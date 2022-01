Hajmeresztő az élelmiszerárak drágulása itthon: van, ami egy hónap alatt 26 százalékkal kerül többe

Hatósági ár ide vagy oda, brutálisan kilőttek az élelmiszer-árak Magyarországon. Olyannyira, hogy a tavalyi év végére volt olyan élelmiszer, aminek az átlagára egyetlen hónap alatt 26 százalékkal emelkedett. Mutatjuk a történelmi csúcson lévő árvérengzés részleteit.

A KSH legfrissebb statisztikája szerint a vártakkal ellentétben nem csökkent az infláció 2021 decemberében. A most közzétett adatok szerint az éves, 2020 december – 2021 december között mért áremelkedés 7,4 százalékos volt. Azaz az infláció átlagos mértéke hajszálpontosan ugyannyi volt, mint novemberben.

Ahogy azonban az már megszokott, bőven akadtak olyan termékek is ez idő alatt, amiknek az ára ennek az értéknek a sokszorosával emelkedett. A Pénzcentrumon most annak jártunk utána, melyek voltak tavaly decemberben, az egy éves távlatban legjobban dráguló termékek/szolgáltatások. Ezen felül pedig megvizsgáltuk azt is, hogy egyetlen hónap leforgása alatt, azaz tavaly november és december között minek emelkedett legdrasztikusabban az ára.

Folytatódik az árhorror

2021 decemberében egyértelműen ki lehet osztani a legjobban dráguló termék címét, ami nem más, mint a frissen élelmiszerár-stop alá vont napraforgó-étolaj. Ennek a terméknek egy év alatt 28,7 százalékkal nőtt az ára. A második legjobban dráguló termék a szétnyitható konyhaasztal volt, ennek az átlagára 27,7 százalékkal emelkedett egy éves távlatba. A drágulási lista harmadik helyen ott szerepel a 95-ös autbenzin is, ami hatósági árassága ellenére, még a jelenlegi 472 forintos literenkénti átlagárával is 27,6 százalékos emelkedésen ment keresztül egy évvel korábbi árához képest.

Ahogy a statisztikán látjuk, a legjobban dráguló termékek között ott található még a tejes margarin, az akácméz, az uborka, a finomliszt, a rétesliszt, a kései burgonya, de még a műbőr női szandál is. Érdemes azt is megnézni, hogy míg a decemberben mért éves átlagos drágulás mértéke 7,4 százalék volt, addig a legjobban dráguló 10 termék közül mindegyik 23 százalék vagy afölötti mértékben emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a 10 legjobban dráguló termék drágulása több mint 3-szor akkora volt, mint az átlagos infláció mértéke.

A KSH hivatalos statisztikáiból ezen felül kiderült az is, hogy a 10 legjobban dráguló terméken felül még további négy olyat találni, aminek az ára átlagosan több mint 20 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakon belül, ezek a következők: gázolaj, olajtöltésű villamos radiátor, fehér kenyér, illetve a babakocsi.

Egy hónap alatt is durván emelkednek az árak

A jelenlegi inflációs helyzetben egy év rendkívül hosszú időszaknak tűnik, pláne abból a szempontból, hogy egy hónap alatt is brutális mértékben képesek drágulni a termékek. 2021 november és 2021 december között például az uborka kilós átlagára nem kevesebb, mint

26,1 százalékkal, 732 forintról 923 forintra ugrott!

De ugyancsak brutális dráguláson ment keresztül a zöldpaprika kilója is, aminek az átlagára 18 százalékkal emelkedett. Mindezeken felül több mint 9 százalékkal emelkedett a 2,8 százalékost UHT tej (ez is hatósági áras lesz februártól), a 20 százalékos tejföl, illetve a műanyag szemüveglencse is.

Ezzel azonban a listának koránt sincs vége, a 11 (a 10. helyen holtverseny van), egy hónap alatt legjobban dráguló termék közül ugyanis összesen 9 (!) termék élelmiszer. Így a top 10-es listán helyet kap a 1,5 százalékos ESL tej, a 12 százalékos tejföl, a paradicsom, de a legalább 80 százalékos zsírtartalmú vaj is. E termékek átlagára több mint 6 százalékkal emelkedett, miközben a KSH hivatalos, átlagos inflációs mértéke egy hónapra vetítve 0,3 százalékos volt.

Ehhez képest rengeteg élelmiszer ára nőtt legalább két százalékkal, így például: trappista sajt, fehér kenyér, akácméz, csirkemellfilé, rétesliszt, kört, félbarna kenyér, liszt, téliszalámi, és a többi. Jól látszik tehát, hogy a tavalyi év végére az élelmiszerek ára brutálisan megszaladt.

Hogyan alakult a hatósági áras élelmiszerek ára?

Mivel Orbán Viktor január 12-i bejelentése nyomán kiderült, hogy hat termékre (plusz a far-hátra) hatósági árat vezet be a kormány február 1-től, azóta érdemes külön megvizsgálni e termékek átlagos árváltozását. Mivel az árstop 2021 októberi árszintre röpíti vissza a hat termék átlagárát, ezért most megnéztük azt is, hogy a szóban forgó 6 termék átlagára hogyan alakult 2021 októbere és 2021 decembere között.

Ahogy a grafikonon látjuk, a hat termék közül 3-nak több mint hat százalékkal emelkedett 2 hónap alatt az átlagára, de például a 2,8 százalékos tejnek majd 12 százalékkal, de a liszt is súrolta a 10 százalékot. Ezekhez képest a napraforgó-étolja vagy a csirkemell emelkedése nem is oly kritikus, igaz a napraforgó már korábban ott volt a tavalyi év legdurvábban dráguló termékei között, úgyhogy itt a bázis már eleve elképesztően magas. Érdekes azonban, hogy a sertéscomb decemberben olcsóbb volt, mint októberben.