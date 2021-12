Profi tippek a spórolós karácsonyhoz: így egy filléredbe sem kerül az ajándékozás

Az ünnepi időszak hagyományosan a családi együttlétről, a közös ünneplésről és a feltöltődésről szól. Az OTP SZÉP kártya több mint 1,8 millió kártyabirtokosa örülhet, hiszen juttatásaikkal számos, az ünnepekhez kapcsolódó kiadást fedezhetnek. Aki élményt szeretne ajándékozni, vagy szívesen spórolna időt a karácsonyi főzésen, SZÉP-kártyájával ezt könnyen megteheti.

Egyre több helyen lehet OTP SZÉP kártyával fizetni: míg 2020 végén az elfogadóhelyek száma 41 ezer volt, addig idén 50 ezer, ami több mint 20 százalékos növekedés. Tavaly decemberben a kártyabirtokosok összesen 16,3 milliárd forintot költöttek a különböző zsebekből. A SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek palettája rendkívül színes, főleg most, hogy bármelyik zsebből fizethetünk az elfogadóhelyeken. Az egyre bővülő kínálatot érdemes lehet megvizsgálni ajándékvásárlás és a karácsonyi vendégvárás megkönnyítése céljából.

A kártya ötletes felhasználásával izgalmas, színes és különleges élmények kerülhetnek a fa alá. A listából akár egy teljes család is megajándékozható. Néhány ötlet:

Utazás

Szálláshely foglalás, vagy a kiszemelt szálláshelyen beváltható utalvány vásárlása

Belföldi utazási csomag foglalása utazási irodánál

Sport, szabadidő, élményszerzés

Főzőtanfolyam

Szabadulószoba

Hőlégballonozás

Élményrepülés

Élményvezetés

Élményfestés

Vezetett séták, kirándulások

Lovasiskola

Horgászat

Egészség, wellness

Masszázs

(Online) jógabérlet

Fitnesz bérlet

Uszoda bérlet

A kupon- vagy bérletszerű meglepetések mellett szól, hogy ezek az ajándékok nem konkrét dátumhoz kötöttek, és általában egy éven belül bármikor beválthatóak. Ráadásul gyakran online is meg tudjuk őket rendelni, és kinyomtatni, vagy átküldeni a megajándékozottnak, így elkerülhetjük az ünnepek előtti tömeget a bevásárlóközpontokban. A kártyán fennmaradó összeg felhasználása továbbá nem csak az ajándékok, hanem a karácsonyi ebéd vagy vacsora esetén is hatalmas segítség lehet, hiszen a keretből az ünnepi menü is finanszírozható, étteremi rendeléssel.