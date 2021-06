Megronták a magyarok a műszaki áruházakat a hőségben: siess, különben nem jut ventilátor!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hatalmas a kereslet a ventilátorok iránt, a MediaMarkt áruházaiban a tavaly értékesített mennyiség tízszerese fogyott eddig júniusban, és ezzel együtt több napi értékesítési rekord is megdőlt. Az elmúlt 4 napban csak az offline áruházakban 19.000 darab ventilátor és 1000 mobilklíma talált gazdára. Sok vásárló egyszerre több készüléket is vásárolt. Egyik áruházukba azzal jöttek be pénteken a vásárlók, hogy a szomszédos barkácsáruházból – ahol teljesen kifogytak a készletből – irányították át őket oda.

A MediaMarktnál közölték, hogy folyamatos az áruk érkeztetése, bár a szállítások időnként – az országos tapasztalatok szerint - akadoznak a hatalmas megrendelési mennyiség miatt. Minden nap több ezer darab hűtőberendezés érkezik, így a hétvégén is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

