Filléres kedvencüktől búcsúzhatnak az Auchan vásárlói: mától eltűnik az üzletekből

A mai napon búcsút int az Auchan a súlyosan környezetszennyező műanyagzacskóknak, amibe eddig a zöldséget, gyümölcsöt és a péksüteményt pakoltuk a leméréshez és a hazaszállításhoz. A gurigáról letéphető nejlonok helyett különböző környezetbarát csomagolóeszközökbe tehetjük a kiválasztott termékeket, amivel évi 172 tonna műanyaghulladéktól kíméljük meg a környezetünket.

Az Auchan vásárlói eddig is választhattak nejlon helyett környezetbarát csomagolóeszközöket, az újdonság az, hogy mától csak ezek maradnak forgalomban. A zöldséget és gyümölcsöt környezetbarát zacskóban, hat termék tárolására is alkalmas zöldség-gyümölcs táskában, illetve mosható, praktikusan összetekerhető ReTasakokban vihetjük haza. A péksüteményekhez pedig biopamut zsákokat használhatunk, amelyek otthoni tárolásra is alkalmasak. Ezeket szintén ki lehet mosni, és egy következő alkalommal újra fel lehet használni a vásárlásnál. A textilzsákon kívül egyszer használatos, ám teljes egészében újrahasznosítható, illetve lebomló, 100%-ban papírból készült zacskóba is tehetjük a pékárut. Miután a megvásárolható tasakokat jórészét többször is használhatjuk, ezeket érdemes mindig magunknál tartani, de természetesen arra is van lehetőség, hogy a megvásárolt termékeket a saját csomagolóeszközünkben vigyük haza.

Azért szüntetik meg elsőként a nejlonzacskókat, hogy előmozdítsa a környezettudatos vásárlási szokások kialakulását és mérsékelje a háztartásokban keletkező műanyaghulladék mennyiségét, amivel számításaik szerint a vállalat évi 172 tonnát tud megspórolni. A műanyagzacskó azért is rendkívül káros, mert pár órás használat után a természetbe kerülve 200 év alatt bomlik le, az újrahasznosítása pedig jelenleg igen korlátozott, legfeljebb 30%. A megoldás tehát egyértelműen az, ha nem kerül forgalomba.

Ezt erősítette meg az a vizsgálat is, amit a ZeroKarbon végzett. Ők azt számították ki, hogy a 172 tonna műanyagnak mennyi a karbonlábnyoma. Az eredmény 328.31 t CO2 e-kibocsátás lett, ami így talán nem sokat mond, de úgy már igen, hogy ezt a mennyiséget egy év alatt körülbelül 16500 kifejlett fa képes elnyelni, melyhez a legmegengedőbb becslések szerint is 16.5 hektár területre van szükség. Nem szabad elfelejteni, hogy amennyiben ma ültetnénk el ezt a 16500 fát, akkor — fafajtól és növekedési jellemzőktől függően — a facsemetéknek legalább 15-25 évre lenne szüksége ahhoz, hogy elérjék azt a kort, melyben egy év alatt képesek a fent említett szén-dioxid mennyiséget megkötni.

Innentől kezdve az üzletlánctól már nem kerülhetnek ki a műanyagzacskók, hiszen nemcsak az áruházakban következik be a változás, hanem az online kiszállításoknál is. Azért, hogy a már természetben eldobott rollbagektől és egyéb hulladékoktól is megtisztítsák az áruházak környezetét, a vállalat a munkatársai számára szemétszedési akciót hirdet, Ne menj el mellette! névvel.