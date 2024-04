Kiszivárgott: hihetetlen összeget keres évente a Tesco vezére

Ken Murphy, a Tesco vezérigazgatója idén rekordösszegű, 10 millió fontos (~4,6 milliárd forintos) fizetésre számíthat, ami egy alapfizetésből és teljesítményalapú juttatásokból áll össze. Mindeközben a cég jelentős nyereségnövekedést ért el az élelmiszerárak emelkedése és a megélhetési válság idején - jelentette a Retail Gazette.

Ken Murphy, a Tesco vezérigazgatója az idei évben 10 millió font összegű fizetést kap, ami kiemelkedően magas juttatásnak számít a szupermarketek vezetői között. Ez az összeg részben az alapfizetéséből, 1,4 millió fontból, valamint egy 8,7 millió font értékű teljesítményalapú juttatásból tevődik össze. Ez utóbbi több mint kétszerese a múlt évben kapott 4,4 millió fontnak.

A vezérigazgató kompenzációja tartalmaz egy éves bónuszt is, amely akár 3,6 millió fontot is elérhet, továbbá egy részvényalapú bónuszt is kap, melynek értéke jelenleg körülbelül 5,1 millió font. Ezeket a juttatásokat júniusban tervezik kifizetni.

Ez a jelentős fizetésnövekedés egy olyan időszakban történik, amikor az élelmiszerárak jelentős emelkedése tapasztalható és sok család küzd a megélhetési költségek növekedésével. A Tesco bejelentette, hogy adózás előtti nyeresége az elmúlt 12 hónap során - február 29-ig - több mint kétszeresére, 2,29 milliárd fontra nőtt az előző évben elért 882 millió fontról.

Murphy védelmébe vette a vállalat nyereségességét és hangsúlyozta az árak versenyképességét. Ezzel szemben a Unite szakszervezet kritikát fogalmazott meg, mondván a cég jelentős profitot realizál.

A vállalat arról is beszámolt, hogy 70 millió fontot fordítanak "köszönöm" kifizetésekre az áruházi dolgozóknak. Murphy szerint ez elismerése annak a kitűnő munkának, amit a vásárlókért végeznek. Egy átlagos teljes munkaidős dolgozó számára ez körülbelül 300 font (~137 ezer forint) extra juttatást jelent.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László