Ennyibe kerül egy heti egészséges adag zöldség, gyümölcs: durván elszálltak az árak a boltokban

Magyarországon csupán a lakosság 8,2 százaléka eszik naponta annyi zöldséget és gyümölcsöt, mint amennyit a WHO ajánlj. Ezzel az aránnyal bőven Európa hátsó fertályán vagyunk, pedig ha utána számolunk a dolgoknak, nem is kellene annyira vérmesen sokat fizetni azért, hogy teljesíthessük ezt az ajánlást. A Pénzcentrumon most az modelleztük a magyarok kedvenc zöldségeivel és gyümölcseivel, hogy mennyibe kerülne egy átlagos magyarnak, ha naponta fogyasztana legalább 400 grammnyi zöldséget, gyümölcsöt.

Január elején, a Pénzcentrumon arról számoltunk be, hogy az Európai Bizottság statisztikái alapján a magyarok közül rendkívül kevesen vannak azok, akik napi szinten, az Egészségügyi Világszervezet által javasolt, legalább 5 adagnyi, avagy 400 gramm zöldséget/gyümölcsöt fogyasztanak naponta. Egészen pontosan a hazai lakosság mindössze 8,2 százaléka fogyasztott a WHO által javasolt (egészséges) mennyiségben, legalább 400 grammnyi zöldséget és gyümölcsöt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez a szám annyira kevés, hogy Európában a 31 vizsgált ország közül hátulról a 11. vagyunk, de az EU-27-es átlagtól is 4 százalékkal elmaradunk. Öröm az ürömben, hogy viszont a naponta legalább 80 grammnyi zöldséget/gyümölcsöt fogyasztók aránya hazánkban 55,5 százalékos, ami Európában a 13. legjobb. Igen ám, de az még így is meglehetősen messze van a WHO által javasolt szinttől. És hogy miért ennyire fontos az Egészségügyi Világszervezet útmutatása? A zöldségek és gyümölcsök megfelelő mennyiségben való fogyasztása a bennük rejlő, élettanilag hasznos tulajdonságaik, mint az ásványi anyag, vitamin, és rosttartalmuk miatt elengedhetetlen. Bizonyított ugyanis, hogy ezeknek hála fogyasztásuk csökkenti a cukorbetegség, a daganatos betegségek és a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Elképesztően megdrágultak a zöldségek/gyümölcsök A zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának fontossága tehát nem kérdéses, ahogy az sem, hogy a magyarok közül csak nagyon kevesen esznek legalább 400 grammnyit belőlük naponta. Igen ám, de ha például az árak is közrejátszanak a dologban, akkor valamelyest érthető, hogy a mostani viszontagságos, brutális inflációval tarkított időben, kevesebben, kevesebbet nyúlnak a zöldségek és gyümölcsök után a boltokban. De mégis, mennyibe kerülne az embernek heti, havi, éves szinten, ha betartaná a WHO által javasolt napi 400 grammos fogyasztási adagot? A Pénzcentrum ennek jár most utána, hivatalos, KSH-s statisztikák segítségével. Először is, mely zöldségeket és gyümölcsöket kedvelik a magyarok leginkább? Az egy főre jutó fogyasztási statisztikák alapján zöldségek közül egyértelműen a burgonya a magyarok legnagyobb kedvence. Ebből egy átlagos magyar 2020-ban mintegy 27,3 kilogrammot fogyasztott. A bökkenő a burgonyával csak az, hogy bár nyilvánvalóan zöldségről van szó, az egészségügyi statisztikák nem tartják számon „zöldségkén” lévén, hogy élettani hatásaiban annyira elmarad más termékektől, hogy így nem kerülhet be ezekbe a statisztikákba. De semmi vész, a magyarok ezen kívül kifejezetten kedvelik még a paradicsomot, a zöldpaprikát, a vöröshagymát, a sárgarépát/petrezselyemgyökeret is. Gyümölcsökben pedig az alma, a banán és a citrusfélék viszik a prímet. Mindezen adatok alapján, az egyszerű számolhatóságot szem előtt tartva, de azért némi változatosságot is belevéve a folyamatokba, úgy fogjuk kiszámolni, mennyibe kerülne egy átlagos magyarnak, a napi 400 grammnyi zöldség/gyümölcsfogyasztás, hogy egy napi adag (400g) zöldség/gyümölcskosár a hétköznapokon a következőket fogja tartalmazni: 100g paradicsom, 100g zöldpaprika, 100g alma, 100g banán;

