából megérte az Amerikába költözés. A rendező most először tért vissza Magyarországra, de hazaköltözni nem terveznek.
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt, amit egy bangladesi ikerpárról készülő dokumentumfilm körüli konfliktus kapcsán tartottak nála. Az ügyészség három személy ellen emelt vádat, köztük Szász és akkori 14 éves fia ellen is.
A rendező szerint tavaly az egyik tanú fizetési meghagyást küldött budapesti címükre, annak ellenére, hogy köztudottan külföldön éltek. Miután senki nem vette át a dokumentumot, a Schadl és Társa értesítette őket, hogy jelentős összeget vontak le a számlájukról. Fellebbezésük után visszakapták a pénzt, de a jogi eljárás várhatóan még évekig elhúzódhat.
Szász János Amerikában félállásban drámatanárként dolgozik egy washingtoni magángimnáziumban. Rendezett egy sikeres előadást az Angyalok Amerikában című drámából, amit rangos díjakra jelöltek, de a szerző, Tony Kushner miatt nem tudta New Yorkban is bemutatni. Elmondása szerint a siker ellenére nem nyíltak meg előtte kapuk Amerikában.
