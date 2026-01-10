2026. január 10. szombat Melánia
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üres színház piros székek és egy színházi társulat egy próba ülés defókuszált háttérben
Szórakozás

Amerikába emigrálásáról vallott a magyar rendező: ilyen munkát sikerült kint találnia

Pénzcentrum
2026. január 10. 14:15

Szász János rendező négy év után először látogatott haza Magyarországra, miután családjával az Egyesült Államokba költözött. Egy interjúban beszélt az emigrációról, a rendőrségi eljárásról és jelenlegi amerikai életéről.

A Telex szúrta ki nemrég, hogy Szász János színházi és filmes rendező Veiszer Alindának adott interjújában elmondta, hogy bár az emigráció nehéz volt, családja szempontjából megérte az Amerikába költözés. A rendező most először tért vissza Magyarországra, de hazaköltözni nem terveznek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt, amit egy bangladesi ikerpárról készülő dokumentumfilm körüli konfliktus kapcsán tartottak nála. Az ügyészség három személy ellen emelt vádat, köztük Szász és akkori 14 éves fia ellen is.

A rendező szerint tavaly az egyik tanú fizetési meghagyást küldött budapesti címükre, annak ellenére, hogy köztudottan külföldön éltek. Miután senki nem vette át a dokumentumot, a Schadl és Társa értesítette őket, hogy jelentős összeget vontak le a számlájukról. Fellebbezésük után visszakapták a pénzt, de a jogi eljárás várhatóan még évekig elhúzódhat.

Szász János Amerikában félállásban drámatanárként dolgozik egy washingtoni magángimnáziumban. Rendezett egy sikeres előadást az Angyalok Amerikában című drámából, amit rangos díjakra jelöltek, de a szerző, Tony Kushner miatt nem tudta New Yorkban is bemutatni. Elmondása szerint a siker ellenére nem nyíltak meg előtte kapuk Amerikában.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #magyarország #külföld #interjú #kivándorlás #film #szórakozás #ügyészség #jog #színház #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Tarr Béla

Meghalt Tarr Béla

Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.

FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:31
14:15
14:02
13:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 10.
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 10.
Így takaríthatsz meg 2026-ban átlagfizuból is több tízezret, mutatjuk a csodatrükköt
2026. január 9.
Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá
2026. január 9.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
NAPTÁR
Tovább
2026. január 10. szombat
Melánia
2. hét
Január 10.
A magyarországi német önkormányzatok napja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
2 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
2 hete
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 10. 14:45
Gigantikus tüntetések zajlanak ezen a helyen: az egész ország lángol, a hatóságok az internetet is lekapcsolták
Pénzcentrum  |  2026. január 10. 14:02
Óriási változás jön hamarosan minden európai repülőtéren: ennek egy utas sem fog örülni
Agrárszektor  |  2026. január 10. 14:04
Olyan súlyos a helyzet a magyar tejágazatban, hogy telepbezárások is jöhetnek