egy napi adag (400g) zöldség/gyümölcskosár a hétvégén pedig: 200g narancs és 200g sárgarépa lesz (utóbbi esetében erősen gondolva a hétvégi húslevesre). A termékek árai alapjául pedig a KSH legfrissebb, hivatalos statisztikái alapján a 2021-es átlagárakat vesszük. Először azonban lássuk, miként alakultak a kosarunkban lévő zöldségek és gyümölcsök átlagárai 2019 és 2021 között: A statisztikákból kiderül, hogy a mögöttünk álló évek valóban súlyos nyomott hagytak a legnépszerűbb magyar zöldségek és gyümölcsök árcéduláin. Láthatjuk, hogy két év alatt az alma 51, a narancs 28, a paradicsom pedig 10 százalékkal lett átlagosan drágább. De azért a banán és a zöldpaprika átlagára is növekedett, a banáné 8, a zöldpaprikái 4 százalékkal. A lista egyedüli kakukktojása a sárgarépa, ami a jelenlegi brutális mértékű infláció ellenére még olcsóbb is lett 2021-re, mint volt 2019-ben. Érdemes megnézni egyébként, hogy egy kiló alma 2019-ben még átlagosan kevesebbe került (!), mint egy kiló sárgarépa. EZ IS ÉRDEKELHET Hajmeresztő az élelmiszerárak drágulása itthon: van, ami egy hónap alatt 26 százalékkal kerül többe Hatósági ár ide vagy oda, brutálisan kilőttek az élelmiszer-árak Magyarországon. Mennyibe kerülne a napi 400 grammnyi zöldség-, gyümölcsbevitel? Most hogy már látjuk a 2021-es átlagárakat, nincs is más dolgunk, mint a bevezetőben már bemutatott metodika alapján kiszámolni, mennyibe kerülne egy átlagos magyar számára a napi 400 grammnyi zöldség és gyümölcsfogyasztás. Ne feledjük, hétfőtől-péntekig 100-100-100-100 gramm paradicsom, paprika, alma és banán lesz, amit elfogyasztunk, hétvégén pedig 200-200 grammnyi narancs és sárgarépa. A Pénzcentrum számítása szerint, hétköznap, hogy a négy zöldségből és gyümölcsből megegyünk legalább 400 grammot, 259 forintunkba kerülne. Öt nap alatt tehát 1 295 forintot költenénk a finomságokra. A hétvégi fogyasztásunk ehhez képest úgy alakulna, hogy napi 185 forintunkba kerülne 200 gramm narancs és 200 gramm sárgarépa, ami azt jelenti, hogy a hétvégén összesen 372 forintot költenénk a csemegékre. Összességében tehát, számításaink szerint, a magyarok által legkedveltebb zöldségekből és gyümölcsökből összesen 1 667 forintjába kerülne egy átlagos embernek, hogy meglegyen a WHO által javasolt, napi legalább 400 grammnyi zöldség-, és gyümölcsfogyasztása. A táblázatból kiolvasható, hogy a WHO által javasolt zöldség-, és gyümölcsmennyiség heti ára, a Pénzcentrum kalkulációi alapján 1 667 forint lenne. Ennyiből tehát már fedezni lehetne azt a mennyiségű terméket, ami a világszervezet szerint szükséges a megfelelő egészséghez. Ez az összeg egyébként kevesebb, mint manapság egyetlen doboz cigaretta ára. Ez természetesen egy főre értendő összeg, ha a háztartásban például ketten vannak, akkor a zöldségre, gyümölcsre szánt költség már 3 334 forint lenne, míg 3 tag esetén már 5 001 forintra duzzadna ez az összeg, és így tovább. Megállapítható tehát, hogy havi (4 hét) szinten: 1 fős háztartás: 6 668 forintot költene;

2 fős háztartás: 13 336 forintot költene;

3 fős háztartás: 20 004 forintot költene;

4 fős háztartás: 26 672 forintot költene;

5 fős háztartás: 33 340 forintot költene zöldségre, gyümölcsre, ha betartaná a legalább 400 grammos ajánlást.

