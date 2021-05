Struccból és nyúlhúsból is készülhet a hamburger idén nyáron a magyar grillsütőkön

Valószínűleg kevesen tudják, hogy május 28-án ünnepeljük a hamburger világnapját. Talán nem véletlen az időpont: a tavasz vége azt jelzi, hogy itt a kerti sütögetések ideje. A magyarok körében is egyre népszerűbb a grillezés, ráadásul most, hogy biztonságosan tudunk találkozni a barátokkal, rokonokkal, minden adott egy kis sütögetéshez.

Visszavonhatatlanul elérkezett a grillszezon: a nyár beköszöntével egyre többen kezdenek sütögetni a kertben, a teraszon, de a hamburgerek, hot-dogok, grillkolbászok akár a konyhában, sőt, asztali grillsütővel is elkészíthetőek. Felmérések szerint a grilltermékek piaca Magyarországon május és augusztus között van a csúcson: a nyári hónapokban mind a grillkolbász, mind pedig a grillsajtok forgalma kétszámjegyű növekedést mutat.

A kiskereskedelmi adatok alapján elmondható, hogy a grilltermékek között még mindig a kolbász vezeti a slágerlistát. Egye többen keresik a grillsajtokat, és ilyenkor a grillfűszerek iránt is jelentősen megnő a kereslet az élelmiszerüzletekben. De egyre többen készítenek otthon hamburgert: ehhez már sokféle húspogácsa, különböző bucik és szószok is találhatók az üzletekben.

Szezonális választákkal készülnek az üzletláncok

Folyamatosan bővíti szezonális kínálatát, így grilletrmék-választékát a Lidl Magyarország is – tájékoztatta az áruházlánc a Pénzcentrumot.

Az idei évben már közel negyvenféle grillhús, -kolbász és húspogácsa közül válogathatnak a vásárlók. A polcokon megtaláhatók a csirkéből, kacsából, pulykából, nyúlból, sertésből és marhából készült grilltermékek. Az újdonságok között megtaláljuk többek között a fél grillcsirkét, vagy a csirkemellből készült saslikot is. Ízesítésüket tekintve a hagyományos ízvilágtól kezdve a BBQ, mézes-chilis és pikáns ízesítéseken túl olyan különleges pácolású húsokat is kínál az áruházlánc, mint például a szarvasgombás, a chili-lime-gyömbér vagy a paradicsomos salsa szószos.

Mint megtudtuk, a grillkolbászok között újdonság a fokhagymás és a sajtos ízesítésű, illetve a sajtos és bacon-ös csiga alakú grillkolbász, de a választékban helyet kapnak a friss hamburgerpogácsák is, melyekből idén bővebb választékot kínál a Lidl. Ez azt jelenti, hogy a prémium minőségű húsként ismert Angus marha burger mellett elérhető lesz többek között a csirke, a sertés és a szarvas hamburgerhúspogácsa is.

A grillsajtokból is többféle ízesítés érhető el a kínálatban, a natúr, a chilis és zöldfűszeres. Időszakos jelleggel további grillsajtok is elérhetőek, olyan különleges ízesítésekkel is lehet találkozni, mint a gyros, a chilis vagy az almás-fahéjas.

A speciális húsokat is érdemes kipróbálni

Az áruházlánc egyébként speciális grilltermékeket is felvett szezonális kínálatába. Ilyen például a szarvashúspogácsa, a nyúl hamburgerpogácsa, a struccburgerhús, vagy a lazacburgerpogácsa, melyek május 28-tól érhetőek el az üzletekben.

Mint megtudtuk, arra számítanak, hogy az újdonságokat kereső vásárlók nyitottak lesznek a termékek iránt. A változatos húsfogyasztás ugyanis napjaink egyik fontos gasztronómiai trendje: bár a magyarok tradicionálisan a vörös húsokat kedvelik, a szárnyasok közül pedig csirkéből fogyasztanak sokat, egyre nagyobb az érdeklődés a speciális hústermékek iránt.

Ráadásul a grilltermékek olyan kategóriát jelentenek, amelyeknél az elkészítés nem jelent különösebb nehézséget, a húsokhoz pedig jól lehet „kísérletezni” szószokkal, salátákkal, köretekkel.

Akár otthon is elkészíthetjük a hamburgerbucit

Bár az áruházakban többféle hamburgerbuci is kapható, akár mi magunk is elkészíthetjük a hamburgerzsemlét. A Michelin-csillagos séf, Széll Tamás megosztott egy egyszerű receptet ehhez:

HOZZÁVALÓK

Liszt - 600 g

tojás - 3 + 1 db

olívaolaj - 3 ek.

napraforgóolaj -3 ek.

szárított élesztő - 21 g (3 zacskó)

kristálycukor - 3 ek.

szezámmag - 1 ek.

fekete szezámmag - 1 ek.

pirított hagyma - 2 ek.

egész bors durvára aprítva -2 kk.

só- 2 kk.



ELKÉSZÍTÉS



A cukrot elkeverjük 2,5 dl langyos vízzel és a száraz élesztővel. Ha feloldódott a vízben a cukor, hozzáadjuk a 3 tojást is. A lisztet külön elkeverjük a sóval. Lehetőség szerint asztali dagasztógépben, vagy kézi habverő tésztadagasztójával kezdjük a tojásos-vizes keveréket összekeverni. Három-négy részletben adagoljuk hozzá a lisztet, majd az olajat is. Addig dagasztjuk, míg selymes, puha és egynemű lesz. Az edényt lefóliázzuk, és hagyjuk duplájára kelni a tésztát. A megkelt tésztát késsel 12-18 dkg-os darabokra vágjuk, attól függően, hogy mekkora bucikat szeretnénk. A kiadagolt tésztát tökéletes gömbölyű formákra gyúrjuk és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, majd kézzel kissé lelapítjuk.



Ne rakjuk a tésztagombócokat túl szorosan, kelés és sülés közben ne érjenek össze! Fóliával letakarjuk és hagyjuk picit megkelni a bucikat. Ha szépen megkeltek, felvert egész tojással megkenjük, majd a tetejét megszórhatjuk ropogós hagymával, fekete és fehér szezámmaggal, durvára őrölt borssal, amivel csak szeretnénk.



200 Celsius-fokra előmelegített sütőben kb. 12–15 percig sütjük, míg a buci aranybarna lesz. Ha elkészült, hagyjuk kihűlni és fóliába csomagolva napokig is tárolhatjuk. Mikor hamburgert készítünk, félbevágjuk, a vágott felületét pedig grillen, serpenyőben, esetleg sütőben megpirítjuk.



Támogatott tartalom

A cikk megjelenését a Lidl támogatta.