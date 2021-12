Két hét van karácsonyig: ezt a 14 szabályt ne felejtsd el betartani, mikor vásárolsz

Az ezüst és az arany hétvégék között csúcsra fut az ajándékok és az ünnepi asztalra valók vásárlása. Megéri idén is észben tartani néhány alapvető szabályt.

A fogyasztóvédelmi hatóság két héttel a karácsonyi ünnepek előtt 1.674 olyan határozatot tart nyilván, amikor a valamiben ügyeskedő boltos megkerülte a szabályokat, de végül az ellenőrzéseken fülön csípték. Mellettük a súlyos hibát elkövető webáruházakkal szemben 574 határozatot is lajstromoztak, előbbiek fél, utóbbiak két évig szolgálhatnak tanulságul a vásárlóknak és a boltosoknak, webáruházaknak egyaránt. Az év lezsúfoltabb boltos hetében, az ezüst és az arany hétvége közötti napokban különösen figyelni kell, a boltosnak és vásárlónak egyaránt!

Az alábbi 14 szabály betartásával nem fullad kudarcba az ajándékozás, ünnepi menü elkészítése a blokkk.com közlése szerint.

1. Az ár

A legfontosabb az ár, főleg, amikor csúcson az infláció. Boltban, webáruházban egyaránt kötelező minden étekféleség, ajándéknak való árának egyértelmű, pontos feltüntetése. Egy terméknek nem lehet ugyanabban a pillanatban többféle ára, annak a boltos reklámban, reklámújságban, kirakatban, polcon és a végén a nyugtán is ugyanakkorának kell lennie. Eltérő, hibás árfeltüntetés esetén a vásárlónak a legkisebb ár alapján kell csak fizetnie. A webáruház sem kivétel.

2. Az akciós ár

Karácsony előtt is beleütközünk a boltokban az akciós hirdetésekbe, webáruház pedig nem sok ügyködik akció hirdetése nélkül most sem. Pontosan meg kell adni a vásárlónak a leárazás mikéntjét, tehát az adott mértékkel hirdetett engedmény végeredményét. Nincs olyan, hogy a polctól a pénztárig sétafikálva felment az ár. Megtévesztő az egy nappal korábban feltolt árra is hivatkozni.

3. A nyugta

Nyugta nélkül nem lehet nyugta a vásárlónak, még akkor sem, ha nélküle nagyon olcsó az a valami. Ráadásul nélkülözhetetlen a nyugta a későbbi, egyébként nyilván nem hiányzó minőségi reklamációhoz, vagy éppen csere-beréhez az ünnepek után. Ha nem akarjuk odaadni a megajándékozottnak a nyugtát, akkor őrizzük meg mi.

4. A jótállás

Egyes meghatározott, főleg műszaki cikkekre kötelező a jótállás. Januártól időtartama a termék árától függ (10-100 ezer forint között egy év, 100-250 ezer forint között két év, 250 ezer forint felett három év)

Persze, a jótálláshoz kötelező átadni a jótállási jegyet (de ennek elmulasztása nem mentesíti a kereskedőt a reklamáció intézésében).

5. Három napos csere

A kötelező jótállás alá eső terméket köteles kicserélni a kereskedő a megvásárlástól számított 3 munkanapon belül, ha az meghibásodik, minden mérlegelés nélkül.

6. A szavatosság

Minden megvásárolt új termék esetében két év szavatossági időszak illeti meg a vásárlót, ha a portéka már a vásárláskor is hibás volt (a minőségi kifogás gyártói hibára irányulhat).

7. A minőségi reklamáció

A minőségi reklamáció orvoslása elsősorban a javítás, de a harmadik ugyanolyan hiba, vagy javíthatatlanság esetében csere, vagy árengedmény, végső soron a vételár visszatérítése illeti meg a vásárlót. A csere-bere ugyanakkor másik műfaj, ott a boltos önként cserélhet, ha kiderül, hogy valamiért nem volt kelendő az ajándék.

8. A fogyaszthatóság

A fogyaszthatóság, a minőségmegőrzés idejét kötelező feltüntetni a gyártói csomagoláson, döntő részben az élelmiszerek, de egyes háztartási vegyiáruk esetében is. Nem árt ezt ellenőrizni, különösen annak tükrében, mennyi idős is marad az ünnepi asztal megterítéséig. Ami pedig már a polcon sem üti meg a naptári mértéket, azt jobb nem belepakolni a kosárba (és persze a polcon ott sem lehetne).

9. A csomagolás súlya

A boltban kimérhető áruk esetében a mérlegeléskor a csomagolóanyag súlya nem számít bele a felvágott, vagy zöldség, gyümölcs árába. A korszerű mérlegek eleve ehhez igazodva vannak beállítva.

10. A sértetlen csomagolás

A jó vásár egyik záloga a sértetlen csomagolás, akár boltból, akár webáruházból vásárolunk.

11. A kamu webáruház

A webáruházak honlapján mindenképpen nézzük meg, kitől is vásárolunk, ez az úgynevezett ÁSZF (általános szerződési feltételek) elején található. Ha hiányos, vagy gyanús, nem érdemes próbálkozni. Azt sem árt megnézni, hogy a határon túlról érkezne-e a kiválasztott portéka, mivel minél messzebbről szállítják, annál több a bizonytalanság és kevesebb a reklamációk esélye.

12. A halogatás

A járványhelyzet miatt sem árt az óvatosság és nem érdemes az utolsó napokra hagyni a vásárlást. El is fogyhat a kiszemelt portéka addig. A nyitvatartást kötelező feltüntetni, tehát lehet tervezni előre, mikor menjünk a boltba.

13. A késedelmes rendelés

Ügyelni kell a vállalt szállítási idő teljesítésének figyelemmel kísérésére. Késedelem esetén nem kell várni, a rendelést követően bármikor el lehet állni a vételtől. Ha átvevőpontos a vásárlás, akkor pedig ott nézzük meg, hogy a megrendelt portékát cipelhetjük-e haza.

14. Az elállás joga

A webáruházi vásárlás esetében jár a 14 nap indoklás nélküli elállás joga. De már a rendelés után is meggondolhatja magát a vásárló, egyébként a termék átvételétől ketyeg az óra. Az elállás jogáról tájékoztatni is kell a vásárlót, ennek hiányában viszont 12 hónapra ugrik az elállási jog, ha a vállalkozás nem pótolja a kötelező tájékoztatást. Ha ezt késve ugyan, de megteszi, akkor a pótlástól indul a 14 nap. Egyes áruházak megnyújtják az elállás hosszát, de esetenként ezt valamilyen feltételhez is kötik (a 14 napot követően), azt nem árt megnézni.

A 14 napos elállás esetében visszajár a vételár, de az ezen túli ajánlat már például levásárláshoz is kötheti az elállást.